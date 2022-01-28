7 задач УБДХ: без вины виноватые

- Перед нами стоит семь задач, – говорит начальник Гатчинского УБДХ Владимир Рящин. – И задача № 1 – это уборка и текущее содержание городских дорог. Вторая задача – уборка тротуаров, общественных пространств, автобусных остановок. А пространств в городе достаточно: это площади, скверы, бульвары. Город растет. Третья задача – зеленое хозяйство. Снос деревьев, посадка, обрезка кустарников. Задача № 4 – содержание светофоров и дорожных знаков. Задача № 5 – содержание общественных туалетов. Один – на площадке «Юность», второй – в Аэропарке (в 2022 году планируется открытие). Шестая задача – содержание детских площадок, и седьмая – уборка дворовых территорий от Въезда до Коннетабля. В дополнение к выполнению муниципального задания, УБДХ является одним из перевозчиков мусора.

- Давайте ограничим круг ваших полномочий относительно дорог и дворов…

- Дворовые территории за Коннетаблем мы не обслуживаем. В последнее время этой территорией занималось ЖКХ. На Красноармейском проспекте в нашей подведомственности – только тротуар. Проезжая часть – региональная, ее обслуживает ДРСУ. Дворы на Аэродроме мы не убираем. Только улично-дорожную сеть. Мы не обслуживаем Заячий ремиз, Старую дорогу и дорогу, которая ведет к магазину «Фермер», а также остановочный павильон на ней и тротуары. В Химози обслуживаем территорию в пределах улиц Ленинградских Ополченцев – Новой – Матвеева, то есть все дороги внутри этого «треугольника». Путепровод и дороги вдоль путепровода мы не обслуживаем. Также не в нашем ведении улица Ополченцев-Балтийцев. В данном микрорайоне у нас все дороги слева, кроме садоводства, а справа мы обслуживаем Тосненскую ветку.

Но, надо заметить, людям неважно, кто что обслуживает. Им важно идти по чистому тротуару, ехать по чистой дороге. Поэтому обращения чаще всего поступают к нам.

- Мусор откуда вывозите?

- Мы вышли на субподряд. Вывозим там, где остались контейнерные площадки: на Аэродроме, в Мариенбурге, в центре Гатчины, в Химози, на Тосненской ветке. Там, где мы и мусор вывозим, и дворы убираем, работать проще. Можно отследить ситуацию в комплексе. Если необходимо, приехать повторно, чтобы не было завалов.

Что касается УБДХ, срыва вывоза мусора до сих пор не было нигде. Мы и сами, прежде всего, в этом заинтересованы. Из переполненных контейнеров мусор разлетается по всему двору. И нашему дворнику, который должен подбирать мелкий мусор, приходится собирать все. А если еще снег пойдет и все это засыплет, весной нас ждет весьма безрадостная картина. И люди спасибо не скажут.

Кому – праздники, а кому – сверхурочные

- Эта зима тяжелая, – признается Владимир Александрович. – Таких новогодних праздников еще не было. С 31 декабря по 10 января шли обильные снегопады, и УБДХ работало. К 5 января мы основную часть снега из центра города вывезли. Хотели переходить на Аэродром, но 6-го числа с пяти утра зарядил снег. И за два часа опять все засыпало. За новогодние праздники мы вывезли 10 тысяч кубометров снега.

Обещал коллективу традиционно дать выходной 7 января, чтобы работали только те, кто работает по сменному графику. Но 6 января извинился и отменил выходной. И в Рождество мы тоже с усилением, в круглосуточном режиме работали. Днем – 50 единиц техники, ночью – десять. 43 единицы нашей техники и семь единиц подрядных организаций. Это большие самосвалы, без которых нам было не обойтись.

Хотелось бы, чтобы все поставщики запчастей работали так же, как мы – без выходных. Ближе к окончанию праздников приходилось одну машину разбирать и ремонтировать другую. Я всегда запрещал разукомплектовывать машины, а здесь пришлось. Основная бригада состоит из трех КДМ, в случае усиления на линию выезжают до шести машин, машины курсируют по дорогам без остановки. На каждой КДМ работают посменно четыре водителя. Если из бригады какая-то машина ломается, то интенсивность и качество уборки ухудшается, поэтому и ремзона у нас работала без праздников, чтобы спецтехника всегда была на линии.

Коллективу, конечно, спасибо. Они выдержали на все 100%. Никто не подвел, не отказался выходить на работу. Все понимали, что надо убирать снег. Не было понимания только одного: когда этот снег закончится.

И еще большое спасибо коллегам из «Тепловых сетей». Это организация, которая нас никогда не бросает в беде. И когда идут сильные снегопады, они всегда выделяют нам в помощь свою технику. Этой зимой они неоднократно давали самосвалы, погрузчик. Вообще со всеми коллегами мы стараемся жить дружно. Одной организации в городе мало, чтобы решить все проблемы. Когда сообща, можно многое сделать – даже при нехватке техники.

