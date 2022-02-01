Липовый полис – по телефону

По сравнению с классической «разводкой» с банковскими
картами и кредитами, навар мошенников – сущие копейки. Однако если обманутых
много – это уже приличная сумма.
29-го января в гатчинскую полицию поступило заявление от
36-летнего жителя Гатчины. Ему позвонили со стационарного петербургского
номера, представились сотрудником компании «Ренессанс страхование» и сообщили,
что срок действия его полиса ОСАГО истекает в ближайшие дни. Звонивший
предложил перейти в WhatsApp и отправить на указанные
телефонные номера фотографии документов на автомобиль. Что заявитель и сделал.
Через два дня к нему домой приехал курьер, который привез
готовый страховой полис и квитанцию, после чего клиент перевел деньги – 6000 рублей.
Когда спустя несколько дней он решил проверить свой полис на сайте страховой
компании, обнаружил, что приобрел недействительный документ. По факту
мошенничества возбуждено уголовное дело.