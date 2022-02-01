Портреты, пейзажи, цветочные натюрморты - удивительный красочный колорит работ Николая Баталова поднимает настроение, а их жизнерадостность и искренний оптимизм напоминают о скорой весне и долгожданном лете. В нежных и утонченных образах флористических и пейзажных сюжетов удивительным образом сочетаются точность и мягкость линий.

Николай Степанович Баталов окончил Екатеринбургское художественное училище им. Шадра и художественно-графический факультет педагогического института Нижнего Тагила. Директор художественной школы, преподаватель, свободный художник - все это его творческий путь.

Николай Баталов любит технику акварели за ее необычный эффект, создающий как бы объемное изображение в законченной работе. Но не замыкается на одной технике, экспериментируя с маслом, гуашью, тушью, карандашом, углем, пастелью.

В Екатеринбурге художник участвовал в выставках в Храме-на-Крови, доме художников, представлял свои творческие работы на выставочной аллее столицы Урала. Картины Николая Баталова находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Не так давно Николай Баталов переехал в Гатчину, где не оставляет творчества и продолжает радовать зрителя новыми работами.

Выставка «Моя Вселенная» Николая Баталова открыта в Межпоселенческой районной центральной библиотеки им. А.С. Пушкина до конца февраля.

Подготовила Юлия Лысанюк