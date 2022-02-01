В Ленинградской области продолжается легализация гаражей

Общее количество
земельных участков – 89;
Общая площадь земельных
участков – 2489 кв.м;
Общее количество гаражей
– 203.
Руководитель Управления Росреестра по
Ленинградской области Игорь Шеляков: «Напоминаем, что «гаражная амнистия» будет
длиться до 01 сентября 2026 г. За этот период, граждане могут оформить в
собственность земельные участки и гаражи в границах гаражно-строительных
кооперативах в упрощенном порядке. Зарегистрировать такие права можно на
объекты капитального строительства, которые имеют прочную связь с землёй».
Законом предусмотрено, в
случае если с заявлением на регистрацию права собственности на гараж и
земельный участок под ним обратится орган местного самоуправления, то
собственник будет освобожден от уплаты госпошлины. Но у самого собственника
есть право самостоятельно обратиться в МФЦ за регистрационно-учетными
действиями, но в этом случае ему придётся оплатить госпошлину в размере 350
рублей.
Начальник отдела
обработки документов и обеспечения учетных действий филиала Кадастровой палаты
Ленинградской области Ирина Гулина: «Для того чтобы зарегистрировать гараж,
гражданину необходимо собрать пакет документов, к которым могут относиться:
1) любое решение органа
власти, в том числе и советского периода, подтверждающее, что ранее, гражданину
был предоставлен земельный участок под гаражом;
2) любое решение
предприятия, на территории которого был построен гараж;
3) справка или иной
документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе;
4) решение общего
собрания гаражного кооператива, подтверждающие распределение гаража гражданину;
5) технический паспорт на
гараж по итогам инвентаризации гаража;
6) документы о
подключении гаража к сетям инженерного обеспечения;
7) документы о
наследстве, если гараж переходит к гражданину в процессе наследования;
8) документы,
подтверждающие приобретение гаража у другого лица».