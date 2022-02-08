Пудомягское поселение: инициативность даёт результат

- На территории Пудомягского сельского поселения расположено 17 населенных пунктов, в которых зарегистрировано 6,5 тыс. жителей. Особенностью 2021 года стало увеличение постоянно проживающего населения. Основной прирост жителей происходит за счет строительства домов в дачных массивах. Период самоизоляции в 2020 году подтолкнул людей к строительству индивидуальных жилых домов. В 2020 году в частных дачных массивах было сформировано 1152 земельных участка, 2021 году - 1269 участков, и практически везде идет активное строительство.

Осенью 2021 года прошла Всероссийская перепись населения. Ее результаты будут известны только в конце 2022 года, но уже сейчас можно сказать, что на территории поселения проживает около 8 тысяч человек.

На территории Пудомягского поселения зарегистрировано 83 организации по различным видам экономической деятельности и 133 индивидуальных предпринимателя. В 2021 году продолжилось развитие коммерческой территории в д. Вяхтелево - BARN HOUSE. В торговых павильонах разместились новые магазины. Открыт и работает спортивный тренажёрный зал. В октябре открыт манеж игровых видов спорта с игровым полем 40х20 м, с искусственным газоном, зоной отдыха и раздевалками. Открылся коворкинг центр, а к новогодним праздникам открыто «Лофтпространство» - специализированная площадка для проведения мероприятий. Развивается и коммерческая территория д.Антелево.

Работа с населением

Работа администрации организована в тесном сотрудничестве с советом депутатов поселения, инициативными жителями, общественными организациями. В течение года проводились встречи с жителями населенных пунктов поселения по различным вопросам, наиболее актуальные из которых - реализация мусорной реформы и благоустройство деревень.

За 2021 год поступило 1195 обращений от граждан. Основные темы: присвоение адресов, благоустройство, уличное освещение, ремонт и содержание дорог. Много вопросов решается оперативно на личном приеме. В 2021 году на приёме у главы администрации побывали 198 человек и более двух тысяч человек у специалистов администрации.

Вся информация о работе администрации регулярно размещается на официальном сайте Пудомягского поселения. Официальная группа администрации поселения в социальной сети «ВКонтакте» дает возможность оперативно информировать жителей и принимать обращения.

В помещении администрации поселения расположено удаленное рабочее место филиала МФЦ «Гатчинский». За 2021 год расширен перечень муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ. К специалисту обратилось 910 человек.

Воинский учет

Администрация исполняет федеральные полномочия по первичному воинскому учету. По состоянию на декабрь 2021 года, на воинском учете состоит 1330 военнообязанных граждан. План по первичной постановке на воинский учет выполнен на 100%. В 2021 году была проведена большая работа с призывниками и их родителями, что дало хороший результат. Весной было призвано 9 человек (при плане 5 чел.), осенью - 7 человек (при плане 4 чел.). В 2021 году мы впервые сформировали и отправили посылки от администрации нашим солдатам весеннего призыва. Надеемся, что это стало для них приятным сюрпризом. В настоящее время формируем посылки для осеннего призыва.

Бюджет

Возможность и эффективность решения разных задач и вопросов, определяющих жизнедеятельность населенных пунктов, зависит от уровня финансового обеспечения поселения. Для этого администрация, совместно с советом депутатов, в декабре 2020 года определила текущие и перспективные планы развития поселения на 2021 год.

Доходная часть бюджета Пудомягского поселения на 2021 год была первоначально запланирована в сумме 56 млн руб., а в последующем с учетом безвозмездных поступлений - в сумме 89,1 млн руб. За 2021 год в бюджет фактически поступило 92,9 млн руб. Собственные налоговые и неналоговые доходы при плане 29,5 млн рублей фактически составили 35 млн руб.

Расходная часть бюджета поселения была утверждена в сумме 95,3 млн руб., исполнение составило 91,7 млн руб. или 96 % к плану. Профицит бюджета составил 1,2 млн руб.

Благодаря участию в программах Ленинградской области из областного бюджета поступило 57,9 млн руб.

Дорожное хозяйство

Протяженность автомобильных дорог в границах 17-ти населенных пунктов Пудомягского поселения составляет 110 км, в том числе муниципальные дороги местного значения - 70 км.

