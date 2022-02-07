Дарья Герасимова - победитель конкурса «Молодой педагог – 2022»

В 2021-2022 учебном году муниципальный смотр-конкурс «Педагогическое мастерство без границ» проходит в восьми номинациях - «Педагогические инновации», «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года», «Учитель-логопед года», «Учитель дефектолог года», «Молодой педагог», «Сердце отдаю детям» и «Классный самый классный».

Сегодня стали известны итоги конкурса в номинации «Молодой педагог – 2022», который проходил 10-31 января 2022 года. Молодые педагоги успешно выполнили все конкурсные задания – это «Медиавизитка», «Презентация из опыта работы», «Урок», «Самоанализ урока».

Победителем конкурса стала учитель математики Гатчинского лицея №3 Дарья Владимировна Герасимова, лауреатами - учитель начальных классов Сусанинской школы Виктория Михайловна Шишкова и учитель начальных классов Гатчинская школы № 9 Екатерина Вячеславовна Драк.

Достойную конкуренцию им составили участники конкурса - учитель истории, обществознания Гатчинской школы №8 Ирина Валерьевна Приходько и учитель начальных классов Минской начальной школы-детского сада Екатерина Андреевна Шкраба.

- Вы все продемонстрировали самое главное - любовь к детям и к своей профессии, готовность к дальнейшему творчеству и развитию. Желаю вам дальнейших свершений и побед на сложном пути обучения и воспитания наших детей, - обратилась к участникам член жюри Людмила Викторовна Трофимова.

Конкурс педагогического мастерства направлен на выявление творчески работающих педагогов, распространение педагогического опыта, поддержку инновационных разработок и технологий, способствующих развитию системы образования Гатчинского района.

В конце февраля в Гатчинском районе будут подведены итоги смотра-конкурса учителей, воспитателей, психологов и дефектологов. Все этапы проходят в заочном и очно-дистанционном формате.

Татьяна Можаева