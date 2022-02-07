Дружногорское поселение радуется новосёлам!

- В состав Дружногорского
городского поселения входят административный центр поселения - поселок Дружная
Горка, 11 сельских населенных пунктов, а также 31 СНТ, ДНТ и ДНП. Территория
поселения занимает 19,5 тысяч гектаров.
По результатам
проведенной в осенью 2021 года Всероссийской переписи населения, установлено,
что на территории Дружногорского поселения проживают более 7500 человек.
Предварительные итоги переписи мы ожидаем получить в апреле 2022 года. За
прошедший год в нашем поселении родилось - 27 малышей, умерло 156 человек.
В 2021 году администрация
поселения завершала этап региональной адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 – 2025
годах». В связи с нюансами передвижения средств в рамках программы и переносом
части мероприятий на 2022 год, считаю необходимым рассмотреть исполнение
бюджета за 2021 год без учета средств Ленинградской области в рамках программы
расселения. Доходная часть бюджета поселения в 2021 исполнена в сумме 67543,7
тысяч рублей -100,9 % от планового значения. Расходная часть бюджета исполнена
в сумме 62065,1 тысяч рублей - 99 % от планового значения.
Администрация
Дружногорского поселения по состоянию на 1 января 2022 оказывает 53
муниципальные услуги и 2 муниципальные функции на территории поселения, а также
выполняет государственное полномочие по первичному воинскому учёту граждан.
В 2021 году 10
муниципальных служащих администрации предоставили 495 муниципальных услуг
гражданам, выдали 205 справок, рассмотрели 656 письменных и 2525 устных
заявлений граждан. Зарегистрировано 110 адресов объектов недвижимости,
расположенных на территории нашего поселения.
В рамках реализации закона Ленинградской области № 75-оз от 17.07 2018 года по обеспечению земельными участками многодетных семей в 2021 году, как и годом ранее, предоставлено 3 участка для строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям Гатчинского района.
За прошедший год
администрацией поселения продано 23 и перераспределено ещё 22 земельных участка
на общую сумму более 15 млн рублей.
С
новосельем!
Самым ярким событием 2021
года для нашего поселения, конечно, является окончание строительства
многоквартирного дома на ул. Введенского и долгожданный переезд в новые
квартиры жителей аварийных домов. Было расселено 15 аварийных домов, новоселье
справили 208 человек из 72 аварийных квартир.
Всего в рамках
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» было расселено 17
МКД, расположенных в Дружной Горке. На этом работа администрации в данном
направлении не заканчивается: подготовлены и направлены в комитет по
строительству Ленинградской области документы по расселению еще 10 МКД,
расположенных в Дружной Горке и д. Остров.
ЖКХ
В 2021 году были
завершены работы по строительству напорного канализационного коллектора от п.
Дружная Горка до д. Лампово. Долгожданный перевод канализационных стоков на КОС
в п. Сиверский - спустя более чем два десятилетия - состоялся. Уверен, что при
грамотной эксплуатации данного объекта со стороны ресурсоснабжающей организации
водоотведение от многоквартирных домов п. Дружная Горка будет выполняться при
соблюдении всех действующих нормативов, а экологическая ситуация реки Орлинка
значительно улучшится.
В прошедшем году в нашем
поселении продолжилась реализация Фондом капитального ремонта Ленинградской
области региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории поселения. Выполнен
долгожданный ремонт фасада д. 8 по ул. Садовой. Также была разработана
проектная документация для ремонта кровли д. 4 по ул. Новой в с. Орлино.
В следующий период
проведения капитального ремонта (краткосрочный план реализации 2023-2025 годов)
должен начаться ремонт следующих домов: п. Дружная Горка, ул. Введенского, д. 2
и д. 16; ул. Здравомыслова, д.6, д.8, д. 9; ул. Пролетарская, д. 1, д. 9; ул.
Садовая, д.6, а также п.ст. Строганово, ул. Железнодорожная, д.2.
Включение в краткосрочные
программы дополнительных домов возможно только при условии высокого уровня
оплаты взносов за капитальный ремонт общедомового имущества со стороны
собственников жилья. Хочется в очередной раз напомнить нашим жителям, что это
является обязанностью собственников жилых помещений.
Благоустройство
В рамках работ по благоустройству
территории поселения и реализации областного закона от 15 января 2018 года №
3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления…»
в 2021 году выполнены работы по благоустройству придомовой территории у д. 5 на
ул. Садовой, усовершенствована система уличного освещения в Дружной Горке -
установлено более 100 современных светодиодных светильников. В 2022 году в
рамках данного закона планируются мероприятия по ремонту дорог на ул. Усадебной
и ул. Крылова в п. Дружная Горка.
