Дружногорское поселение радуется новосёлам!

- В состав Дружногорского городского поселения входят административный центр поселения - поселок Дружная Горка, 11 сельских населенных пунктов, а также 31 СНТ, ДНТ и ДНП. Территория поселения занимает 19,5 тысяч гектаров.

По результатам проведенной в осенью 2021 года Всероссийской переписи населения, установлено, что на территории Дружногорского поселения проживают более 7500 человек. Предварительные итоги переписи мы ожидаем получить в апреле 2022 года. За прошедший год в нашем поселении родилось - 27 малышей, умерло 156 человек.

В 2021 году администрация поселения завершала этап региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 – 2025 годах». В связи с нюансами передвижения средств в рамках программы и переносом части мероприятий на 2022 год, считаю необходимым рассмотреть исполнение бюджета за 2021 год без учета средств Ленинградской области в рамках программы расселения. Доходная часть бюджета поселения в 2021 исполнена в сумме 67543,7 тысяч рублей -100,9 % от планового значения. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 62065,1 тысяч рублей - 99 % от планового значения.

Администрация Дружногорского поселения по состоянию на 1 января 2022 оказывает 53 муниципальные услуги и 2 муниципальные функции на территории поселения, а также выполняет государственное полномочие по первичному воинскому учёту граждан.

В 2021 году 10 муниципальных служащих администрации предоставили 495 муниципальных услуг гражданам, выдали 205 справок, рассмотрели 656 письменных и 2525 устных заявлений граждан. Зарегистрировано 110 адресов объектов недвижимости, расположенных на территории нашего поселения.

В рамках реализации закона Ленинградской области № 75-оз от 17.07 2018 года по обеспечению земельными участками многодетных семей в 2021 году, как и годом ранее, предоставлено 3 участка для строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям Гатчинского района.

За прошедший год администрацией поселения продано 23 и перераспределено ещё 22 земельных участка на общую сумму более 15 млн рублей.

С новосельем!

Самым ярким событием 2021 года для нашего поселения, конечно, является окончание строительства многоквартирного дома на ул. Введенского и долгожданный переезд в новые квартиры жителей аварийных домов. Было расселено 15 аварийных домов, новоселье справили 208 человек из 72 аварийных квартир.

Всего в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» было расселено 17 МКД, расположенных в Дружной Горке. На этом работа администрации в данном направлении не заканчивается: подготовлены и направлены в комитет по строительству Ленинградской области документы по расселению еще 10 МКД, расположенных в Дружной Горке и д. Остров.

ЖКХ

В 2021 году были завершены работы по строительству напорного канализационного коллектора от п. Дружная Горка до д. Лампово. Долгожданный перевод канализационных стоков на КОС в п. Сиверский - спустя более чем два десятилетия - состоялся. Уверен, что при грамотной эксплуатации данного объекта со стороны ресурсоснабжающей организации водоотведение от многоквартирных домов п. Дружная Горка будет выполняться при соблюдении всех действующих нормативов, а экологическая ситуация реки Орлинка значительно улучшится.

В прошедшем году в нашем поселении продолжилась реализация Фондом капитального ремонта Ленинградской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения. Выполнен долгожданный ремонт фасада д. 8 по ул. Садовой. Также была разработана проектная документация для ремонта кровли д. 4 по ул. Новой в с. Орлино.

В следующий период проведения капитального ремонта (краткосрочный план реализации 2023-2025 годов) должен начаться ремонт следующих домов: п. Дружная Горка, ул. Введенского, д. 2 и д. 16; ул. Здравомыслова, д.6, д.8, д. 9; ул. Пролетарская, д. 1, д. 9; ул. Садовая, д.6, а также п.ст. Строганово, ул. Железнодорожная, д.2.

Включение в краткосрочные программы дополнительных домов возможно только при условии высокого уровня оплаты взносов за капитальный ремонт общедомового имущества со стороны собственников жилья. Хочется в очередной раз напомнить нашим жителям, что это является обязанностью собственников жилых помещений.

Благоустройство

В рамках работ по благоустройству территории поселения и реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления…» в 2021 году выполнены работы по благоустройству придомовой территории у д. 5 на ул. Садовой, усовершенствована система уличного освещения в Дружной Горке - установлено более 100 современных светодиодных светильников. В 2022 году в рамках данного закона планируются мероприятия по ремонту дорог на ул. Усадебной и ул. Крылова в п. Дружная Горка.

