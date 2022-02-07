Согласитесь, дата серьезная! Надежда Михайловна прожила трудную, но достойную жизнь. Родом она из Псковской области. Она вспоминает, что когда началась война, ее семья вместе с другими (всего было пять таких семей) должны были в лесу перегонять скот – коров и лошадей, чтобы те не достались фашистам. И так, по лесам, осенью, они добрались до Вологодской области (пять лошадей потом сразу забрали на фронт). Со слезами на глазах Надежда Михайловна вспоминает встречающихся на их пути советских солдат, которые вынуждены были тогда отступать: израненные, в окровавленных бинтах...

Всю войну Надежда Михайловна проработала в лесу на заготовке дров, которые нужно было поставлять к железнодорожным путям. Она вспоминает, как останавливались паровозы, чтобы набрать дров для топлива, чтобы ехать дальше.

После войны Надежда Михайловна семь лет проработала на целине. В Дивенскую вместе со своей семьей переехала в 1960 году и потом много лет трудилась на железной дороге.

Надежда Михайловна — труженик тыла, ветеран труда, вдова участника войны. А еще она очень добрый человек. Всю жизнь она жила по принципу - люби мир вокруг себя, никому не делай зла, достойно проживай свою жизнь. Наверное, в этом и заключается секрет ее долголетия.

В свой день рождения Надежда Михайловна Суходольская принимала поздравления от администрации Рождественского поселения: в торжественной обстановке ей вручили благодарственное письмо и памятный подарок.