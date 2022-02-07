Особое внимание – трудоустройству молодежи

Категории тех, кто может
получить новые профессиональные компетенции в рамках нацпроекта «Демография»
расширены. В этом году акцент сместился на обучение молодежи. Об этом на
совещании с органами исполнительной власти Ленинградской области сообщила
председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла
Астратова. «Молодые люди активно получают образование для работы на
промышленных и энергетических предприятиях. Однако после завершения учебы
молодежь зачастую не работает по полученной специальности: большая часть
занятых молодого возраста работает в сфере торговли и обслуживания. Сегодня из
3861 человек зарегистрированных безработных в Ленинградской области, треть –
1225 человек – молодежь в возрасте до 35 лет», – подчеркнула Алла Астратова.
Так, помогут обучить
профессиям жителей области до 35 лет, уволенных с военной службы по призыву и
выпускников образовательных организаций, которые не смогли найти работу более 4
месяцев. Новые профессиональные знания будут доступны также тем, кто не имеет
среднего профессионального или высшего образования и не обучается, а также
выпускникам, завершающим обучение в этом году, обратившимся в службу занятости,
но для которых отсутствует работа по получаемой специальности.
«Сегодня мы в числе
лидеров по минимальному уровню безработицы в регионе и по количеству обучаемых,
и по нашим мерам поддержки. Это абсолютно правильно – сделать акцент на
трудоустройстве молодежи, особенно тех молодых людей, у которых еще нет опыта
работы», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Напомним, за период с
2019 по 2021 год обучение в рамках нацпроекта «Демография» прошли более 10000
жителей Ленинградской области, при этом 50% из них было обучено в 2021 году.
Мероприятия показали свою эффективность и востребованность у граждан. Более 85%
граждан, прошедших обучение, сохранили свои рабочие места или нашли новую
работу.
Новые компетенции
получали люди в возрасте 50 лет и старше, а также граждане предпенсионного
возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста. В
2021 году для восстановления рынка труда жителям области, потерявшим работу
из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, также была предоставлена
возможность обучения.
Обучение проводится тремя
федеральными операторами – РАНХиГС, Союзом Worldskills и Томским
государственным университетом.