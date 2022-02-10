Пудостьское поселение: наш главный ресурс – это жители!

На территории
Пудостьского поселения расположено 28 населенных пунктов. Численность
постоянного населения на 01.01.2022 г. составила 10116 человек, в том числе
5642 человека (55,8 %) трудоспособного возраста, 2972 человека – старшего
возраста (29,4%), моложе трудоспособного возраста – 1502 человека (14,8%).
В экономике поселения
занято 1933 человека. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,33% (19
человек), в то время как на 1 января 2021 г. он был в 10 раз выше - 3,26% (190
человек). Среднемесячная заработная плата одного работника (по крупным и
средним предприятиям) в 2021 г. составила 46450,2 рубля или 103,8% к уровню
предыдущего года.
По данным статистики, в
Пудостьском поселении на 01.01.2022 г. зарегистрировано 189 организаций и 275
индивидуальных предпринимателей, располагается: 32 объекта торговли (в том
числе 11 субъектов нестационарной торговли), 7 предприятий общественного
питания; 7 предприятий оказывают бытовые услуги населению. Также население
обслуживают 2 постоянно функционирующие автолавки.
Бюджет
Главным инструментом
проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории
Пудостьского поселения является бюджет.
Доходы поселения за 2021
год, с учетом безвозмездных поступлений от других бюджетов РФ (дотации,
субвенции) составили 156,1 млн рублей, это 100,5 % к утвержденному годовому
плану. Собственные доходы бюджета поселения за 2021 год (налоговые,
неналоговые) составили 41,5 млн рублей – 104,3% от запланированных. Доля
собственных доходов в общей сумме поступивших доходов - 26,5 %.
Расходная часть бюджета
поселения за 2021 год исполнена в сумме 139,8 млн рублей, что составляет 86,7%
к годовому плану. Неисполнение образовалось в связи с нарушением подрядной
организацией сроков исполнения контракта по созданию Физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа (ФОКОТ) в поселке Терволово.
В 2021 году было
проведено 20 аукционов на сумму 68,9 млн рублей. По результатам проведения
аукционов экономия составила 6,7 млн рублей. За нарушения сроков исполнения
контрактов в бюджет поселения поступило 148,4 тысяч рублей штрафов и пеней.
Благоустройство
Одно из основных
направлений работы администрации – это благоустройство населенных пунктов
поселения.
В 2021 году по разделу
«Национальная экономика», подразделу «Дорожное хозяйство» израсходовано 22,7
млн рублей (областной бюджет – 5,2 млн рублей, бюджет Гатчинского района – 2,2
млн рублей, местный бюджет – 15,3 млн рублей), в том числе:
- В рамках реализации
государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области»
отремонтированы дороги общего пользования местного значения: ул. Привокзальная
пос. Мыза-Ивановка и дорога в дер. Скворицы;
- Согласно решению Совета
депутатов Гатчинского района проведен ремонт автомобильной дороги местного
значения общего пользования улицы Рябиновая в дер. Лайдузи;
- В рамках реализации
областного закона №147-оз «О старостах…» проведен ремонт автомобильных дорог
местного значения общего пользования в дер. Покизен-Пурская ул. Речная и пер.
Зеленый, в пос. Мыза-Ивановка ул. Парковая и в дер. Ахмузи;
- В рамках областного
закона №03-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления…» отремонтирована улица Полевая в пос. Пудость;
- В рамках реализации
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских
территорий Ленинградской области» государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий Ленинградской области» проведен ремонт дворовых
территорий в пос. Терволово по ул. Ленинградской, дома 3 и 9.
Также денежные средства
по подразделу «Дорожное хозяйство» израсходованы на:
- содержание автодорог
(расчистка от снега, подсыпка песком);
- разработку и экспертизу
смет по ремонту дорог и дворовых территорий;
- технический надзор за
выполнением работ;
- разработку паспортов и
технических планов на автодороги;
- диагностику и оценку
технического состояния автодорог;
- мероприятия по
безопасности дорожного движения (изготовлены и установлены дорожные знаки);
- ремонт участка дороги
на ул. Полевой в пос. Терволово;
- ремонт участка дороги
ул. Центральной в дер. Корпиково;
- обустройство тротуара
по ул. Школьной в пос. Терволово;
- ямочный ремонт в пос.
