В Росатоме разработали новое ядерное топливо для высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине

По заказу ФГБУ НИЦ
«Курчатовский институт» - ПИЯФ» совместными усилиями ученых и инженеров АО
«НИКИЭТ» (главный конструктор реактора ПИК, предприятие Госкорпорации
«Росатом»), НИЦ «Курчатовский институт» (научный руководитель), АО «ВНИИНМ» и
АО «МСЗ» (предприятия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») разработаны проекты
модернизированной активной зоны реактора, тепловыделяющих сборок и
тепловыделяющих элементов (твэлов), а также технология их производства, сообщает портал Атомная Энергия 2.0.
Внедрение нового ядерного
топлива позволит в разы увеличить кампанию реактора (срок работы реактора на
эксперимент без остановки для перегрузки ядерного топлива) при обеспечении
заложенных в проекте критериев и пределов безопасной эксплуатации.
Использованные при разработке материалы и конструкция твэла позволяют
обеспечивать заданные характеристики реактора и сохранять работоспособность
ядерного топлива при максимальном удельном объемном энерговыделении до 5,5
МВт/л.
Реакторный комплекс ПИК —
один из шести проектов, включенных Правительством РФ в программу создания
установок mega science мирового класса на территории России. По своим
характеристикам ПИК является крупнейшей в мире реакторной исследовательской
установкой пучкового типа тепловой мощностью 100 МВт, которая дает возможность
разместить до 50 научных станций на выведенных нейтронных пучках. Наличие
центрального экспериментального канала с достигаемой плотностью нейтронного
потока 5·1015нейтр/(см2·с) предоставляет ученым уникальные возможности для
научных исследований.
Научно-исследовательский
реакторный комплекс ПИК находится в Гатчине на территории Петербургского
института ядерной физики им. Б.П. Константинова, входящего в состав
национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Установка
предназначена для исследований в области физики конденсированного состояния,
ядерной физики и физики слабых взаимодействий, структурной и радиационной
биологии и биофизики, радиационной физики и химии, а также для решения многих
прикладных технических задач.
Фото atomic-energy.ru