Сяськелевское поселение: главное – поддержка жителей

Одной из главных задач, которая стояла перед органами власти и местного самоуправления в 2021 году, было принятие мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе организация прививочной кампании для сохранения жизни людей и оказание помощи заболевшим COVID-19. Работали в усиленном режиме весь год.

- Я хочу поблагодарить, в первую очередь, медицинских работников нашей амбулатории, сотрудников МУП ЖКХ «Сиверский», депутатов всех уровней власти, волонтеров и своих коллег по администрации поселения. – отмечает Елена Евгеньевна. - На территории населенных пунктов было организовано распространение средств индивидуальной защиты, доставка лекарств и продуктов нуждающимся одиноким гражданам, проведение периодической дезинфекции общественных мест и пространств, информирование населения о прививочной кампании, мерах по противодействию распространению инфекции и необходимости их соблюдения. Группа контроля проводила работу по недопущению и ликвидации нарушений на территории.

Деятельное участие

Главным богатством поселения всегда были и есть его жители, поэтому одним из приоритетных направлений в работе администрации является вовлечение людей в многогранную общественную деятельность. Без активной, всесторонней поддержки со стороны населения администрации поселения невозможно справиться с многообразием современных общественных проблем. За помощь и поддержку администрации в решении вопросов местного значения, в первую очередь, выражаю благодарность генеральному директору ОАО «Племзавод «Пламя» Ю.Я. Малаеву.

Ярким примером участия в общественной деятельности может служить Совет ветеранов войны и труда Сяськелевского поселения, который в феврале 2021 г. возглавила Почетный работник общего образования РФ Н.Н. Дерепаско. В активе совета ветеранов – широкий спектр выполненных дел: организация помощи тяжелобольным и одиноким гражданам, поздравление ветеранов-юбиляров, обновление офиса организации, участие в праздниках, выставках, конкурсах, круглых столах, экскурсиях, спортивных мероприятиях, субботниках, акциях (в т.ч. в сборе вещей для дома малютки), подготовке и проведении выборов. Такая активность Совета ветеранов служит ярким примером для жителей поселения, и не случайно количество членов первичной общественной организации ветеранов войны и труда увеличивается.

Существенно пополнились и ряды Молодежного совета поселения. В его состав вошли 19 человек, с октября 2021 г. его возглавила Елизавета Виноградова. Многие из ребят являются активистами движения «Волонтеры Победы», принимают самое активное участие в праздниках, акциях, субботниках по благоустройству, помогали в подготовке и проведении выборов, обеспечивали волонтерское сопровождение районных и областных мероприятий, проводили встречи со школьниками.

Молодежный совет Сяськелевского поселения стал победителем муниципального этапа всероссийской интеллектуальной игры «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда», занял 2-е место в Спартакиаде Молодежных советов Гатчинского района, 3-е место в Фестивале молодого избирателя и завоевал множество других наград.

Семья Сапожниковых стала победителем конкурса «Почетная семья Гатчинского района».

Согласно данным с электронной площадки (molstat.ru) системы «Рейтинг молодежной политики» регионов, по итогам 2021 года в Гатчинском районе Сяськелевское поселение входит в тройку лидеров по качеству работы с молодежью и динамике развития.

На территории каждого из 21 населенного пункта, входящего в состав поселения, Советом депутатов поселения, по представлению схода граждан, назначены старосты, которые обеспечивают более тесное взаимодействие органов местного самоуправления и жителей при решении вопросов местного значения.

Бюджет

Экономическую основу местного самоуправления составляет бюджет.

Доходная часть бюджета Сяськелевского сельского поселения на 2021 год утверждена в сумме 68,3 млн руб., исполнение составило 68,6 млн руб. или 100,4 % к годовому плану. Доходы бюджета по сравнению с 2020 г. увеличились на 8,3 %, в том числе собственные доходы увеличились с 17,4 млн до 20,0 млн рублей (на 6,2%).

Проведена большая работа по увеличению собираемости собственных доходов. По итогам поквартирных обходов, более 200 должникам вручены квитанции для оплаты задолженности по налогам. На принудительное взыскание задолженности за найм жилых помещений судебным приставам отправлено 45 судебных приказов на общую сумму 1,2 млн руб., взыскано с неплательщиков 908 тыс. руб. (74,5%).

Расходная часть бюджета Сяськелевского сельского поселения на 2021 год утверждена в сумме 68,6 млн руб., исполнение за 2021 год составило 67,7 млн руб. (98,7%).

