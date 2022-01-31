Девять лабораторий для одаренных ребят появились в Центре "Интеллект"

«В прошлом году мы получили субсидию на оснащение Центра. Наши лаборатории оснащены современным оборудование, которое позволит ребятам реализовывать свои проекты, готовя их на конкурсы научно-технологических проектов. В этом году главная задача, чтобы оборудование было максимально использовано. Для этого мы разрабатываем новые программы. Важно так же показать обучающимся Ленинградской области весь спектр возможностей дополнительного образования центра «Интеллект», — подчеркнул директор Центра Денис Рочев.

Лаборатории оборудованы в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Они расположены на базе Центра «Интеллект». В общей сложности обучение в них проходит порядка 500 школьников.

Напомним, Центр выявления и поддержки одаренных детей Ленинградской области «Интеллект» работает с 2003 года. Обучение в центре проходит в форме образовательных сессий, семинаров, конференций, слетов, турниров, конкурсов, соревнований, олимпиад. Программы обучения составлены на основании программ углубленного изучения математики, физики, химии, истории, русского языка и литературы.

На базе Центра также проводятся областные этапы Всероссийской олимпиады школьников, конференции, слеты, семинары для учителей, интеллектуальные конкурсы, спортивные соревнования, творческие вечера. В год в центре обучается порядка 5000 детей.