- Техники не хватает?

- Техники всегда не хватает. Администрация обновляет, когда есть возможность. Но цены выросли в разы. В этом году, пока шла процедура приобретения КДМ и тракторов, машины успели несколько раз подорожать. А трактор нужен для погрузки, для уборки. На него вешается плужно-щеточное оборудование. Закупили мини-тракторы для уборки тротуаров, но эта зима показала, что мини-тракторы не годятся для такого снега. Их самих приходилось вытаскивать крупной техникой. Они просто застревают в сугробах.

Специально ездил в Петербург – посмотреть, как убирают тротуарную плитку. Там те же самые тяжелые погрузчики и самосвалы – 10-15 тонн ездят по плитке. А что делать? Как убрать полтора метра снега? А если сегодня не убрать, завтра все застынет.

- Что вы делаете, когда застывает?

- Приходится топить реагентом. Поэтому и стараемся убрать все вовремя. Когда слой небольшой, реагент быстро возьмет. Если снег толстый, реагент растопит верхний слой, и опять все замерзнет. Поэтому у нас и реагенты разные используются. Посыпаем пескосоляной смесью, есть мраморный реагент, отсев из гранитной крошки – в зависимости от поверхности. Кстати, песочница специально посыпает дороги не сплошным слоем песка. Это отрегулировано. Если сыпать сплошь толстым слоем, будет грязь. Колесами, обувью песок должен разноситься по тротуарам.

Климат у нас изменчивый. За сутки может поменяться плюс на минус, минус на плюс. Начинает таять – надо все сдирать, потом обрабатывать. Вот была хорошая погода. Снежок лежал. Вдруг ночью пошел дождь, и образовалась ледяная корка.

- Вы работаете круглосуточно и все равно не успеваете все почистить и вывезти…

- УБДХ обслуживает 119 км автодорог (218 дорог) и почти 80 км тротуаров – 223 тысячи квадратных метров. Плюс общественные пространства. Содержать это все непросто. Общественные пространства занимают очень много времени: пока вычистят, пока снег вывезут. Если на дорогах – прошли, почистили, и есть время, чтобы убрать снежный вал, то на площадях и бульварах такого времени нет. Кому понравится: пришел на площадь, а там лежит куча снега 30 кубометров?

У вокзала то же самое. Днем там не убрать: общественный транспорт, люди. Чтобы не создавать коллапс, уборку делаем ночью.

Город за последние полтора года вырос. На месте пустырей образовались общественные пространства: Аэропарк, бульвар Науки, сделано благоустройство. И спрос стал другой. Если даже никуда не выезжать, нам одними обращениями покажут, где надо убрать. Когда шла акция «Активный горожанин», мы могли по 300-400 обращений в день получать. Их надо было отработать, правильно распределить, и еще не все наши.

Вообще, все улицы, дворы делятся на категории. По дорогам 4 и 5 категории кратность уборки – раз в неделю. Но мы понимаем, что и там тоже надо почистить. Поэтому стараемся ночью – Мариенбург, днем – Химози. Техника проходит, получается вал. За это мы получаем массу обращений, особенно от людей, у которых нет автомобиля.

Дороги 1, 2, 3 категории убираются в первую очередь. Мы отслеживаем их состояние. Где пошло сужение проезжей части, чистим вне очереди. И надо понимать, что не все улицы позволяют сделать уборку механизированной техникой.

- Куда вывозите снег?

- В специально отведенное место за городом. Есть кучи по 20, 30 кубометров. Составлен график вывоза снега. К каждому двору подходим индивидуально. В тупиковый двор большая машина не заедет. Убираем малой техникой. Где нет сквозного проезда, это вообще тяжелый двор для уборки. Приходится комплексно, бригадой зачищать.

- Город уставлен запаркованными автомобилями. Мешают, наверно, уборке? Вы как-то оповещаете владельцев, чтобы отгоняли машины на время расчистки?

- Оповещаем. Один уберет, а другой на это же место поставит. Инженерный переулок недавно отличился: все жители вышли и убрали свои машины, чтобы мы почистили, за что им большое спасибо.

В этом смысле нам очень помогают дорожные знаки, запрещающие остановку, с табличками времени действия знака. Где-то остановка запрещена по четным дням, где-то – по нечетным. На других улицах – по вторникам и четвергам. Так мы поэтапно убрали улицу Володарского. Остался один неубранный участок, где стояли машины. Из-за этого уборка шла намного дольше. Один автомобиль там так и остался – просто сугроб. Я переживаю, как бы его не погрузили вместе со снегом.