В 2021 году при
финансовой поддержке из областного бюджета (средства на развитие общественной
инфраструктуры по заявке депутатов Законодательного собрания Ленобласти С.В.
Коняева и Л.А. Тептиной) выполнены работы по благоустройству придомовой
территории у д.15 на ул. Введенского в Дружной Горке и д.10, 16 на ул.
Совхозной в д. Лампово. На 2022 году запланировано продолжение работ по
благоустройству придомовых территорий у д. 6 на ул. Введенского и у д. 9, 16 на
ул. Совхозной.
В рамках реализации
областного закона № 147-оз «О старостах», в 2021 году было установлено детское
игровое оборудование в д. Изора и д. Зайцево, выполнены работы по ремонту
щебеночных дорог в с. Орлино, д. Заозерье, д. Кургино, д. Остров и д. Лампово.
Всего в прошедшем году было отремонтировано более 1 км сельских автомобильных
дорог в щебеночном исполнении. В текущем году данная работа будет продолжена:
планируется ремонт щебеночных дорог в д. Кургино и д. Лампово, установка
игрового оборудования в с. Орлино, д. Изора, д. Зайцево, д. Лампово и д.
Остров, обустройство контейнерной площадки в д. Заозерье.
На средства дорожного
фонда Ленинградской области и Гатчинского района в 2021 году завершен ремонт
улицы Маяковской, в 2022 году планируется ремонт ул. Советской в Дружной Горке.
На собственные средства
поселения будет продолжен ямочный ремонт асфальтобетонных дорог и
дополнительная отсыпка и грейдирование щебеночных дорог сельских населенных
пунктов.
Весной 2021 года был
продлен автобусный маршрут 151-Д в район «новый поселок» Дружной Горки. К
сожалению, в связи со значительным снижением пассажиропотока, перевозчик
приостановил работу по продленному маршруту на зимний период, но мы ждем
возобновление рейсов с апреля текущего года. Продление маршрута значительно
улучшило транспортную доступность социальных учреждений и магазинов для
граждан, проживающих в этой части Дружной Горки.
Газификация
Дружногорское поселение
начало активно участвовать в федеральной программе «Догазификации населенных
пунктов», разработанной в соответствии с поручением Президента РФ Владимира
Путина. Жители сразу трех крупнейших населенных пунктов поселения - Дружной
Горки, Лампово и Орлино - могут подать заявки на бесплатное подключение своих
участков к сетям газоснабжения.
В прошедшем году «голубое
топливо» пришло к первым потребителям в с. Орлино. И это только начало, более
50 жилых объектов в Орлино будут подключены к сетям газоснабжения до конца 2022
года.
Со своей стороны администрация
Дружногорского поселения продолжает работу в рамках подпрограммы «Газификация
Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в Ленинградской области»: в 2021 году завершено
проектирование и начаты работы по строительству объекта «Распределительный
газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района». Строительство должно быть
завершено осенью текущего года, после чего начнется подключение домовладений
газоснабжающей организацией.
Также в 2021 году
началось проектирование объекта «Распределительный газопровод по д. Лампово
Гатчинского района», прохождение государственной экспертизы проектно-сметной
документации планируется на лето 2022 года.
Помним!
Гордимся!
Мы помним и чтим память о
героях, погибших при защите нашей Родины. 31 января 2021 года жители
Дружногорского поселения отметили 77-ую годовщину освобождения нашей земли от
немецко-фашистских захватчиков, а 9 мая мы вместе отпраздновали 76-ую годовщину
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В рамках мер, предпринятых
для нераспространения коронавируса, мероприятия прошли при минимальном участии
жителей. Я хочу поблагодарить всех наших жителей, кто несмотря на все
сложности, связанные с эпидемией короновирусной инфекции, принимал участие в
торжественно-траурных акциях на нашей земле.
Большой вклад в
проведение патриотических акций внес Волонтерский отряд «ДоброТворцы» под
руководством Александры Козявиной. В 2021 году отряд провел 14 акций, среди них
«Никто не забыт», «Георгиевская ленточка», «Память Победы», «Случайный вальс»,
«Все на субботник».
Самая запоминающаяся
акция – «Победная Весна», в ходе которой волонтеры стали самой настоящей
фронтовой бригадой и проехали с концертной программой по деревням
Дружногорского поселения. А отдельное поздравление прозвучало для участника
Великой Отечественной войны Семёна Николаевича Копытского, которое организовали
прямо во дворе его дома.
