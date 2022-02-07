Согласитесь,
дата серьезная! Надежда Михайловна прожила трудную, но достойную жизнь. Родом
она из Псковской области. Она вспоминает, что когда началась война, ее семья
вместе с другими (всего было пять таких семей) должны были в лесу перегонять
скот – коров и лошадей, чтобы те не достались фашистам. И так, по лесам,
осенью, они добрались до Вологодской области (пять лошадей потом сразу забрали
на фронт). Со слезами на глазах Надежда Михайловна вспоминает встречающихся на
их пути советских солдат, которые вынуждены были тогда отступать: израненные, в
окровавленных бинтах...
Всю
войну Надежда Михайловна проработала в лесу на заготовке дров, которые нужно
было поставлять к железнодорожным путям. Она вспоминает, как останавливались
паровозы, чтобы набрать дров для топлива, чтобы ехать дальше.
После
войны Надежда Михайловна семь лет проработала на целине. В Дивенскую вместе со
своей семьей переехала в 1960 году и потом много лет трудилась на железной
дороге.
Надежда
Михайловна — труженик тыла, ветеран труда, вдова участника войны. А еще она
очень добрый человек. Всю жизнь она жила по принципу - люби мир вокруг себя,
никому не делай зла, достойно проживай свою жизнь. Наверное, в этом и
заключается секрет ее долголетия.
В
свой день рождения Надежда Михайловна Суходольская принимала поздравления от
администрации Рождественского поселения: в торжественной обстановке ей вручили
благодарственное письмо и памятный подарок.