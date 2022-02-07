Учёный из Гатчины Леонид Скрипников - лауреат премии Президента РФ

Одним из них стал ученый
из Гатчины Леонид Скрипников, сообщает «Российская газета». Он награжден за
цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжелых
элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра.
Леонид - старший научный
сотрудник Петербургского института ядерной физики им. Б.П.Константинова - НИЦ «Курчатовский
институт».
Строгое жюри в этом году
отобрало три работы, каждая из которых мирового уровня. Размер каждой премии с
2019 года составляет пять миллионов рублей.
Ранее Online47 сообщал,
что Леонид Скрипников стал лучшим в номинации «Естественные и технические
науки». Он получил премию за развитие теоретических методов исследования
соединений тяжелых элементов для проверки теорий фундаментальных взаимодействий
и поиска Новой физики.