Благоустройство

Практически 20 % бюджетных средств – 13 млн руб. – были направлены на благоустройство населенных пунктов поселения.

В д. Сяськелево обустроили пешеходные дорожки (3,8 млн руб.). Благоустроена территория вокруг братского захоронения советских воинов в д. Вохоново (0,7 млн руб.). Новые малые архитектурные формы установлены у дома № 11 в д. Сяськелево (400 тыс. руб.) и в д. Старые Низковицы (300 тыс. руб.).

В каждом населенном пункте сотрудниками администрации поселения был проведен сход граждан по определению способа накопления и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Решения сходов направлены Региональному оператору. Площадки для накопления ТКО построены в деревнях Сяськелево, Жабино, Саванкюля и Вохоново (1,8 млн руб.). На ликвидацию несанкционированных свалок в д. Старые Низковицы и д. Тойворово было выделено 0,4 млн руб.

На мероприятия по организации уличного освещения и энергосбережения направлено 1,9 млн руб., в т.ч. на оплату электроэнергии – 0,9 млн руб., обслуживание системы электроустановок - 0,6 млн руб., приобретение 90 штук уличных светодиодных светильников – 0,4 млн руб. Разработка и госэкспертиза проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения в массиве «Жабино» для многодетных семей стоила бюджету 1,1 млн руб.

Мероприятия по благоустройству поселения включили большой перечень работ на общую сумму 2,6 млн рублей. Это покос травы (481 тыс. руб.), оплата труда дворников по уборке территорий (1217,9 тыс. руб.), текущий ремонт и установка ограждений на детские и спортивные площадки (309,3 тыс. руб.), вывоз стихийных свалок (46 тыс. руб.), вывоз мусора (32,2 тыс. руб.), приобретение хозяйственных и строительных материалов (92 тыс. руб.) и др.

В 2021 году в поселении продолжилась борьба с борщевиком Сосновского химическим методом. На сумму 400 тыс. руб. было обработано 31,7 га в деревнях Сяськелево и Тойворово.

Дорожное хозяйство

На эту сферу жизнедеятельности в 2021 году было направлено 13 млн руб.

На ремонт дворовых территорий и автомобильных дорог поселения в 2021 году выделено 6,7 млн. руб. Работы выполнены по следующим адресам:

- проезд №4 д. Сяськелево,

- проезд Офицерский д. Тойворово,

- ул. Красивая в д. Фьюнатово,

- автомобильная дорога от д.7 до д.2 по ул. Поселковой в д. Жабино,

- проезд Южный в д. Жабино,

- «Коммунальный проезд» в д. Жабино,

- ул. Колобанова в д. Войсковицы от автомобильной дороги общего пользования «Рошаля-Черново-Учхоз» до СНТ «Кристалл»

- ул. Колобанова в д. Войсковицы от д.19 по ул. Колобанова до д.2 по ул. Новоселов,

- дворовая территория у дома №11 в д. Сяськелево.

На установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки (в т.ч. по ул. Школьной) направлено 216,2 тыс. руб.

На содержание дорог израсходовано 2,6 млн руб., что позволило обустроить временные дороги к участкам, выделенным по областному закону № 105-оз в д. Жабино (0,4 млн руб.), приобрести щебень (0,6 млн руб.), производить строительный контроль при ремонтах дорог и дворовых территорий (0,2 млн руб.), расчищать дороги от снега в зимний период (0,7 млн руб.), уплатить земельный налог за земли под дорогами (0,3 млн руб.). Еще 0,4 млн руб. направлено на составление и экспертизу смет по ремонту дорог.

На разработку и госэкспертизу проектно-сметной документации на строительство дорожной сети в массиве для многодетных семей в д. Жабино (на площади 19,44 га) было выделено 3,5 млн руб.

На 1 января 2022 г. отремонтированы все дворовые территории в д. Сяськелево и д. Жабино. На очереди - д. Тойворово.

Землеустройство и землепользование

В 2021 году из бюджета поселения 300 тысяч рублей были направлены на проведение комплексных кадастровых работ при постановке земельных участков на кадастровый учет. Речь идет об автомобильных дорогах, сооружениях водопровода в д. Тойворово, земельном участке под кладбищем в д. Жабино, земельных участках под братскими захоронениями в д. Вохоново и д. Жабино, а также о гидротехнических сооружениях вблизи д. Хиндикалово.