Пудость, ул. Зайончковского у домов 2, 3, 4, 5, на площади в дер. Ивановка, в
дер. Мута-Кюля, в дер. Котельниково и у здания банно-прачечного комбината в
пос. Пудость;
- ремонт пожарного
проезда в пос. Пудость между улицами Солнечная и Молодежная.
По подразделу «Другие
вопросы в области национальной экономики» израсходовано 673 тыс. рублей, в том
числе на кадастровые работы, формирование схем расположения земельных участков,
межевые планы, технические планы сооружений, проведение рыночной оценки
недвижимости и другое.
В 2021 году по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу «Благоустройство» израсходовано
17,9 млн рублей (из бюджета Ленинградской области 2,2 млн рублей; из бюджета
Гатчинского района – 200 тысяч рублей; из местного бюджета – 15,5 млн рублей),
что позволило выполнить следующие работы:
- в рамках реализации
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий
Ленинградской области» обустроена спортивная площадка в дер. Большое Рейзино
(2,3 млн рублей);
- обустроена пешеходная
дорожка в пос. Пудость (584,8 тыс.рублей);
- отремонтированы настилы
пешеходных мостов в дер. Корпиково и пос. Пудость (521 тыс. рублей);
- сделаны основания для
детских площадок в пос. Мыза-Ивановка и дер. Алапурская (746 тыс. рублей);
- приобретено детское
игровое оборудование на площадки (859,3 тыс. рублей);
- на оплату уличного освещения населенных
пунктов, обслуживание сетей уличного освещения, приобретение энергосберегающих
уличных светильников израсходовано 4,9 млн рублей;
- на изготовление и
установку семи контейнерных площадок для сбора и временного хранения твердых
коммунальных отходов израсходовано 1,4 млн рублей, работы выполнены по адресам:
пос. Мыза-Ивановка, ул. 4-я Тяговая, ул. Шоссейная у домов 32 и 32а, между
улицами Инкубаторная и Красная; дер. Кямяря напротив дома 9; дер. Малая Оровка
напротив дома 25; дер. Большое Рейзино напротив дома 60; дер. Покизен-Пурская
ул. Речная;
- выполнена опиловка
аварийных деревьев (418,9 тыс. рублей);
- на мероприятия по
борьбе с борщевиком Сосновского израсходовано 772 тысячи рублей;
- на скашивание травы
израсходовано 652,3 тысячи рублей;
- прочие мероприятия по
благоустройству выполнены на сумму 4,7 млн рублей, в том числе выполнены работы
по содержанию и уборке территории от мусора, выполнена акарицидная обработка
территории от клещей, приобретены скамьи и урны с логотипом в пос. Пудость и
пос. Терволово, приобретена рассада цветов на мемориал «Гвоздика», установлен
автобусный павильон с обустройством посадочной площадки в пос. Терволово,
составлена сметная документация для ремонта дорог, выполнены работы по
содержанию хоккейных коробок и другое.
Подводя итог проделанной
работе по благоустройству, хочу сказать слова благодарности всем, кто
участвовал в этой работе, кто не остался в стороне. Это, конечно, наши
депутаты, наши старосты, которые всегда помогают нам в работе с населением,
обращают внимание на важные проблемы. Мы очень благодарны школьным бригадам и
руководителям этих бригад за проделанную работу в 2021 году: уборку мусора,
покраску ограждений, благоустройство воинских захоронений и многое другое. Мы
благодарны нашим активным местным жителям, которые помогают в работе по
благоустройству населенных пунктов и очень надеемся, что все больше людей будут
проявлять свою активную позицию в жизни и благоустройстве поселения.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
По разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу «Жилищное хозяйство» израсходовано
27,5 млн рублей, в том числе:
- в рамках региональной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» и региональной программы
«Обеспечение качественным жильем на территории Ленинградской области»
приобретено 8 квартир для переселения граждан из аварийного фонда на сумму 23,7
млн рублей (Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –
6,6 млн рублей; бюджет Ленинградской области – 12,8 млн рублей; бюджет
Гатчинского района – 4,1 млн рублей; местный бюджет – 179,6 тысяч рублей). С
2015 года благодаря региональным программам и поддержке администрации
Гатчинского района удалось расселить 11 многоквартирных жилых домов, признанных
аварийными.
