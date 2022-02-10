Как рассчитать размер своей пенсии

На самом деле в среднем по стране по сравнению с прошлым годом после 1 февраля страховая пенсия увеличилась на полторы тысячи рублей и составила около 19 тысяч рублей.

Точный размер своей повышенной пенсии можно рассчитать самостоятельно по формуле, говорит автор проектов по финграмотности Максим Кваша. Он напоминает, что страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты, размера пенсионных коэффициентов или баллов, а также их количества. Так, фиксированная часть пенсии одинакова для всех, и после индексации 1 февраля она составляет 6564 рубля 31 копейку. Именно эту часть пенсии в двойном размере получают граждане, которым исполнилось 80 лет. В этом году им ее будут начислять в размере 13 128 рублей 26 копеек.

Помимо нее есть еще пенсионные коэффициенты или баллы. С 1 февраля один такой коэффициент - это 107 рублей 36 копеек. Но пенсия должна отражать и личный вклад каждого пенсионера. Поэтому учитывается количество накопленных баллов, оно зависит от страховых отчислений, которые за работника сделал работодатель. Есть минимальное количество баллов, которое нужно получить в течение жизни. Так, при выходе на пенсию в 2022 году у человека за всю жизнь должно быть накоплено 23,4 балла, а в следующем году, например, уже потребуется 25,8 балла. При этом в год можно получить не более десяти баллов. Их максимальное количество дается за уплату взносов на обязательное пенсионное страхование с определенной суммы доходов. То есть выше определенного заработка отчисления в Пенсионный фонд не формируют пенсионных прав, а идут только на поддержку нынешних пенсионеров. В 2022 году этот потолок составляет 1,565 млн рублей в год, или около 130 тысяч рублей в месяц.

Такая конструкция определена представлениями о социальной справедливости, говорит Кваша. "Во-первых, надо стимулировать уплату налогов: не платишь - останешься без страховой пенсии. Во-вторых, справедливо, что часть взносов относительно обеспеченных идет на поддержание уровня жизни нынешних стариков. Ну а в-третьих - общество не хочет, чтобы неравенство среди пенсионеров было слишком высоко, поэтому сегодня минимальная страховая пенсия по старости - на уровне прожиточного минимума, а максимальная - около 45 тысяч рублей", - заключил эксперт.

Все сведения о накопленных пенсионных правах представлены в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Там же можно бесплатно заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. Ее можно получить и через портал госуслуг или в МФЦ.

Кстати, в феврале пенсионерам придет еще и доплата к январской пенсии. Это разница, которую они недополучили с учетом нового размера ее индексации. Доплата будет начислена автоматически к выплате за февраль. В Пенсионном фонде подчеркнули, что все пенсии за февраль россияне получат до 25-го числа. Начисления начались с 3 февраля.

Между тем получается, чтобы повлиять на размер своей пенсии, важно легально работать до выхода на нее, иметь большой страховой стаж и следить за своими пенсионными правами. Однако есть и другие факторы, от которых зависит размер пенсии. Например, человек может выйти на нее позже, чем у него возникло такое право. Отложив выход на пенсию на 5 лет, ее можно увеличить почти на 50%, а если обратиться за ней на 10 лет позже, то она увеличится еще вполовину, то есть в общей сложности в два раза. На размер будущей пенсии влияет не только то время, когда человек работал, получал зарплату и за него уплачивались работодателем страховые взносы, но и так называемые нестраховые периоды. За основные из них начисляются пенсионные коэффициенты.

Например, год ухода за первым ребенком стоит 1,8 балла, а за третьим ребенком уже 5,4 - в три раза больше. Причем этот нестраховой период может засчитываться не только маме, но и папе в зависимости от того, кто сидел с ребенком. За службу по призыву в армии тоже начисляются пенсионные коэффициенты, год оценивается в 1,8 балла.

Есть еще очень важный период - уход за нетрудоспособным человеком: восьмидесятилетним, ребенком-инвалидом или инвалидом первой группы. В этом случае также за каждый год начисляется 1,8 балла.

Увеличить размер пенсии можно и благодаря добровольной уплате страховых взносов в Пенсионный фонд. Например, человек может заплатить их за себя или свою супругу, которая ведет хозяйство. Для этого можно вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Также важно помнить: для назначения страховой пенсии по старости необходим общий страховой стаж не менее 13 лет в 2022 году, а к 2024 году он увеличится до 15 лет. Это именно страховой, а не трудовой стаж, то есть период отчисления страховых взносов. Ну и, конечно, необходимо достичь возраста выхода на пенсию. В 2022 году оформить страховую пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года.

Средняя страховая пенсия по старости после индексации на 8,6% в среднем увеличилась на 1,5 тысячи рублей и составила около 19 тысяч рублей

Граждане, которые никогда не работали и не отчисляли страховых взносов, тоже могут рассчитывать на пенсию по старости, но только социальную. Она назначается на 5 лет позже, чем страховая.

Пенсии военных, госслужащих рассчитываются и назначаются иначе. Некоторые граждане получают право досрочного выхода на пенсию: те, кто работал во вредных и опасных условиях труда, трудился на севере, а также по социальным мотивам и состоянию здоровья. Например, инвалиды вследствие военной травмы тоже уходят на пенсию досрочно. Выйти на пенсию раньше могут представители некоторых профессий и многодетные мамы.

Фейковые сайты

Информационный партнер "Российской газеты" РИА ТОП 68 предупреждает, что в интернете появились фейковые сайты с предложением проиндексировать пенсию, перечислив средства. Пенсионный фонд России (ПФР) заявляет: подобные ресурсы создают мошенники. Кроме того, следует помнить, что сотрудники ПФР не запрашивают по телефону номера банковских карт и персональные данные, не проводят опросы на улице и обходы по домам, не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях, не отправляют сообщения в мессенджерах и на других ресурсах.

- Граждан, которым звонят, должно насторожить одно - запрос номеров банковской карты. Не важно, кем представились звонящие - сотрудником Пенсионного фонда или соцзащиты, любой другой социальной организации, - с момента запроса номеров банковской карты разговор нужно закончить, поняв, что к вам обращаются мошенники, - добавили в ПФР.

Любую информацию следует всегда проверять в официальных источниках, связанных с ПФР: на его официальном сайте, официальной странице ПФР и региональных отделений в соцсетях, по телефону "горячей линии" ПФР и отделений, в клиентской службе органов Пенсионного фонда.

«Российская газета» https://rg.ru/2022/02/09/kak-rasschitat-razmer-svoej-pensii.html