В 2021 году при финансовой поддержке из областного бюджета (средства на развитие общественной инфраструктуры по заявке депутатов Законодательного собрания Ленобласти С.В. Коняева и Л.А. Тептиной) выполнены работы по благоустройству придомовой территории у д.15 на ул. Введенского в Дружной Горке и д.10, 16 на ул. Совхозной в д. Лампово. На 2022 году запланировано продолжение работ по благоустройству придомовых территорий у д. 6 на ул. Введенского и у д. 9, 16 на ул. Совхозной.

В рамках реализации областного закона № 147-оз «О старостах», в 2021 году было установлено детское игровое оборудование в д. Изора и д. Зайцево, выполнены работы по ремонту щебеночных дорог в с. Орлино, д. Заозерье, д. Кургино, д. Остров и д. Лампово. Всего в прошедшем году было отремонтировано более 1 км сельских автомобильных дорог в щебеночном исполнении. В текущем году данная работа будет продолжена: планируется ремонт щебеночных дорог в д. Кургино и д. Лампово, установка игрового оборудования в с. Орлино, д. Изора, д. Зайцево, д. Лампово и д. Остров, обустройство контейнерной площадки в д. Заозерье.

На средства дорожного фонда Ленинградской области и Гатчинского района в 2021 году завершен ремонт улицы Маяковской, в 2022 году планируется ремонт ул. Советской в Дружной Горке.

На собственные средства поселения будет продолжен ямочный ремонт асфальтобетонных дорог и дополнительная отсыпка и грейдирование щебеночных дорог сельских населенных пунктов.

Весной 2021 года был продлен автобусный маршрут 151-Д в район «новый поселок» Дружной Горки. К сожалению, в связи со значительным снижением пассажиропотока, перевозчик приостановил работу по продленному маршруту на зимний период, но мы ждем возобновление рейсов с апреля текущего года. Продление маршрута значительно улучшило транспортную доступность социальных учреждений и магазинов для граждан, проживающих в этой части Дружной Горки.

Газификация

Дружногорское поселение начало активно участвовать в федеральной программе «Догазификации населенных пунктов», разработанной в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. Жители сразу трех крупнейших населенных пунктов поселения - Дружной Горки, Лампово и Орлино - могут подать заявки на бесплатное подключение своих участков к сетям газоснабжения.

В прошедшем году «голубое топливо» пришло к первым потребителям в с. Орлино. И это только начало, более 50 жилых объектов в Орлино будут подключены к сетям газоснабжения до конца 2022 года.

Со своей стороны администрация Дружногорского поселения продолжает работу в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»: в 2021 году завершено проектирование и начаты работы по строительству объекта «Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района». Строительство должно быть завершено осенью текущего года, после чего начнется подключение домовладений газоснабжающей организацией.

Также в 2021 году началось проектирование объекта «Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района», прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации планируется на лето 2022 года.

Помним! Гордимся!

Мы помним и чтим память о героях, погибших при защите нашей Родины. 31 января 2021 года жители Дружногорского поселения отметили 77-ую годовщину освобождения нашей земли от немецко-фашистских захватчиков, а 9 мая мы вместе отпраздновали 76-ую годовщину Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В рамках мер, предпринятых для нераспространения коронавируса, мероприятия прошли при минимальном участии жителей. Я хочу поблагодарить всех наших жителей, кто несмотря на все сложности, связанные с эпидемией короновирусной инфекции, принимал участие в торжественно-траурных акциях на нашей земле.

Большой вклад в проведение патриотических акций внес Волонтерский отряд «ДоброТворцы» под руководством Александры Козявиной. В 2021 году отряд провел 14 акций, среди них «Никто не забыт», «Георгиевская ленточка», «Память Победы», «Случайный вальс», «Все на субботник».

Самая запоминающаяся акция – «Победная Весна», в ходе которой волонтеры стали самой настоящей фронтовой бригадой и проехали с концертной программой по деревням Дружногорского поселения. А отдельное поздравление прозвучало для участника Великой Отечественной войны Семёна Николаевича Копытского, которое организовали прямо во дворе его дома.