- оплачены взносы в «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» на сумму
1378,3 тысяч рублей;
- проведен ремонт в
муниципальных квартирах поселения на сумму 1241,4 тысяча рублей;
- проведены работы по
сносу двух расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными, на сумму
501,3 тысяча рублей;
- перечислены денежные
средства Гатчинскому муниципальному району по переданным полномочиям на
осуществление муниципального жилищного контроля и реализацию прав граждан для
участия в федеральных, региональных и муниципальных целевых программах, на
получение субсидий для приобретения (строительства) жилья в сумме 217 тысяч
рублей;
- на прочие работы и
услуги израсходовано 481,4 тысяча рублей, в том числе произведены расчеты с АО
«ЕИРЦ» МО Гатчинский район за услуги по
расчетам начислений за жилой найм от населения, проведено техническое
обследование зданий, составлены технические паспорта на муниципальные квартиры,
проведены сантехнические работы, замена счетчиков воды и работы по ремонту
электропроводки в муниципальных квартирах, произведена оплата за содержание
свободных муниципальных жилых помещений.
По подразделу
«Коммунальное хозяйство» израсходовано 18,7 млн рублей (областной бюджет – 17,4
млн рублей; местный бюджет – 1,3 млн рублей), в том числе:
- изготовлена
проектно-сметная документация и получено положительное заключение для
строительства распределительных газопроводов в деревнях Корпиково, Черново,
Педлино, Хиндикалово, Пеньково на сумму 17,6 млн рублей;
- оплачено отопление
свободного муниципального жилого фонда и свободных помещений здания
банно-прачечного комбината, оплачены работы по опрессовке системы отопления и
замене приборов учета на системах холодного и горячего водоснабжения здания
банно-прачечного комбината, перечислены денежные средства Гатчинскому району по
переданным полномочиям, проведена экспертиза сметной документации на
капитальный ремонт помещений бани, оплачены работы по строительному надзору,
врезке и пуску газа на распределительном газопроводе деревень Покизен-Пурская,
Юля-Пурская, Алапурская, оплачены работы по составлению технических планов
сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения на сумму 1,1 млн рублей.
В прошедшем году на территории
поселения введено в эксплуатацию 6100 квадратных метров жилья.
На 1 января 2022 года
задолженность населения за найм жилых помещений составляет 2,1 млн рублей.
Ведется претензионная работа с неплательщиками.
Проблемным остается
вопрос обеспечения граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении
жилищных условий жилыми помещениями. На учете нуждающихся на 01.01.2022 г.
состоят 10 семей нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, и 39 семей признаны нуждающимися для участия в программах.
В течение 2021 года 19
семей сняты с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по разным
основаниям, в том числе трем семьям предоставлены социальные выплаты на
приобретение жилых помещений.
Газификация
В 2021 году в рамках
выполнения программы газификации Ленинградской области построен и введен в
эксплуатацию межпоселковый газопровод ГРС Гатчина - дер. Корпиково, дер.
Черново, дер. Педлино с отводом на дер. Хиндикалово и дер. Пеньково.
Администрацией поселения в рамках реализации государственной программы
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
завершены работы по проектированию распределительных газопроводов данных
населенных пунктов и получены положительные заключения на проекты.
В 2021 году выполнено
проектирование и построен межпоселковый газопровод от дер. Большое Рейзино до
пос. Мыза-Ивановка и выполнено проектирование распределительного газопровода по
пос. Мыза-Ивановка.
