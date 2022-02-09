Не доверяйте газ дилетантам

Как рассказали жители дома, сотрудники аварийной службы Гатчинского филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» отключили газ во всем доме и извлекли воду из газового стояка. Беды удалось избежать. Но для того, чтобы осуществить подачу газа, газовщикам необходимо было попасть во все жилые помещения для обследования газовых труб от стояка до газовых приборов на наличие в них воды.

К сожалению, в некоторые квартиры они попасть не смогли – жильцов не было дома. Аварийка уехала, и дом, оборудованный газовыми водогреями, на выходные остался без газа и горячей воды. Главное, у людей не было понимания и ясности: когда именно будет газ, а значит и горячая вода в квартирах. Может быть, соседи уехали к родственникам, за границу, в больнице лежат. Что делать дальше невиновным в ЧП? Какой алгоритм действий соседей по дому в подобных ситуациях?

Куда только не обращались жильцы дома, даже в прокуратуру. На третий день существования без газа позвонили и в «Гатчинскую правду».

Как нам сообщили в пресс-службе областного правительства, ссылаясь на информацию Гатчинского филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», по данным на понедельник, 7 февраля, «нет попадания в две квартиры, после выполнения обследования - газоснабжение будет восстановлено». Ближе к вечеру газ дали. Но вопросы остались. Будут ли наказаны те, кто «заварил кашу», из-за которой соседи сидели без газа? В той же Европе существуют гораздо более жесткие правила на этот счет – за самовольные газовые работы их бы посадили, а за моральный и материальный ущерб соседи и газовщики выставили бы иск.

Такие ситуации у нас, к сожалению, не единичны. И ясно одно: допускать к установке газового оборудования дилетантов – опасно для жизни.

Татьяна Можаева

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