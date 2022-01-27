Гатчина купеческая, военная и …самая разная

Летом 2021 года коллектив Информационно-туристского центра (ИТЦ) полностью обновился. Сегодня в него входят: руководитель Юлия Мехова, методист-экскурсовод Анна Полякова и методист Юлия Корнозеева.

В связи с пандемией акцент в работе центра был сделан на пешеходных экскурсиях. Разработкой экскурсионных маршрутов и их проведением занимается Анна Полякова.

В августе прошлого года она создала программу пешеходной экскурсии по историческому центру города «Гатчина: от дворцового городка к городу воинской славы». В октябре открылись сразу два маршрута по программе «Гатчина купеческая». Данная экскурсия завершается в гончарной мастерской «приЛепи», где участников ждет мастер-класс от руководителя студии Ирины Кирилловой. Все экскурсии сопровождаются демонстрацией старинных фотографий, которые красноречиво рассказывают об истории города и уже не существующих зданиях, которые некогда были украшением Гатчины.

Отдельно была разработана индивидуальная обзорная экскурсионная программа по Гатчине для участников III Регионального фестиваля «Вело47». Сотрудники центра поддерживают активный образ жизни и всегда готовы к новому, поэтому провести экскурсию на велосипедах не составило труда.

Прогулки на свежем воздухе, сопровождаемые интересной беседой, пользуются популярностью как у отдельных туристов, так и у организованных групп. Так, благодаря работе ИТЦ, с историей Гатчины в 2021 году познакомились участники делегации «Красного креста» из Псковской области, III Регионального фестиваля «Вело47», V Всероссийской конференции «Фундаментальная гликобиология» (которая проходила в сентябре на базе НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ), члены Нотариальной палаты Ленинградской области, Общественной палаты Ленинградской области, центра досуга и развития «Акуна Матата», Совета ветеранов Гатчинского района, регионального отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана», а также гости нашего города из Санкт-Петербурга, Саратова, Владивостока, Казани, Москвы, Новосибирска, Мурманска, Череповца, Иркутска, Ангарска.

Сотрудники ИТЦ, встречая гостей, всегда рассказывают туристам не только об исторических достопримечательностях города, но и современных проектах, которые успешно реализуются на территории района. Так, проект «Виртуальный экскурсовод» (система дополненной реальности), разработанный комитетом по культуре и туризму Гатчинского района, пользуется популярностью у туристов, желающих самостоятельно познакомиться с историей нашего города. Для этого необходимо скачать специальное приложение на свой телефон, и «виртуальная» 3D модель Павла I расскажет об истории того или иного здания или территории, где расположены информационные таблички с QR-кодом.

В прошедшем году расширились технические возможности ИТЦ. Благодаря поддержке администрации Гатчинского района и районного комитета по культуре и туризму для центра были закуплены радиосистемы для проведения экскурсий, что, несомненно, позволило повысить качество предоставляемых услуг.

Радиогид – это система акустического сопровождения экскурсий, состоящая из передатчика с микрофоном и приемника с наушником. Радиогид позволяет экскурсоводу в спокойном темпе проводить экскурсию, не пытаясь перекричать проезжающие автомобили и другие шумы улицы. Каждое его слово туристы слышат через наушники, что позволяет спокойно рассматривать интересующие объекты, соблюдая дистанцию, без необходимости толпиться вокруг экскурсовода.

Система «аудиогид» позволяет заранее записывать аудиосопровождение экскурсий и загружать его в приемники с наушниками. Подобные устройства дают возможность не зависеть от профессионального экскурсовода. Ведущему экскурсии остается лишь вовремя переключать аудиозаписи, переходя от одного объекта к другому.

В 2022 году в ИТЦ планируется открыть еще два экскурсионных маршрута. Первый познакомит жителей и гостей города с историей административных зданий и их современным назначением. Среди них помещения госпитального городка, который был сердцем старинной Гатчины, бывшие здания прачечной и бани рядом с богадельней, а также церковно-приходская школа, дома на улице Соборной, бывшая суконная фабрика, музыкальная школа.

Вторая экскурсионная программа будет посвящена «Сиреневой Гатчине» и биографии русского писателя и переводчика Александра Куприна, который любил наш город и, по его же словам, провел здесь самые счастливые годы жизни. Программа «Сиреневая Гатчина А.И. Куприна» уже заявлена на конкурс «Узнай Россию. Лучший медиаволонтер» Общественной палаты РФ в номинации «Конкурс туристических маршрутов и концепций продвижения достопримечательностей и культурных брендов региона».

Также в планах у дружного коллектива ИТЦ проведение экскурсий по маршруту «Гатчина купеческая». Экскурсовод, одетый по моде XIX века, поможет участникам прогулки проникнуться настроением Гатчины того времени.

Не менее интересный и обсуждаемый сегодня в ИТЦ экскурсионный маршрут объединит историю о храмах и церквях Гатчины.

Методист Юлия Корнозеева занимается продвижением ИТЦ в социальных сетях, организует ежемесячные акции и викторины, приуроченные к праздничным датам. Юлия является разработчиком программы квестов для учеников 8-9 классов «Профессии во все времена», которые познакомят школьников с историей Гатчины, различными профессиями прошлого, настоящего и будущего. Начало этих экскурсий-квестов запланировано на весну текущего года.

В Информационно-туристском центре в качестве подарка или воспоминания о посещении столицы Ленинградской области можно приобрести различные сувениры с символикой Гатчины и символом наступившего 2022 года – рыжего тигра.

Ирина Хрусталёва