В 2021 году по инициативе
и за собственные средства граждан построен и введен в эксплуатацию
распределительный газопровод с газопроводами-вводами дер. Покизен-Пурская дер.
Юля-Пурская, дер. Алапурская.
Рассматривая перспективу
газификации поселения, администрация подала заявку по включению в программу
газификации Ленинградской области населенных пунктов: дер. Петрово, дер.
Ахмузи, дер. Скворицы, дер. Кезелево, дер. Мута-Кюля, дер. Лайдузи, дер.
Пеушалово, дер. Кемпелево, дер. Куйдузи.
Социальная
работа
Одним из важных
направлений работы администрации является социальная сфера, направленная на
улучшение качества жизни населения.
Администрация работает в
тесном контакте с Советом ветеранов поселения. Традиционно проводятся мероприятия
ко всем памятным датам, ветераны принимают активное участие в патриотическом
воспитании подрастающего поколения, за что мы говорим им огромное спасибо.
Ежегодно на территории
поселения проводится благоустройство воинских захоронений. Большую помощь в
поддержании данных объектов оказывают подростковые трудовые бригады, школы
поселения, Совет ветеранов поселения, ООО «Ритуал». Мы не должны забывать места
воинской славы нашего народа. Наша задача – воспитывать патриотизм в наших
детях. И все, кто помогает следить за порядком, за чистотой каждого из
памятников, отдают дань уважения нашей истории, своим предкам, своей Родине.
В 2021 году рассмотрено
два заявления граждан и проведено обследование помещений в многоквартирных
домах (МКД) и общего имущества МКД, где проживают инвалиды, в целях их
приспособлений и обеспечения условий с учетом потребностей инвалидов. По одному
заявлению в декабре 2021 года установлены поручни в общем коридоре первого
подъезда многоквартирного дома по адресу: дер. Большое Рейзино, д. 76. Работы
выполнены Национальным центром содействия эколого-социальному и инновационному
развитию территорий на средства бюджета Ленинградской области. По второму
заявлению в 2022 году планируется установить пандус и поручни во втором
подъезде многоквартирного дома по адресу: дер. Ивановка, д. 3.
В 2021 г. были
приобретены подарки для жителей блокадного Ленинграда и участников Великой
Отечественной войны, членов Совета ветеранов поселения, работников учреждений
культуры и детей работников учреждений культуры.
Администрация поселения
благодарит депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Татьяну
Викторовну Бездетко и Сергея Васильевича Коняева, а также индивидуального
предпринимателя Александра Свердлина за предоставление наборов канцелярских
товаров для первоклассников.
Молодежная
политика
В 2021 году по разделу
«Образование», подразделу «Молодежная политика» израсходовано 972 тысяч рублей.
Основная часть средств была направлена на оплату труда подростковых трудовых
бригад (704,6 тыс. рублей). Работали три бригады - 36 подростков и 3 бригадира.
Они занимались благоустройством и очисткой населенных пунктов поселения от
мусора. На организацию и проведение мероприятий, досуга молодежи в поселении,
транспортные услуги по доставке детей и молодежи на мероприятия израсходовано
267,4 тыс. рублей.
Молодежный совет и Клуб
молодых семей поселения принимают активное участие в реализации молодежной
политики в поселении, привлекают к своей работе подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Команда Молодежного
совета в 2021 году заняла 2 место в IV открытой Спартакиаде Молодежных советов
Гатчинского района, 2 место в XII Районном марафоне молодежного творчества
«Время молодых», 2 место в районном фестивале молодых избирателей Гатчинского района,
2 место на межрегиональном этапе XIII Фестиваля молодых избирателей
Ленинградской области.
Трудовая подростковая
бригада поселения заняла 1 место в Спартакиаде трудовых молодежных бригад
Гатчинского района.