Культура
Прошедший год выдался
непростым для сферы культуры. В связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой большинство мероприятий, как и в 2020 году, проходили в режиме
онлайн. Несмотря на сложности, Дружногорский культурно-досуговый центр
продолжил своё поступательное развитие.
Всего в 2021 году
специалистами нашего учреждения было проведено 476 культурно-массовых
мероприятий, в которых принимали активное участие жители и гости нашего
поселения. В Дружногорском КДЦ функционируют 17 клубных формирований, в которых
занимаются 184 человека. Хотелось бы отметить мастерство работников Центра
благоустройства и Дружногорского КДЦ: в День Дружногорского городского
поселения, 4 сентября, они подготовили великолепные декорации для фотозоны,
посвященной 220-летию основания завода «Дружная Горка».
Успешно прошел для нашего
поселения районный смотр-конкурс «Гатчинское подворье»: призовые места заняли
Валерий Питаев в номинации «Лучшие умелые руки» и Александр Васильев – «Лучший
пчеловод», который также представил наше поселение на областном конкурсе
«Ветеранское подворье».
В прошедшем году при
поддержке депутатов Законодательного собрания Ленобласти продолжилось
укрепление технической базы нашего культурного центра: приобретен комплект
одежды сцены, оргтехника.
В рамках подпрограммы
«Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе» муниципальной программы
«Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе»
Дружногорское поселение приняло участие в проведении мероприятия «Духовная
культура Дружногорского городского поселения». Был снят видеоролик, в котором
нам удалось показать жителям и гостям поселения богатую историю родных мест и
то духовное и культурное многообразие, которое сегодня является визитной
карточкой поселения. Благодарю за активное участие в разработке идеи Галину
Анатольевну Паламарчук, Анну Анатольевну Абикулову, Антонину Евгеньевну
Кулькову, настоятеля Храма Преображения Господня в с. Орлино отца Сергия
Барышева, председателя общины старообрядцев д. Лампово Дениса Сергеевича
Ермолина.
Неоднократно, благодаря
активной работе Дениса Ермолина д. Лампово становилась в 2021 году местом для
реализации социальных проектов в области туризма регионального уровня. 2022 год
также обещает быть очень интересным: после проведения в мае 2021 года Весенней
Никольской ярмарки при содействии комитета по местному самоуправлению и
организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального
района Общине удалось достичь предварительных договоренностей по включению
Никольской ярмарки в областную программу «Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений» для получения финансирования. Надеемся, что
Никольская ярмарка станет яркой страницей событийного календаря 2022 года и
даст новые возможности для изучения традиций старообрядчества Ленинградской области
и развития туристической привлекательности поселения. Мы, в свою очередь,
окажем необходимое содействие в проведении таких мероприятий, используя
имеющиеся у нас ресурсы.
Спорт
В число основных задач
муниципальной социальной политики Дружногорского поселения входит развитие
физической культуры и спорта, укрепление здоровья жителей и создание условий,
необходимых для формирования у населения потребности в здоровом образе жизни.
Спорт – неотъемлемая часть жизни поселения.
Базовым и методическим
центром этой работы является Дружногорский физкультурно-спортивный центр
«Росич». В настоящее время на базе спортивного центра занимаются 210 человек в
13 группах по 7 видам спорта: дзюдо, тайский бокс, футбол, капоэйра, волейбол,
хоккей, силовые виды спорта.
Поселение продолжает
улучшать спортивную инфраструктуру: в 2021 году в рамках реализации программы
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» была
обустроена уличная спортивная площадка для занятия «воркаутом» на ул. Совхозной
в д. Лампово. На собственные средства поселения, по заявкам жителей, обустроена
волейбольная площадка в д. Зайцево.
Благодаря финансовой
поддержке депутата Законодательного собрания Ленобласти Л.А. Тептиной в
прошедшем году были приобретены две снегоуборочные машины для расчистки
хоккейных площадок в Дружной Горке и Лампово. По просьбам жителей, на
Дружногорской хоккейной площадке было установлено звуковое оборудование для
создания праздничной атмосферы при катании на катке.
В 2021 году на базе ФСЦ
«Росич» было проведено 29 спортивных мероприятий, в том числе 8 районного
уровня. Сами воспитанники спортивного центра приняли участие в 55 соревнованиях
районного, регионального, всероссийского и международного уровней, завоевав 118
медалей, в том числе 2 награды на всероссийских и международных соревнованиях.
