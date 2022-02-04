О налоговом вычете расскажут специалисты МФЦ

Начало сезона подачи налоговых деклараций традиционно вызывает множество вопросов у жителей региона. Получить ответы на них можно будет в понедельник, 7 февраля в 15.00, в прямом эфире в Инстаграме МФЦ, который проведут совместно МФЦ и УФНС России по Ленинградской области. Приглашенным гостем традиционного эфира директора МФЦ станет заместитель руководителя УФНС России по Ленинградской области Александр Анисимов.

Руководство двух ведомств в прямом эфире ответит на самые актуальные вопросы граждан — от правил заполнения налоговой декларации до сроков и порядка обращения в налоговые органы. Речь пойдет не только о получении налогового вычета в 2022 году, но и о порядке получения рассрочек и отсрочек по налогам, актуальным изменениям в налоговом законодательстве, а также будет представлен обзор налоговых услуг, предоставляемых в МФЦ.

Напомним, вопрос можно задать по телефону горячей линии (812)775-47-70, в сообщении по WatsApp 8 (931)303-36-75 или в комментариях во время эфира.