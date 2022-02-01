Школьников Ленинградской области отправят на внеплановые каникулы

Распоряжение
об этом будет подписано губернатором в ближайшее время.
Напомним,
что с завтрашнего дня и по 13 февраля
2022 года перейдут на дистанционное обучение учащиеся 7-11 классов в
Санкт-Петербурге. Изменения в постановление «О мерах по противодействию
распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
внес губернатор города Александр Беглов. Ученики 1-6 классов продолжат обучение
в очном формате при условии, что дети не будут пересекаться. Кроме того, если в
классе обнаружится заболевший, все должны будут уйти на недельный карантин. Помимо
этого, на дистанционное обучение переведут и студентов колледжей.