Как выросли детские пособия в 2022 году

Пособие по беременности и родам

С 2022 года увеличился размер минимального и максимального пособия по беременности и родам. Проще говоря - "декретных". Так, с 2022 года минимальный размер пособия составляет 13 890 рублей - это сумма повышенного с 1 января минимального размера оплаты труда, напомнили в минтруде. Декретные в размере МРОТ получают не работавшие до родов женщины.

Максимальный же размер "декретных" вырос за счет ежегодной индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. На максимальное пособие могут рассчитывать все женщины, которые работали до ухода в декрет.

Так, если роды протекали без осложнений, то минимальный размер пособия для работавших женщин составит 63 932,4 рубля. Максимальная сумма - 360 164 рубля (если у женщины до ухода в декрет была высокая зарплата). При осложненных родах выплатят минимум 71 238,96 рубля, максимум - 401 325,6 рубля. Если у женщины родился сразу не один ребенок, то минимальный размер пособия составит 88 592,04 рубля, а максимальная сумма будет равняться 499 084,4 рубля.

Ежемесячное пособие малообеспеченным беременным женщинам

Пособие введено с 1 июля прошлого года, оно заменило прежнюю символическую единовременную выплату за постановку на учет до 12 недель беременности.

Размер ежемесячного пособия - 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Прожиточный минимум, как известно, ежегодно пересматривается. В 2022 году в целом по стране он проиндексирован на 8,6% и составил 12 654 рубля. Но в каждом регионе свой прожиточный минимум. Например, в Москве его размер в этом году составляет почти 19 тысяч рублей. Соответственно, беременная женщина может рассчитывать на получение пособия в размере 9,5 тысячи рублей в месяц (его выплачивают до момента родов).

Напомним, что такое пособие назначается при совпадении следующих условий: женщина должна встать на учет в медицинской организации до 12 недель беременности и посещать ее на сроке 10-14, 18-22, 30-32 недели. Она должна постоянно жить в России. Среднедушевой доход всех членов ее семьи не должен превышать одного регионального прожиточного минимума на душу населения. Имущество всех членов семьи должно быть не более установленного перечня. У членов семьи от 18 лет должен быть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Единовременная выплата по беременности и родам

Единовременную выплату по беременности и родам с 2022 года нужно оформлять в Пенсионном фонде России (ПФР). Это касается женщин, которые не работали до момента беременности. Работающим женщинам такую выплату оформляет работодатель.

Как напоминает ПФР, такая выплата предоставляется неработающим женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, а также неработающим женщинам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев.

Выплата предоставляется в том случае, если центр занятости признал женщину безработной в течение года со дня ее увольнения. За оформлением выплаты нужно обращаться либо в клиентскую службу ПФР по месту жительства, либо в МФЦ. Размер выплаты - 708,23 рубля в месяц. Пособие предоставляется после родов за весь период декретного отпуска.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Его платят независимо от трудоустройства одному из родителей. Сумма фиксированная и повышается ежегодно с 1 февраля.

В 2021 году размер этого пособия составлял 18 886 рублей. С 1 февраля 2022 года его проиндексируют на 8,4%. То есть размер выплаты превысит 20 тысяч рублей.

Выплата на первого и второго ребенка до трех лет

В 2022 году изменились правила назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет. Как пояснили в минтруде, ранее за основу для расчетов брался региональный прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. Теперь при подаче заявления надо ориентироваться на региональный прожиточный минимум, установленный на год обращения.

"Если подаете заявление в 2022 году, проверяйте прожиточный минимум для трудоспособного населения в своем регионе именно на этот год", - уточняют в ведомстве. Это же правило будет действовать и в отношении размера пособия: выплата будет равняться одному действующему прожиточному минимуму для детей.

Выплата назначается семьям, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в регионе.

Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет

Выплата этого вида пособия была скорректирована с 1 апреля прошлого года.

Его размер стал варьироваться в зависимости от доходов. Нуждающиеся семьи могут получать 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, а не фиксированные 50%, как раньше. С 1 января 2022 года все прожиточные минимумы выросли (в том числе и на детей), надо ориентироваться именно на новые данные.

Если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то выплату увеличат до 75%, а в случае необходимости и до 100% этого самого минимума.

Пособие на детей от 8 до 17 лет

На это пособие может претендовать единственный родитель, если второй родитель умер, без вести пропал или не вписан в свидетельство о рождении. Также выплата положена законному представителю школьника, если ребенок остался без попечения родителя или обоих родителей в связи с их смертью. Пособие получат родители или законные представители ребенка, если по судебному решению второй родитель выплачивает алименты.

Чтобы получить пособие, размер дохода на одного человека в семье не должен превышать величину регионального прожиточного минимума. Важно также учитывать, что наличие недвижимости, автомобиля и банковских вкладов влияет на назначение пособия.

Получать пособие смогут семьи, владеющие квартирой или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи составляет менее 24 кв. м. В случае с домом или домами - менее 40 кв. м на человека. Если жилье было признано непригодным, то при оценке учитываться оно не будет. Также не учитывается квартира или дом, если его занимает член семьи с заболеванием, при котором совместное проживание невозможно.

Размер пособия также зависит от прожиточного минимума. Он составляет половину регионального прожиточного минимума на детей. Пособие выплачивается ежемесячно, но назначается не более чем на год. Затем право на получение пособия нужно снова подтвердить.

Материнский капитал

С 1 февраля размер маткапитала должен быть проиндексирован на 8,4%. Таким образом, размер маткапитала на первого ребенка вырастет с нынешних 483,8 тысячи рублей до 524,5 тысячи рублей, на второго - до 693,1 тысячи рублей (сейчас 639,4 тысячи рублей).

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ольга Игнатова