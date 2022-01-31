Девять лабораторий для одаренных ребят появились в Центре "Интеллект"

«В прошлом году мы получили субсидию на оснащение Центра. Наши лаборатории оснащены современным оборудование, которое позволит ребятам реализовывать свои проекты, готовя их на конкурсы научно-технологических проектов. В этом году главная задача, чтобы оборудование было максимально использовано. Для этого мы разрабатываем новые программы. Важно так же показать обучающимся Ленинградской области весь спектр возможностей дополнительного образования центра «Интеллект», — подчеркнул директор Центра Денис Рочев.
Лаборатории оборудованы в
рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Они
расположены на базе Центра «Интеллект». В общей сложности обучение в них
проходит порядка 500 школьников.
Напомним, Центр выявления и
поддержки одаренных детей Ленинградской области «Интеллект» работает с 2003
года. Обучение в центре проходит в форме образовательных сессий, семинаров,
конференций, слетов, турниров, конкурсов, соревнований, олимпиад. Программы
обучения составлены на основании программ углубленного изучения математики,
физики, химии, истории, русского языка и литературы.
На базе Центра также
проводятся областные этапы Всероссийской олимпиады школьников, конференции,
слеты, семинары для учителей, интеллектуальные конкурсы, спортивные
соревнования, творческие вечера. В год в центре обучается порядка 5000 детей.