Жилищное хозяйство

Затраты по статье «Жилищное хозяйство» составили 2 млн руб. В том числе 808,9 тыс. руб. были направлены на оплату взносов в фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд. Ремонт муниципальных квартир обошелся бюджету в 615,5 тыс. руб., а оплата жилищных и коммунальных услуг маневренного жилья потребовала 102,3 тыс. руб. Также средства были направлены на обследование состояния муниципальных зданий (89,5 тыс. руб.), составление и проверку смет на ремонт муниципального жилья (200,4 тыс. руб.) и др.

Коммунальное хозяйство

Эта статья расходов бюджета исполнена в сумме 10,2 млн руб. Больше всего средств – 7,7 млн руб. - направлено на разработку и госэкспертизу проектно-сметной документации на строительство газопровода и сетей холодного водоснабжения в массиве «Жабино» для многодетных семей.

На госэкспертизу проектно-сметной документации распределительного газопровода по д. Старые Низковицы израсходовано 930,8 тыс. руб.

Расходы на содержание и функционирование муниципальных общественных бань составили 1,2 млн руб.

Культура и спорт

Бюджетные средства в размере 12,6 млн руб. были направлены на содержание Сяськелевского информационно-досугового центра (12,3 млн руб.) и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий (0,7 млн руб.).

При Сяськелевском информационно-досуговом центре открыты три бесплатные спортивные секции для детей в Сяськелево и три творческих кружка в Жабино. Бесплатно проводятся тренировки взрослой футбольной команды, отделения фитнеса и ЛФК для женщин. На платной основе работают пять секций и кружков.

Работа администрации по поддержке начинающих тренеров и спортсменов в поселении приносит победные результаты. В 2021 году команды поселения завоевали: в чемпионате Гатчины по мини-футболу - 1 место среди взрослых и 3 место среди детских команд, в районном фестивале ГТО - 2 место. Ежегодно Сяськелевское поселение входит в список победителей по развитию физкультуры и массового спорта. По словам Елены Федоровой, в этом большая заслуга методистов по спорту Радика Костаняна, Евгения Сафина, Алексея Фуфыгина, которых она благодарит за отличную работу.

В 2021 году на территории поселения было проведено 141 культурное и спортивное мероприятие, в чем большая заслуга директора Сяськелевского ИДЦ М.А. Федоровой и художественного руководителя Н.С. Степановой.

Слов признательности за активную работу в проведении мероприятий заслужили библиотекари поселения И.Н. Федорова и Л.Ю. Богданова. Сяськелевская библиотека стала победителем областного конкурса на лучшую работу по правовому просвещению и информированию избирателей Ленинградской области на выборах 19 сентября 2021 года в номинации среди сельских библиотек. На высоком организационном уровне в Сяськелево и Жабино прошел семинар сообщества библиотекарей Гатчинского района. За всестороннюю поддержку и помощь в организации данного мероприятия администрация благодарит директора Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина Е.Л. Бабий.

Большой вклад в развитие культуры в поселении вносит коллектив Сяськелевской школы искусств под руководством

Н.Г. Кирилиной. В школе обучается 76 детей по пяти направлениям. По инициативе и непосредственном участии Н.Г. Кириллиной в День Победы прошло замечательное, запомнившееся и тепло встреченное жителями и гостями поселения мероприятие - театрализованное представление агитбригады, которая проехала с ним по нескольким деревням поселения.

Успехи Сяськелевского поселения

Глава администрации поселения Елена Федорова отметила еще ряд задач, успешно решенных в 2021 году.

Закрепление кадров на селе – одна из основных задач, которую решает администрация поселения путем предоставления специалистам бюджетной сферы служебного жилья. В 2021 году служебная квартира предоставлена молодому специалисту - учителю Пламенской школы. Всего на территории поселения 10 служебных квартир переданы работникам бюджетной сферы, в т.ч. две – медицинским работникам, шесть – учителям, одна - преподавателю школы искусств, одна - методисту по спорту.

В Сяськелевской амбулатории отремонтирована часть помещений за счет средств областного бюджета. В физиокабинет поступила новая аппаратура.

Благодаря ответственности и исполнительности переписчиков, успешно прошла переписная компания. На территории поселения было образовано девять счетных и один стационарный участок. Переписчиками было пройдено 2200 помещений. В переписи приняли участие 7300 человек.

Сяськелевскому поселению стабильно, из года в год, удается добиваться высокой активности избирателей при проведении голосования на выборах всех уровней власти. В сентябре 2021 года на выборах в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Ленинградской области явка избирателей составила 86,3%. Слова благодарности за организацию и проведение процесса выборов – всем членам и председателям участковых избирательных комиссий.

