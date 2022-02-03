Как вернуть деньги за подведение газа к дому

Из-за отсутствия правовой базы программа социальной газификации стартовала в регионах не одновременно, где-то раньше, а где-то позже. Поэтому многие граждане, подключившиеся к газовой трубе после 21 апреля, были вынуждены заплатить за это деньги. В минэнерго рассказали "РГ", кто имеет право на возврат средств, потраченных на газификацию, и как это сделать.

Уплаченные средства за подводку газопровода до границы земельного участка можно вернуть, если договор о подключении оборудования и участка к сетям заключен после 21.04.2021, при этом акт о подключении еще не был подписан, уточнили в ведомстве.

Чтобы вернуть средства, граждане вправе обратиться к своему региональному оператору с обращением о включении в договор условия о бесплатности оказания услуг по подключению с просьбой о возврате уплаченных средств. Это можно сделать как напрямую, так и через многофункциональный центр, либо через единый портал или через региональный портал.

В минэнерго уточнили, что после подачи заявления в течение 10 дней гражданин должен получить на руки новое соглашение о бесплатном подведении газа. А средства, уплаченные ранее за газификацию, будут возвращены на счет заявителя в течение трех месяцев после получения обращения компанией.

Ранее эксперты неоднократно подчеркивали, что у программы социальной газификации есть несколько подводных камней. Один из них заключался в несинхронном старте программы и оформлении ее правил в законах. Теперь эта проблема решена.

Также указывалось, что обязательство бесплатно довести газовую трубу до границ домовладений может спровоцировать рост цен на работы в пределах земельного участка, разводку трубы по дому, а также подорожание газового оборудования. Чтобы не допустить этого, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отслеживает цены на газовое оборудование для домохозяйств.

На первом в 2022 году заседании Штаба по газификации 11 января вице-премьер Александр Новак отметил, что необходимо продолжить работу по оказанию комплексной услуги - строительству газопроводной сети внутри участка, проведению разводки, ведь эти услуги может оказывать и газораспределительная организация (ГРО). То есть та, которая тянула трубу до участка. Также важно обеспечить возможность покупки оборудования по ценам, которые контролируются региональными штабами, подчеркнул Новак.

Приобрести газовое оборудование некоторые категории граждан могут с льготами. К сегодняшнему дню 63 региона приняли решения о субсидировании части стоимости газового оборудования, а в некоторых размер субсидий полностью покрывает его стоимость. Решение об этом принимают региональные власти.

Планируется, что к весне 2022 года субсидии на покупку газового оборудования или работы по разводке газа будут предоставляться во всех 85 регионах страны.

Сергей Тихонов

«Российская газета» https://rg.ru/2022/02/02/kak-vernut-dengi-za-podvedenie-gaza-k-domu.html