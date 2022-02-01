Школьников Ленинградской области отправят на внеплановые каникулы

Школьников Ленинградской области отправят на внеплановые каникулы

В Ленинградской области будут введены внеплановые каникулы для всех школьников с 7 по 20 февраля. Решение принято штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области.

Рубрики : COVID-19     01 Feb 2022

Распоряжение об этом будет подписано губернатором в ближайшее время.  

Напомним, что с завтрашнего дня и по 13 февраля 2022 года перейдут на дистанционное обучение учащиеся 7-11 классов в Санкт-Петербурге. Изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внес губернатор города Александр Беглов. Ученики 1-6 классов продолжат обучение в очном формате при условии, что дети не будут пересекаться. Кроме того, если в классе обнаружится заболевший, все должны будут уйти на недельный карантин. Помимо этого, на дистанционное обучение переведут и студентов колледжей.

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