Участие в программах

Одним из важных показателей работы администрации поселения Елена Федорова считает количество дополнительно привлеченных средств из бюджетов других уровней, без которых невозможно было бы успешно реализовать большую часть всех вышеуказанных проектов. В 2021 году из бюджетов РФ, области и района за счет участия поселения в федеральных, региональных и районных программах получено 26,2 млн руб.

Субсидия из федерального бюджета составила 0,9 млн руб., средства поступили в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

Из бюджета Ленинградской области в бюджет поселения удалось привлечь 18,8 млн руб. Поселение успешно прошло конкурсные отборы в семи областных комитетах и получило финансирование по таким государственным подпрограммам, как «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», «Газификация Ленинградской области», «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области», «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», «Охрана окружающей среды Ленинградской области», «Развитие инженерной, транспортной инфраструктуры в районе массовой жилой застройки».

Субсидии из бюджета Гатчинского района составили 6,5 млн руб. и были направлены на осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, реконструкцию автомобильных дорог местного значения. За достижение высоких показателей качества управления главой администрации поселения в бюджет поступила премия в размере 225 тысяч рублей, которая была направлена на приобретение светодиодных уличных светильников. А премия в размере 80 тысяч рублей, по итогам смотра-конкурса «За лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта в Гатчинском районе», позволила закупить спортивный инвентарь. Также из бюджета района было получено 45 тысяч рублей на проведение мероприятия, посвященного 15-летию Сяськелевского информационно-досугового центра.

- За поддержку и помощь в решении задач, стоящих перед поселением, мы благодарим руководство Гатчинского района в лице Л.Н. Нещадим и В.А ФИлоненко, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Т.В. Бездетко, А.В. Русских и С.В. Коняева, директора МУП ЖКХ «Сиверский А.В, Рыжова и директора ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» А.И. Бойко, - отметила Елена Федорова.

Планы на 2022 год

К основным мероприятиям, финансирование которых подтверждено, относятся:

- ремонт дороги в щебеночном исполнении «Проезд «1» в д. Сяськелево,

- ремонт дворовых территорий у домов 2/49 и 2/62 в д. Тойворово,

- реализация комплекса мер по борьбе с борщевиком Сосновского,

- благоустройство общественной территории за зданием Сяськелевского ИДЦ,

- капитальный ремонт крыш многоквартирных домов №42, 44 в д. Старые Низковицы.

В ближайшее время ждем подтверждения финансирования на следующие проекты:

- строительство газопровода по деревне Старые Низковицы,

- начало строительства инженерной инфраструктуры в массиве «Жабино» для многодетных семей,

- строительство новых контейнерных площадок;

- вывоз несанкционированных свалок с территории поселения;

- ремонт пешеходных дорожек в д. Сяськелево;

- расселение и снос аварийного многоквартирного дома по адресу: д. Жабино, ул. Новая, д. 31,

- ремонт шести дорог к социально значимым объектам в деревнях Старые Низковицы, Жабино и Войсковицы (городок «Надежда»).

Администрации поселения удалось добиться переноса срока проведения фондом капитального ремонта фасада дома №2 в дер. Туганицы с 2030 на 2021 год, но в 2021 капитальный ремонт закончен не был. Срок окончания ремонта перенесен на текущий год.

Администрация поселения готова оказывать содействие комитету по строительству Гатчинского района в проведении работ по разработке проектно-сметной документации на строительство детского сада в д. Жабино, а также содействовать АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в проведении строительства очистных сооружений в д. Сяськелево.

Гатчинская КМБ планирует продолжить капитальный ремонт помещений в амбулатории.

Администрация поселения готова участвовать в 8-ми конкурсных отборах на 2023-2025 гг., проводимых комитетами правительства Ленинградской области, для получения субсидий, принять самое активное участие в реализации новых проектов с привлечением дополнительных средств на территорию, но создание современного облика села невозможно без инициативы «снизу» - активного участия жителей в составлении и реализации проектов комплексного обустройства населенных пунктов, а также в практическом участии в субботниках, благоустройстве территорий, волонтерском движении, бережном отношении к тому, что уже создано.

- В феврале 2022 года на единой цифровой платформе Ленинградской области будет проводиться рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для включения в программу «Формирование комфортной городской среды на 2023 год». Администрацией поселения представлены для голосования три общественные территории в д. Сяськелево. Мы просим жителей и общественность принять самое активное участие в голосовании. Давайте вместе будем стараться сделать максимум для того, чтобы наше поселение стало образцовым по комфортности проживания людей, - сказала Елена Федорова.