Школьников Ленинградской области отправят на внеплановые каникулы

Распоряжение об этом будет подписано губернатором в ближайшее время.

Напомним, что с завтрашнего дня и по 13 февраля 2022 года перейдут на дистанционное обучение учащиеся 7-11 классов в Санкт-Петербурге. Изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внес губернатор города Александр Беглов. Ученики 1-6 классов продолжат обучение в очном формате при условии, что дети не будут пересекаться. Кроме того, если в классе обнаружится заболевший, все должны будут уйти на недельный карантин. Помимо этого, на дистанционное обучение переведут и студентов колледжей.