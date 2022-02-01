В Ленинградской области продолжается легализация гаражей

Общее количество земельных участков – 89;

Общая площадь земельных участков – 2489 кв.м;

Общее количество гаражей – 203.

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков: «Напоминаем, что «гаражная амнистия» будет длиться до 01 сентября 2026 г. За этот период, граждане могут оформить в собственность земельные участки и гаражи в границах гаражно-строительных кооперативах в упрощенном порядке. Зарегистрировать такие права можно на объекты капитального строительства, которые имеют прочную связь с землёй».

Законом предусмотрено, в случае если с заявлением на регистрацию права собственности на гараж и земельный участок под ним обратится орган местного самоуправления, то собственник будет освобожден от уплаты госпошлины. Но у самого собственника есть право самостоятельно обратиться в МФЦ за регистрационно-учетными действиями, но в этом случае ему придётся оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий филиала Кадастровой палаты Ленинградской области Ирина Гулина: «Для того чтобы зарегистрировать гараж, гражданину необходимо собрать пакет документов, к которым могут относиться:

1) любое решение органа власти, в том числе и советского периода, подтверждающее, что ранее, гражданину был предоставлен земельный участок под гаражом;

2) любое решение предприятия, на территории которого был построен гараж;

3) справка или иной документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе;

4) решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающие распределение гаража гражданину;

5) технический паспорт на гараж по итогам инвентаризации гаража;

6) документы о подключении гаража к сетям инженерного обеспечения;

7) документы о наследстве, если гараж переходит к гражданину в процессе наследования;

8) документы, подтверждающие приобретение гаража у другого лица».