Состояния дорог местного значения – один из самых болезненных и сложных вопросов, так как для своего решения требует значительных финансовых затрат. Бюджет нашего поселения небольшой, поэтому для решения данной задачи мы стараемся принимать участие в региональных программах с целью получения финансирования из областного бюджета.

В 2021 году был выполнен большой объем работ по ремонту и содержанию муниципальных дорог, на это было затрачено 19 374 тыс.рублей, в том числе 5 259 тыс.руб. – средства бюджета Пудомягского поселения, 1 525 тыс.рублей – средства бюджета Гатчинского района, 12 590 тыс.рублей – из бюджета Ленобласти.

Выполнили за счет средств областного бюджета:

- ремонт автомобильной дороги в д. Пудомяги, ул. Речная, ул. Славы;

- ремонт участка автомобильной дороги в дер. Пудомяги от пересечения с региональной автомобильной дорогой Красное Село-Гатчина-Павловск, вдоль домов №1 и №2, до ул. Славы;

- ремонт автомобильной дороги и тротуара в п. Лукаши, ул. Школьная.

При выполнение вышеперечисленных работ вскрылись проблемы, которые были решены за счет местного бюджета:

- в д. Пудомяги установлены две водопропускные трубы под дорожным покрытием и благоустроены автомобильные парковки;

- в пос. Лукаши установлена одна водопропускная труба.

За счет межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района выполнено:

- обустройство автомобильного проезда в щебневом покрытии по адресу: д. Вяхтелево, ул. Зеленая, вдоль земельных участков 8А, 8Б, 4А, 30А;

- ремонт дороги в щебневом покрытии по ул. Средней в пос. Лукаши.

В 2021 году за счет средств бюджета Гатчинского района и Ленинградской области выполнен ремонт дорог районного значения в д. Руссолово, д. Шаглино, д. Бор. Эти дороги проходят по центральной части населенных пунктов и к массивам земельных участков, предоставленных по 105-оз.

За счет местного бюджета выполнен ремонт следующих дорог:

- в д. Порицы к д.8а

- д. Пудомяги, ул. Стародеревенская, подъезд к дому 17в,

- д. Пудомяги, ул. Стародеревенская, подъезд к дому 11а,

- д. Шаглино, подъезд к д.25а,

- д. Покровская, от д.171 до д.135а.

Асфальтной крошкой отсыпали подъезд к д. Кобралово, часть дороги в д. Вярлево, ул. Морская Слобода в пос. Лукаши, ул. Стародеревенская в д. Пудомяги.

Выполнен ямочный ремонт в д. Вяхтелево, Антелево, Руссолово.

Провели грейдирование ул. Речной и Луговой в д. Руссолово, ул. Нагорной в д. Монделево, в пос. Лукаши дороги, соединяющей региональную трассу и ул. Заводскую, участок дороги в д. Корпикюля.

Обустроили подъезд к д.21б в д. Кобралово, в котором проживает инвалид.

Администрация совместно с жителями ул. Коммунарской д. Вяхтелево выполнили ремонт дороги в щебневом покрытии. Жители закупили щебень, администрация выполнила планировочные работы.

В 2021 году в ремонт дорог на территории нашего поселения включились инвесторы. Благодаря им отремонтированы:

- ул. Карьерная в д. Монделево

- проезд от региональной трассы к д.140д и в д. Покровская.

По многочисленным просьбам жителей выполнили обустройство пешеходной дорожки от д. Порицы к д. Покровская. В 2022 году планируем выполнить освещение.

В соответствии с областным законом №147-оз, в 2021 году Пудомягскому поселению предоставлена субсидия из бюджета Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в размере 733,3 тыс. рублей. Средства были направлены на ремонт участка дороги в щебеночном исполнении в д. Покровская от д.74а до д.128.

В рамках реализации областного закона № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 1068,4 тыс. руб. Средства направлены на благоустройство территории административного центра д. Пудомяги: проведены работы по замене асфальтного покрытия вдоль д.2.

Выполнение дорожных работ требует дополнительного финансирования в части составления смет и их экспертизы, а также заключения договоров на строительный контроль. На эти цели затрачено 720 тыс. руб.

В целях безопасности дорожного движения и в соответствии со схемой установлено 20 дорожных знаков, проведены работы по разметке дорог. Затрачено 170 тыс. руб

Выполнены технические паспорта на 23 автомобильные дороги на сумму 165 тыс. руб.