Культура

Прошедший год выдался непростым для сферы культуры. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой большинство мероприятий, как и в 2020 году, проходили в режиме онлайн. Несмотря на сложности, Дружногорский культурно-досуговый центр продолжил своё поступательное развитие.

Всего в 2021 году специалистами нашего учреждения было проведено 476 культурно-массовых мероприятий, в которых принимали активное участие жители и гости нашего поселения. В Дружногорском КДЦ функционируют 17 клубных формирований, в которых занимаются 184 человека. Хотелось бы отметить мастерство работников Центра благоустройства и Дружногорского КДЦ: в День Дружногорского городского поселения, 4 сентября, они подготовили великолепные декорации для фотозоны, посвященной 220-летию основания завода «Дружная Горка».

Успешно прошел для нашего поселения районный смотр-конкурс «Гатчинское подворье»: призовые места заняли Валерий Питаев в номинации «Лучшие умелые руки» и Александр Васильев – «Лучший пчеловод», который также представил наше поселение на областном конкурсе «Ветеранское подворье».

В прошедшем году при поддержке депутатов Законодательного собрания Ленобласти продолжилось укрепление технической базы нашего культурного центра: приобретен комплект одежды сцены, оргтехника.

В рамках подпрограммы «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» Дружногорское поселение приняло участие в проведении мероприятия «Духовная культура Дружногорского городского поселения». Был снят видеоролик, в котором нам удалось показать жителям и гостям поселения богатую историю родных мест и то духовное и культурное многообразие, которое сегодня является визитной карточкой поселения. Благодарю за активное участие в разработке идеи Галину Анатольевну Паламарчук, Анну Анатольевну Абикулову, Антонину Евгеньевну Кулькову, настоятеля Храма Преображения Господня в с. Орлино отца Сергия Барышева, председателя общины старообрядцев д. Лампово Дениса Сергеевича Ермолина.

Неоднократно, благодаря активной работе Дениса Ермолина д. Лампово становилась в 2021 году местом для реализации социальных проектов в области туризма регионального уровня. 2022 год также обещает быть очень интересным: после проведения в мае 2021 года Весенней Никольской ярмарки при содействии комитета по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района Общине удалось достичь предварительных договоренностей по включению Никольской ярмарки в областную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» для получения финансирования. Надеемся, что Никольская ярмарка станет яркой страницей событийного календаря 2022 года и даст новые возможности для изучения традиций старообрядчества Ленинградской области и развития туристической привлекательности поселения. Мы, в свою очередь, окажем необходимое содействие в проведении таких мероприятий, используя имеющиеся у нас ресурсы.

Спорт

В число основных задач муниципальной социальной политики Дружногорского поселения входит развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья жителей и создание условий, необходимых для формирования у населения потребности в здоровом образе жизни. Спорт – неотъемлемая часть жизни поселения.

Базовым и методическим центром этой работы является Дружногорский физкультурно-спортивный центр «Росич». В настоящее время на базе спортивного центра занимаются 210 человек в 13 группах по 7 видам спорта: дзюдо, тайский бокс, футбол, капоэйра, волейбол, хоккей, силовые виды спорта.

Поселение продолжает улучшать спортивную инфраструктуру: в 2021 году в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» была обустроена уличная спортивная площадка для занятия «воркаутом» на ул. Совхозной в д. Лампово. На собственные средства поселения, по заявкам жителей, обустроена волейбольная площадка в д. Зайцево.

Благодаря финансовой поддержке депутата Законодательного собрания Ленобласти Л.А. Тептиной в прошедшем году были приобретены две снегоуборочные машины для расчистки хоккейных площадок в Дружной Горке и Лампово. По просьбам жителей, на Дружногорской хоккейной площадке было установлено звуковое оборудование для создания праздничной атмосферы при катании на катке.

В 2021 году на базе ФСЦ «Росич» было проведено 29 спортивных мероприятий, в том числе 8 районного уровня. Сами воспитанники спортивного центра приняли участие в 55 соревнованиях районного, регионального, всероссийского и международного уровней, завоевав 118 медалей, в том числе 2 награды на всероссийских и международных соревнованиях.

