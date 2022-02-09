АО «ЕИРЦ ЛО» информирует жителей Ленинградской области об изменении режима работы клиентских офисов

Обращаем внимание, что при посещении офисов АО «ЕИРЦ ЛО», гражданам необходимо выполнять обязательные требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не посещать клиентские офисы АО «ЕИРЦ ЛО» с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

Записаться на очный приём в клиентский офис АО «ЕИРЦ ЛО» можно по телефону или по электронной почте. Контакты территориальных управлений размещены на официальном сайте http://epd47.ru/ в разделе ОФИСЫ или в едином платёжном документе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Офисы в Гатчине и Гатчинском районе

Приём осуществляется только в приёмные дни без предварительной записи.

Режим работы:

Вторник, четверг с 09.00 до 18.00

Телефон 8 (813-71) 4-56-00

Эл. почта gatchtu@epd47.ru

в г. Коммунаре

Приём осуществляется только в приёмные дни без предварительной записи.

Режим работы:

Вторник, четверг с 09.00 до 18.00

Телефоны: 8 (812) 460-01-08 , 8 (812) 460-01-09 - паспортный стол

Эл. почта gatchtu@epd47.ru