Спорт
Из бюджета Пудостьского
сельского поселения по разделу «Физическая культура и спорт» израсходовано 3,1
млн рублей. Средства были направлены на оплату труда спортинструкторов, оплату
заявочных взносов команд на участие в соревнованиях, приобретение спортивного
инвентаря и спортивной формы, проведение спортивных мероприятий, оплату
транспортных услуг для доставки команд на соревнования, а также на разработку и
экспертизу проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа в поселке Терволово.
В прошедшем году наши спортсмены показывали хорошие результаты.
Назову некоторые из них:
- мальчики 2012-2013 г.р.
заняли 2 место на турнире по мини-футболу среди детей, посвященном памяти В.М.
Сеньшинова;
- команда поселения
заняла 3 место на зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО и 3 место на IV фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО среди работников государственных и муниципальных организаций
Гатчинского района.
В 2021 году были подведены итоги районного смотра-конкурса по
организации работы по физической культуре и спорту в поселениях за 2020 год,
где наше поселение заняло 1 место.
Культура
По разделу «Культура» в
2021 году израсходовано 27,7 млн рублей.
Муниципальное казенное
учреждение культуры «Пудостьский культурно-спортивный комплекс», в состав
которого входят Пудостьский КДЦ, Терволовский СДК, Рейзинский сельский клуб,
три библиотеки, проводит работу по организации самодеятельного творчества,
организует досуг населения и культурно-массовые мероприятия.
В 2021 году совместно с Таицким поселением, Скворицким
евангелическо-лютеранским приходом провели летний праздник финской культуры
«ЮХЛА».
Коллективы поселения
принимают участие не только в мероприятиях своего поселения, но и в
мероприятиях, проводимых Ленинградской областью, Гатчинским районом,
Всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. В 2021 году пополнили
свои активы новыми наградами ансамбль русской песни «Россияночка»,
вокально-эстрадная студия «Хорус», хореографический коллектив «Арабески»
Пудостьского КДЦ; танцевальный коллектив «В движении», театральная студия
«Непоседы», хореографический ансамбль «Первоцвет» Рейзинского сельского клуба;
эстрадно-цирковая студия «GoldenStar», хоровой коллектив «С песней по жизни»,
вокальный ансамбль «Соловушки» Терволовского СДК.
Основные
задачи на 2022 год
1. Закончить
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в поселке
Терволово.
2. Провести ремонт улицы
Молодежной в пос. Пудость.
3. Провести ремонт дороги
местного значения общего пользования ул. Круговая в дер. Алапурская.
4. Провести ремонт
дворовой территории в пос. Пудость,
ул. Зайончковского, д.
10.
5. Продолжить работы,
направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
использования энергетических ресурсов при эксплуатации систем наружного
освещения в Пудостьском поселении.
6. Продолжить работу по
установке современных детских игровых и спортивных площадок в населенных
пунктах поселения.
7. Продолжить работы по
газификации населенных пунктов поселения.
8. Продолжить
строительство новых контейнерных площадок.
9. Продолжить работы по
благоустройству населенных пунктов поселения.
Хочу поблагодарить за
сотрудничество в работе правительство Ленинградской области, администрацию
Гатчинского муниципального района и руководителей Виталия Андреевича Филоненко
и Людмилу Николаевну Нещадим, депутатов Законодательного Собрания Ленинградской
области Татьяну Викторовну Бездетко, Александра Владимировича Русских и Сергея
Васильевича Коняева, депутатов нашего поселения во главе с главой
муниципального образования Александром Алексеевичем Гордобойновым, старост,
членов общественных советов, руководителей предприятий и учреждений,
представителей федеральных служб, представителей бизнеса.
Большое спасибо всем
участникам конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, прославляющих нашу
малую Родину - Пудостьское сельское поселение. Благодарю своих коллег-
коллектив администрации поселения за работу и терпение. Желаю всем жителям
Пудостьского поселения крепкого здоровья, мира и благополучия.
Главный ресурс и главная
ценность нашего поселения – это его жители. И мы должны прилагать все усилия,
чтобы делать их жизнь лучше.