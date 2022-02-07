Дарья Герасимова - победитель конкурса «Молодой педагог – 2022»

В
2021-2022 учебном году муниципальный смотр-конкурс «Педагогическое мастерство
без границ» проходит в восьми номинациях - «Педагогические инновации», «Учитель
года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года», «Учитель-логопед года»,
«Учитель дефектолог года», «Молодой педагог», «Сердце отдаю детям» и «Классный
самый классный».
Сегодня
стали известны итоги конкурса в номинации «Молодой педагог – 2022», который
проходил 10-31 января 2022 года. Молодые педагоги успешно выполнили все
конкурсные задания – это «Медиавизитка», «Презентация из опыта работы», «Урок»,
«Самоанализ урока».
Победителем
конкурса стала учитель математики Гатчинского лицея №3 Дарья Владимировна
Герасимова, лауреатами - учитель начальных классов Сусанинской школы Виктория
Михайловна Шишкова и учитель начальных классов Гатчинская школы № 9 Екатерина
Вячеславовна Драк.
Достойную
конкуренцию им составили участники конкурса - учитель истории, обществознания
Гатчинской школы №8 Ирина Валерьевна Приходько и учитель начальных
классов Минской начальной школы-детского сада Екатерина Андреевна Шкраба.
- Вы
все продемонстрировали самое главное - любовь к детям и к своей профессии,
готовность к дальнейшему творчеству и развитию. Желаю вам дальнейших свершений
и побед на сложном пути обучения и воспитания наших детей, - обратилась к
участникам член жюри Людмила Викторовна Трофимова.
Конкурс
педагогического мастерства направлен на выявление творчески работающих
педагогов, распространение педагогического опыта, поддержку инновационных
разработок и технологий, способствующих развитию системы образования
Гатчинского района.
В конце
февраля в Гатчинском районе будут подведены итоги смотра-конкурса учителей,
воспитателей, психологов и дефектологов. Все этапы проходят в заочном и
очно-дистанционном формате.
Татьяна
Можаева