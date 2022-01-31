В Росатоме разработали новое ядерное топливо для высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине

По заказу ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ» совместными усилиями ученых и инженеров АО «НИКИЭТ» (главный конструктор реактора ПИК, предприятие Госкорпорации «Росатом»), НИЦ «Курчатовский институт» (научный руководитель), АО «ВНИИНМ» и АО «МСЗ» (предприятия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») разработаны проекты модернизированной активной зоны реактора, тепловыделяющих сборок и тепловыделяющих элементов (твэлов), а также технология их производства, сообщает портал Атомная Энергия 2.0.

Внедрение нового ядерного топлива позволит в разы увеличить кампанию реактора (срок работы реактора на эксперимент без остановки для перегрузки ядерного топлива) при обеспечении заложенных в проекте критериев и пределов безопасной эксплуатации. Использованные при разработке материалы и конструкция твэла позволяют обеспечивать заданные характеристики реактора и сохранять работоспособность ядерного топлива при максимальном удельном объемном энерговыделении до 5,5 МВт/л.

Реакторный комплекс ПИК — один из шести проектов, включенных Правительством РФ в программу создания установок mega science мирового класса на территории России. По своим характеристикам ПИК является крупнейшей в мире реакторной исследовательской установкой пучкового типа тепловой мощностью 100 МВт, которая дает возможность разместить до 50 научных станций на выведенных нейтронных пучках. Наличие центрального экспериментального канала с достигаемой плотностью нейтронного потока 5·1015нейтр/(см2·с) предоставляет ученым уникальные возможности для научных исследований.

Научно-исследовательский реакторный комплекс ПИК находится в Гатчине на территории Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова, входящего в состав национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Установка предназначена для исследований в области физики конденсированного состояния, ядерной физики и физики слабых взаимодействий, структурной и радиационной биологии и биофизики, радиационной физики и химии, а также для решения многих прикладных технических задач.





Фото atomic-energy.ru