9-го января нам звонила девушка, жаловалась. Она 31 декабря машину поставила и в последний день праздников захотела выехать, а машина – под толщей снега и вал после механизированной уборки. Но мы же не можем ездить откапывать каждый автомобиль…

На участке ул. Хохлова между ул. Константинова и К. Подрядчикова мы сами установили знаки. Теперь там уже нет такой проблемы, чтобы автобус не мог проехать из-за снега и припаркованных машин. Чего не скажешь о другом участке ул. Хохлова – от ул. 7-й Армии до Константинова. Установку дорожных знаков об ограничении парковки планируем утвердить на комиссии по безопасности дорожного движения.

Во дворе дома № 16 на ул.

К. Подрядчикова постоянно загораживают подъезд к контейнерной площадке. Мусоровоз не может проехать. Пишем объявления – бесполезно.

Обидно бывает за наш персонал. Мы приезжаем во двор, делаем уборку. Это может длиться не час, не два – целый день. Жители видят, что идет уборка, но никто не выйдет, не уберет машину.

- В УБДХ всегда есть вакансии. Кого не хватает?

- Дворников. По штату у нас 41 дворник на 440 домов. Убирать нужно выходы из подъездов. Сейчас набрано только 35 человек. Текучесть кадров постоянная. Разный контингент приходит. Работа тяжелая. Зимой, пока дворник один дом чистит, следующий надо уже по новой начинать. А среди наших дворников много женщин. Вакансии есть, но люди не идут.

Всего у нас штат – 256 человек. Среди водителей, трактористов текучести нет. Это квалифицированные кадры. Бывает, граждане пишут жалобы: вот тракторист сидит в кабине, спит. Тут хотелось бы заметить: у трактористов тоже есть обед, с 12 до 13 часов. Многие приезжают на работу в Гатчину из района. И приветствуется, если они в свой обеденный перерыв отдыхают в кабине, не тратя время на поездки домой или на базу. А работа у них нелегкая, не иномарку водят. Летом – жара, зимой – холод. Смены по 12 часов.

- Не пора убирать новогодние украшения в городе?

- Уборку украшений еще не начинали. Сначала разберемся со снегом. Для сравнения: зимой 2017-2018 годов мы вывезли 35 тысяч кубометров снега, в 2018-2019 – 76 тысяч кубометров, зима 2019-2020 вообще была практически бесснежная, подметально-уборочными пылесосами «бродвей» всю зиму убирали. А здесь зима еще не закончилась, а мы уже вывезли почти 60 тысяч кубометров снега. Снегопад начался в ноябре.

Когда закончится зима...

- Что вы будете делать, когда зима все-таки закончится?

- Начнется весенняя уборка. Надо будет предотвратить пыльные бури, ловить моменты плюсовых температур, чтобы помыть город. Весной, как только столбик термометра поднимается выше нуля, все единицы подметально-уборочной техники выпускаем мыть и собирать смет.

Потом начнутся посадки: цветы, кусты, деревья. Потом обрезка кустов, снос деревьев, косьба. Формируется адресная программа – что где сажать. И позволят ли инженерные сети. Город развивается, и сети тоже растут. Часто сталкиваемся с такой ситуацией: произошла коммунальная авария, а на этом месте растет дерево. Надо убирать.

И, конечно, начнется ямочный ремонт, который не нравится жителям. С точки зрения финансирования, залатать все ямы в городе – равносильно тому, чтобы капитально отремонтировать только одну улицу. 12 тысяч погонных метров и 4 тысячи метров во дворах – ямочного ремонта. Кстати, ямочный ремонт продолжается и зимой, только по другой технологии, применяется холодный асфальт.

- По поводу сноса деревьев всегда возникают бурные дискуссии. Чем вы руководствуетесь в своих действиях?

- Здравым смыслом, рекомендациями специалистов. Мы граждан наших любим, уважаем и стараемся сделать их жизнь комфортнее и безопаснее. Но на всех, к сожалению, не угодить. Одни требуют уборку – другие жалуются на шум. Одному соседу дерево свет затеняет – другому наоборот. На улице Филиппова нельзя посыпать. На улице Радищева категорически нельзя подметать. Где-то нельзя мыть, потому что водоотведение «не такое». И трактористу надо все это запомнить! На проспекте нельзя собирать листья. Потому что там – червячки, полезные для деревьев. Мы получаем обращения в свой адрес – люди расстраиваются. Но есть технология, и есть техника безопасности. Один не хочет посыпать улицу, а другой поскользнулся и ногу сломал. Плюрализм мнений не всегда уместен.

Мы являемся бесперебойно действующим учреждением. Ни разу не закрылись за время пандемии. Как работали, так и работаем. Огромное спасибо всему коллективу за понимание и самоотверженность.

Беседовала Екатерина Дзюба