В весенне-летний период проводили очистку дорог от песка, влажную уборку дорог.

Благоустройство

В 2021 году на территории Пудомягского поселения продолжались работы по благоустройству территорий.

Заключен муниципальный контракт по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на площади 41,5 га.

Проводилась работа по скашиванию травы в населённых пунктах.

С конца 2019 года в Ленинградской области началась мусорная реформа. Администрация поселения постаралась решать поставленные задачи. На выполнение работ по этой статье из бюджета поселения было затрачено 996 тыс. рублей. В 2021 году по итогам конкурсного отбора нам предоставили субсидию из областного бюджета в сумме 2100 тыс. руб на оборудование ещё 9 площадок для сбора ТКО и субсидию в сумме 2210 тыс. руб. на приобретение 84 баков. В 6 населенных пунктах оборудованы новые контейнерные площадки. Всего на территории поселения на 01.01.2022 установлено 28 контейнерных площадок.

Администрация заключила договор на содержание контейнерных площадок. Уборка площадок проводится регулярно, однако не всегда получалось поддерживать порядок по объективным причинам. Иногда перевозчик срывал график вывоза или граждане разгружали в баки целые машины строительного мусора, сводя к нулю работу администрации и вызывая недовольство граждан. Благодаря ежедневному мониторингу проблемы с вывозом мусора решались оперативно.

В пос. Лукаши от площадки для сбора ТКО проложили водоотводную трубу.

Следует отметить, что на территории поселения значительно уменьшилось количество несанкционированных свалок.

Озеленение территорий около контейнерных площадок запланировано на 2022 год в рамках месячника по благоустройству. Надеемся, что жители тоже примут участие.

Проведена обработка от клещей территорий стадиона в п. Лукаши, кладбища в д. Шаглино, территории около футбольного поля в д. Пудомяги и территорий детских площадок.

За счет бюджета поселения проведена обрезка кустарников и спил 30 деревьев: в п. Лукаши, д. Пудомяги, Антелево, Покровская, Шаглино

Проведены работы по прочистке дренажных канав в п. Лукаши, вдоль ул. Школьной и в д. Корпикюля. Жители деревни Корпикюля также присоединились к работам по благоустройству.

В рамках месячника по благоустройству были проведены субботники, в которых приняли участие работники администрации, депутаты, работники Пудомягского КДЦ, жители поселения. Традиционно работники учреждений и депутаты проводили уборку памятников, граждане трудились в своих населенных пунктах.

В соответствии с планом по благоустройству выполнены работы по освещению территории памятника в д. Пудомяги. Установили памятную табличку в месте гибели летчика И.И. Овчинникова около д. Сабры.

По просьбе жителей д. Пудомяги, депутат Законодательного собрания Лариса Максимовна Пункина ходатайствовала о выделении из областного бюджета 1,5 млн руб. на установку памп-трека. За счет средств поселения (600 тыс. руб.) сделано основание площадки и благоустройство этой территории: сделали хорошее освещение объекта, установили скамейки и урны. В День защиты детей состоялось торжественное открытие памп-трека в д. Пудомяги.

В 2021 в рамках региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий» была оборудована детская площадка с установкой игрового оборудования в д. Покровская на сумму 2 384 тыс. руб. Жители и члены общественного совета д. Покровская провели работы по озеленению прилегающей территории. Были высажены 32 шаровидные ивы. Саженцы предоставили тоже наши односельчане.

Уличное освещение – одна из наиболее острых проблем в населенных пунктах. За последние два года нам удалось многое сделать в этом направлении. На монтаж линий уличного освещения было затрачено 3,8 млн рублей, на оплату электричества 2,5 млн рублей. В настоящее время практически во всех населенные пункты полностью есть уличное освещение. Смонтированы новые линии электропередачи, проведена замена старых линий общей протяженностью более 6 км. Установлено 179 новых светодиодных светильников, заменено 128 светильников ДРЛ на LED.

Жилищное хозяйство

Жилищный фонд поселения составляет 30 многоквартирных домов общей площадью 64 тыс. кв. м., 86% квартир приватизировано. Проведена оплата взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области за муниципальный жилфонд на сумму 356 тыс. рублей. Администрация проводит работу с неплательщиками коммунальных услуг и оплаты социального найма. Подано 5 исков о взыскании задолженностей на сумму 281 тыс. рублей.