В 2021 году традиционно
на территории поселения прошли районные соревнования по футболу и дзюдо. Самыми
массовыми были «Кубок Гартвига» по футболу, мини-футбольный турнир среди
ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова, открытый турнир по футзалу среди детских
и подростковых команд «Памяти мастера – Капитона Крылова», турнир по дзюдо
«Юность России» памяти С.И. Тарновского, фестиваль спортивных единоборств,
лыжные соревнования памяти тренера-преподавателя Г.П. Верхуша.
Спортивная команда
«Алмаз» в 2021 году достойно представляла наше поселение на турнирах
Гатчинского муниципального района: хоккейная команда стала серебряным призером
чемпионата Гатчинского муниципального района, мини-футболисты выиграли
чемпионат г. Гатчины сезона 2021/2022 г., ветераны «Алмаза» стали победителями
традиционного турнира «Кубок Гартвига».
Детская футбольная
команда «Росич» стала бронзовым призером традиционного турнира по мини-футболу
памяти Капитона Крылова
Команда Дружногорского
поселения победила в чемпионате Гатчинского муниципального района по пулевой
стрельбе памяти И.И. Пумалайнена.
Семейная команда
Самойловых стала бронзовым призером районного спортивного праздника «Папа,
мама, я - спортивная семья».
На протяжении многих лет
Дружногорское поселение участвует в смотре-конкурсе Гатчинского муниципального
района по развитию физической культуры и спорта. Конкурс проводится с 2015
года, и наше поселение ежегодно находится в тройке призеров. Активное участие
жителей поселения в спортивной жизни района позволяет надеяться, что и по
итогам 2022 года мы останемся на призовых местах.
За 2-е место по итогам
2020 года поселению был выделен денежный приз, который пошел на приобретение
хоккейных клюшек для команды «Алмаз».
Спасибо
активистам
В прошедшем году
продолжил активную работу Молодежный совет под руководством Юлии Параховник.
Ребята заняли почетное 3-е место в Молодежном историческом квесте «О чем молчит
Гатчина», приняли участие в Молодежном образовательном форуме «Гром». В ноябре
на базе Гатчинского Дворца молодежи прошел муниципальный этап конкурса «Лидер
XXI века», по итогам которого 1 место занял наш Совет молодежи.
Продолжает свою работа
Совет ветеранов поселения во главе с Татьяной Петровной Федоровой: совет
поздравляет с юбилейными датами жителей нашего поселения, принимает активное
участие в патриотических мероприятиях, в конце года принял участие в конкурсе
видеороликов «Осенний марафон».
Активную работу проводит
Семейный совет Дружногорского поселения. В своем помещении в доме 11а на улице
Урицкого он оказывает различную помощь жителям: консультативную поддержку,
организует сбор и раздачу вещей.
В конце года по
инициативе Совета депутатов, Семейного совета, при поддержке индивидуальных
предпринимателей было организовано новогоднее поздравление для детей из
малообеспеченных семей. Огромное спасибо индивидуальным предпринимателям –
Александровой Ирине Александровне, Шмаковой Галине Серафимовне, Дмитриевой
Марине Александровне, Хмелевскому Антону Юрьевичу, Тарновскому Илье Сергеевичу,
Коршунову Сергею Викторовичу, Самолюковой Елене Николаевне, Алексееву Владимиру
Михайловичу, Лебедевой Марии Александровне.
В сентябре 2021 года
прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Ленобласти.
Выражаю благодарность жителям за активное участие в выборах. Победу на выборах
в нашем поселении одержали депутат Государственной Думы Сергей Валерьевич
Петров и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Олег
Владимирович Белов и Людмила Анатольевна Тептина. Уверен, что нам удастся
продолжить совместную работу по решению проблемных вопросов поселения на уровне
парламента региона.
Хочу поблагодарить всех,
кто помогает мне и команде нашей администрации в решении вопросов местного
значения, определяющих качество жизни нашего населения: депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области О.В. Белова, С.В. Коняева, Л.А.
Тептину, руководство Гатчинского муниципального района, депутатов Дружногорского
городского поселения, руководителей и сотрудников предприятий и учреждений,
руководителей и членов наших общественных организаций, старост и всех
неравнодушных жителей. Наши совместные усилия позволят продолжить уверенное
поступательное развитие нашей малой родины и сделают Дружногорское поселение
ещё более комфортным для проживания жителей и привлекательным для гостей и
туристов.