О налоговом вычете расскажут специалисты МФЦ

Начало сезона подачи
налоговых деклараций традиционно вызывает множество вопросов у жителей региона.
Получить ответы на них можно будет в понедельник, 7 февраля в 15.00, в прямом
эфире в Инстаграме МФЦ, который проведут совместно МФЦ и УФНС России по
Ленинградской области. Приглашенным гостем традиционного эфира директора МФЦ
станет заместитель руководителя УФНС России по Ленинградской области Александр
Анисимов.
Руководство двух ведомств
в прямом эфире ответит на самые актуальные вопросы граждан — от правил
заполнения налоговой декларации до сроков и порядка обращения в налоговые
органы. Речь пойдет не только о получении налогового вычета в 2022 году, но и о
порядке получения рассрочек и отсрочек по налогам, актуальным изменениям в
налоговом законодательстве, а также будет представлен обзор налоговых услуг,
предоставляемых в МФЦ.
Напомним, вопрос можно
задать по телефону горячей линии (812)775-47-70, в сообщении по WatsApp 8
(931)303-36-75 или в комментариях во время эфира.