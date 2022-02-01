Портреты,
пейзажи, цветочные натюрморты - удивительный красочный колорит работ Николая
Баталова поднимает настроение, а их жизнерадостность и искренний оптимизм
напоминают о скорой весне и долгожданном лете. В нежных и утонченных образах
флористических и пейзажных сюжетов удивительным образом сочетаются точность и
мягкость линий.
Николай
Степанович Баталов окончил Екатеринбургское художественное училище им. Шадра и
художественно-графический факультет педагогического института Нижнего Тагила.
Директор художественной школы, преподаватель, свободный художник - все это его
творческий путь.
Николай
Баталов любит технику акварели за ее необычный эффект, создающий как бы
объемное изображение в законченной работе. Но не замыкается на одной технике,
экспериментируя с маслом, гуашью, тушью, карандашом, углем, пастелью.
В
Екатеринбурге художник участвовал в выставках в Храме-на-Крови, доме
художников, представлял свои творческие работы на выставочной аллее столицы
Урала. Картины Николая Баталова находятся в частных коллекциях в России и за
рубежом.
Не
так давно Николай Баталов переехал в Гатчину, где не оставляет творчества и
продолжает радовать зрителя новыми работами.
Выставка
«Моя Вселенная» Николая Баталова открыта в Межпоселенческой районной
центральной библиотеки им. А.С. Пушкина до конца февраля.
Подготовила
Юлия Лысанюк