В 2021 году традиционно на территории поселения прошли районные соревнования по футболу и дзюдо. Самыми массовыми были «Кубок Гартвига» по футболу, мини-футбольный турнир среди ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова, открытый турнир по футзалу среди детских и подростковых команд «Памяти мастера – Капитона Крылова», турнир по дзюдо «Юность России» памяти С.И. Тарновского, фестиваль спортивных единоборств, лыжные соревнования памяти тренера-преподавателя Г.П. Верхуша.

Спортивная команда «Алмаз» в 2021 году достойно представляла наше поселение на турнирах Гатчинского муниципального района: хоккейная команда стала серебряным призером чемпионата Гатчинского муниципального района, мини-футболисты выиграли чемпионат г. Гатчины сезона 2021/2022 г., ветераны «Алмаза» стали победителями традиционного турнира «Кубок Гартвига».

Детская футбольная команда «Росич» стала бронзовым призером традиционного турнира по мини-футболу памяти Капитона Крылова

Команда Дружногорского поселения победила в чемпионате Гатчинского муниципального района по пулевой стрельбе памяти И.И. Пумалайнена.

Семейная команда Самойловых стала бронзовым призером районного спортивного праздника «Папа, мама, я - спортивная семья».

На протяжении многих лет Дружногорское поселение участвует в смотре-конкурсе Гатчинского муниципального района по развитию физической культуры и спорта. Конкурс проводится с 2015 года, и наше поселение ежегодно находится в тройке призеров. Активное участие жителей поселения в спортивной жизни района позволяет надеяться, что и по итогам 2022 года мы останемся на призовых местах.

За 2-е место по итогам 2020 года поселению был выделен денежный приз, который пошел на приобретение хоккейных клюшек для команды «Алмаз».

Спасибо активистам

В прошедшем году продолжил активную работу Молодежный совет под руководством Юлии Параховник. Ребята заняли почетное 3-е место в Молодежном историческом квесте «О чем молчит Гатчина», приняли участие в Молодежном образовательном форуме «Гром». В ноябре на базе Гатчинского Дворца молодежи прошел муниципальный этап конкурса «Лидер XXI века», по итогам которого 1 место занял наш Совет молодежи.

Продолжает свою работа Совет ветеранов поселения во главе с Татьяной Петровной Федоровой: совет поздравляет с юбилейными датами жителей нашего поселения, принимает активное участие в патриотических мероприятиях, в конце года принял участие в конкурсе видеороликов «Осенний марафон».

Активную работу проводит Семейный совет Дружногорского поселения. В своем помещении в доме 11а на улице Урицкого он оказывает различную помощь жителям: консультативную поддержку, организует сбор и раздачу вещей.

В конце года по инициативе Совета депутатов, Семейного совета, при поддержке индивидуальных предпринимателей было организовано новогоднее поздравление для детей из малообеспеченных семей. Огромное спасибо индивидуальным предпринимателям – Александровой Ирине Александровне, Шмаковой Галине Серафимовне, Дмитриевой Марине Александровне, Хмелевскому Антону Юрьевичу, Тарновскому Илье Сергеевичу, Коршунову Сергею Викторовичу, Самолюковой Елене Николаевне, Алексееву Владимиру Михайловичу, Лебедевой Марии Александровне.

В сентябре 2021 года прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Ленобласти. Выражаю благодарность жителям за активное участие в выборах. Победу на выборах в нашем поселении одержали депутат Государственной Думы Сергей Валерьевич Петров и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Олег Владимирович Белов и Людмила Анатольевна Тептина. Уверен, что нам удастся продолжить совместную работу по решению проблемных вопросов поселения на уровне парламента региона.

Хочу поблагодарить всех, кто помогает мне и команде нашей администрации в решении вопросов местного значения, определяющих качество жизни нашего населения: депутатов Законодательного собрания Ленинградской области О.В. Белова, С.В. Коняева, Л.А. Тептину, руководство Гатчинского муниципального района, депутатов Дружногорского городского поселения, руководителей и сотрудников предприятий и учреждений, руководителей и членов наших общественных организаций, старост и всех неравнодушных жителей. Наши совместные усилия позволят продолжить уверенное поступательное развитие нашей малой родины и сделают Дружногорское поселение ещё более комфортным для проживания жителей и привлекательным для гостей и туристов.