На 31 декабря 2021 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на учете в поселении состоит 17 семей, еще 12 семей признаны нуждающимися для участия в программах. В 2021 году 1 многодетная семья получила социальную выплату в размере 2,4 млн рублей на приобретение жилья.

В 2021 года администрация поселения участвовала в региональной программе «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области». Была получена субсидия в сумме 9 277 тыс. руб. на расселение д.30 в д. Корпикюля. Три семьи получили благоустроенные квартиры в д. Пудомяги.

В настоящее время на территории поселения признаны аварийными и подлежащими сносу 4 многоквартирных дома: 4-квартирный дом 2б в п. Лукаши (в доме зарегистрированных граждан нет, подлежит сносу в 2022 году), а также три дома в д. Покровская. Дома №219 и 221 в д. Покровская включены в региональную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2019-2025 г.г.». Срок переселения - 2024-2025 гг. Администрация поселения направляла в 2020 и 2021 годах письма в Комитет по строительству Ленобласти о возможном переносе расселения на более ранний срок.

Социальная работа

Одним из важных направлений работы администрации является социальная сфера.

В Пудомягском сельском поселении проживают 28 ветеранов Великой Отечественной войны. Активную общественную работу проводит Совет ветеранов Пудомягского поселения, который возглавляет Валентина Николаевна Виноградова. В 2021 году Совет ветеранов поселения занял 1 место в смотре-конкурсе ветеранских организаций Гатчинского района в номинации «Лучшая ветеранская организация, осуществляющая деятельность на территории сельского поселения с численностью до 6500 человек».

Наши ветераны принимают участие во всех проводимых в поселении мероприятиях и зачастую сами выступают их инициаторами. Члены Совета ветеранов совместно с членами общественного совета д. Покровская установили скамейку и высадили цветы на остановке общественного транспорта в д. Покровская. 1 сентября члены Совета ветеранов поздравили первоклассников с Днем знаний и вручили сладкие подарки.

В 2021 году руководители поселения совместно с представителем Совета ветеранов поздравили 44 юбиляра и вручили памятные подарки.

С Днем Победы ветеранов поселения поздравили и вручили подарки руководители поселения, депутаты, работники администрации, члены Совета ветеранов. Нашему единственному участнику боевых действий в годы Великой Отечественной войне В.П. Косыреву из д. Порицы под окно посадили декоративную голубую ель. Семья ветеранов Косыревых была награждена общественной наградой – медалью «За любовь и верность». Супруги прожили в браке 72 года. К сожалению, Владимир Павлович медаль получал уже один.

Администрация провела работу по сбору и оформлению документов для участия ветеранов в областной программе по предоставлению единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дом». В 2021 году были проведены ремонтные работы в трех домах наших ветеранов на сумму 681 тыс. руб.

Летом 2021 года в небе над д.Корпикюля произошла трагедия - разбился вертолет Ми-8, экипаж погиб. В ноябре была открыта памятная доска военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга. Мемориальную доску установили недалеко от места падения вертолета, на ДОТе времен Великой Отечественной войны. Администрация поселения приняла участие в благоустройстве ДОТа и прилегающей территории.

Не остаются без внимания администрации и дети. В поселении стало традицией вручать на новогодние праздники сладкие подарки детям из многодетных и малообеспеченных семей. В 2021 году было закуплено 250 подарков на сумму 91250 рублей. Подарки вручали руководители поселения и депутаты.

В марте многодетная семья Семенистых из д.Покровская приняла участие в конкурсе «Почётная семья Ленинградской области». Многодетная семья Хюннинен из д.Шаглино участвовали в областном фестивале «День детства», представив выставку поделок и мастер-класс по росписи деревянных игрушек.

Лауреатом районного конкурсе «Человек слова и дела» в 2021 году стал Александр Владимирович Малюк, председатель совета общественности д. Порицы. В районном конкурсе «Женщина года» лауреатом стала Елена Николаевна Свирида, председатель совета общественности д. Покровская.

