Особое внимание – трудоустройству молодежи

Категории тех, кто может получить новые профессиональные компетенции в рамках нацпроекта «Демография» расширены. В этом году акцент сместился на обучение молодежи. Об этом на совещании с органами исполнительной власти Ленинградской области сообщила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова. «Молодые люди активно получают образование для работы на промышленных и энергетических предприятиях. Однако после завершения учебы молодежь зачастую не работает по полученной специальности: большая часть занятых молодого возраста работает в сфере торговли и обслуживания. Сегодня из 3861 человек зарегистрированных безработных в Ленинградской области, треть – 1225 человек – молодежь в возрасте до 35 лет», – подчеркнула Алла Астратова.

Так, помогут обучить профессиям жителей области до 35 лет, уволенных с военной службы по призыву и выпускников образовательных организаций, которые не смогли найти работу более 4 месяцев. Новые профессиональные знания будут доступны также тем, кто не имеет среднего профессионального или высшего образования и не обучается, а также выпускникам, завершающим обучение в этом году, обратившимся в службу занятости, но для которых отсутствует работа по получаемой специальности.

«Сегодня мы в числе лидеров по минимальному уровню безработицы в регионе и по количеству обучаемых, и по нашим мерам поддержки. Это абсолютно правильно – сделать акцент на трудоустройстве молодежи, особенно тех молодых людей, у которых еще нет опыта работы», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, за период с 2019 по 2021 год обучение в рамках нацпроекта «Демография» прошли более 10000 жителей Ленинградской области, при этом 50% из них было обучено в 2021 году. Мероприятия показали свою эффективность и востребованность у граждан. Более 85% граждан, прошедших обучение, сохранили свои рабочие места или нашли новую работу.

Новые компетенции получали люди в возрасте 50 лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста. В 2021 году для восстановления рынка труда жителям области, потерявшим работу из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, также была предоставлена возможность обучения.

Обучение проводится тремя федеральными операторами – РАНХиГС, Союзом Worldskills и Томским государственным университетом.