В августе 2021 года делегация нашего поселения принимала участие в районном смотре-конкурсе «Подворье». 2-е место в номинации «Ветеранское подворье» присуждено жительнице д. Марьино Екатерине Григорьевне Зиновьевой. Благодарность и памятные подарки за участие получили наши жители в номинациях: «Самый лучший участок» - Ольга Александровна Горина, «Лучшие умелые руки» - Екатерина Владимировна Андрух.

На ежегодном Дне Пудомягского поселения были отмечены достижения наших односельчан в различной сфере деятельности. В 2021 году впервые присвоены звания «Почётный гражданин Пудомягского сельского поселения». Их обладателями стали учитель русского языка и литературы Лукашевской средней школы Нина Тимофеевна Ланёва и, посмертно, тренер-общественник по хоккею с шайбой Дмитрий Антонович Мелёхин.

В 2021 года в Ленинградской области прошел конкурс «Инициативный гражданин Ленинградской области». Победителем в номинации «Лучший представитель общественного совета» назван председатель общественного совета д. Монделево Дмитрий Александрович Вересов. Уже второй раз представитель нашего поселения становится лучшим в этой номинации.

Культура и спорт

Вопросы организации досуга, обеспечения населения услугами культуры и спорта находятся в ведении муниципального казенного учреждения культуры «Пудомягский культурно-досуговый центр». В 2021 году на финансирование учреждения и реализацию мероприятий в сфере культуры было направлено 10,5 млн рублей, включая заработную плату сотрудников.

В культурно-досуговой центре работает 16 клубных формирований для различных возрастных групп, в которых занимается 288 человек. В состав Пудомягского КДЦ входят две библиотеки: в д. Пудомяги и п. Лукаши.

К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки многие мероприятия пришлось проводить в онлайн формате, но тем не менее в 2021 году состоялось 208 мероприятий, которые посетили 7602 человека.

В 2021 году пристальное внимание уделялось организации работы с детьми и молодежью, развитию физической культуры и массового спорта среди различных групп населения.

Традиционно в летнее время на территории поселения были предоставлены 10 рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно, и два места молодым людям в качестве бригадиров. Всего за две смены работы расходы поселения на оплату их труда составили 347 тыс. руб.

Молодежная команда поселения принимала участие в спартакиаде Молодежных советов Гатчинского района и Фестивале молодых избирателей.

В поселении сформировалась группа волонтеров из 54 человек, большая часть из них – подростки и молодежь. В прошедшем году они участвовали в различных мероприятиях и акциях поселения, в т.ч. благоустройстве памятных мест и воинских захоронений в п. Лукаши, д. Пудомяги, д. Корпикюля, «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы».

Футбол и хоккей - самые популярные виды спорта в нашем поселении. Дети и взрослые с энтузиазмом и полной отдачей занимаются этими видами спорта, а мы стараемся оказать им поддержку. Расходы по разделу «Спорт» в 2021 году составили 1,5 млн рублей. Денежные средства были затрачены на окашивание футбольных полей, аренду зала в ФОК «Олимп» г.Коммунар, покупку инвентаря и формы, на обеспечение транспортом для участия в соревнованиях.

Наши спортсмены принимали участие в соревнованиях Гатчинского муниципального района, Ленинградской области и в других субъектах России.

В 2021 году хоккейная дружина «Лукаши» заняла 1 место в Первенстве Гатчинского муниципального района.

Задачи на 2022 год:

В 2022 году особое внимание уделим таким направлениям, как:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования наружного освещения;

- пожарная безопасность;

- ремонт дорог местного значения и дворовых территорий;

- благоустройство аллеи в п. Лукаши и благоустройство дворовой территории в д. Пудомяги, д.8, 9, в рамках региональной программы «Комфортная городская среда»

- обработка борщевика Сосновского;

- обустройство детских площадок.

Хочу выразить слова благодарности за сотрудничество правительству Ленинградской области, администрации Гатчинского муниципального района, депутатам Законодательного собрания Ленинградской области, депутатам нашего поселения, старостам, членам общественных советов, руководителям предприятий и учреждений.

Большое спасибо всем жителям поселения, нашим депутатам, коллективу администрации поселения за работу в 2021 году.

Мы прекрасно понимаем, что еще многое предстоит сделать для развития нашего поселения, но хочется отметить, что только совместная работа всегда приносит положительные результаты.