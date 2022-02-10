Пудостьское поселение: наш главный ресурс – это жители!

На территории Пудостьского поселения расположено 28 населенных пунктов. Численность постоянного населения на 01.01.2022 г. составила 10116 человек, в том числе 5642 человека (55,8 %) трудоспособного возраста, 2972 человека – старшего возраста (29,4%), моложе трудоспособного возраста – 1502 человека (14,8%).

В экономике поселения занято 1933 человека. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,33% (19 человек), в то время как на 1 января 2021 г. он был в 10 раз выше - 3,26% (190 человек). Среднемесячная заработная плата одного работника (по крупным и средним предприятиям) в 2021 г. составила 46450,2 рубля или 103,8% к уровню предыдущего года.

По данным статистики, в Пудостьском поселении на 01.01.2022 г. зарегистрировано 189 организаций и 275 индивидуальных предпринимателей, располагается: 32 объекта торговли (в том числе 11 субъектов нестационарной торговли), 7 предприятий общественного питания; 7 предприятий оказывают бытовые услуги населению. Также население обслуживают 2 постоянно функционирующие автолавки.

Бюджет

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории Пудостьского поселения является бюджет.

Доходы поселения за 2021 год, с учетом безвозмездных поступлений от других бюджетов РФ (дотации, субвенции) составили 156,1 млн рублей, это 100,5 % к утвержденному годовому плану. Собственные доходы бюджета поселения за 2021 год (налоговые, неналоговые) составили 41,5 млн рублей – 104,3% от запланированных. Доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов - 26,5 %.

Расходная часть бюджета поселения за 2021 год исполнена в сумме 139,8 млн рублей, что составляет 86,7% к годовому плану. Неисполнение образовалось в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения контракта по созданию Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в поселке Терволово.

В 2021 году было проведено 20 аукционов на сумму 68,9 млн рублей. По результатам проведения аукционов экономия составила 6,7 млн рублей. За нарушения сроков исполнения контрактов в бюджет поселения поступило 148,4 тысяч рублей штрафов и пеней.

Благоустройство

Одно из основных направлений работы администрации – это благоустройство населенных пунктов поселения.

В 2021 году по разделу «Национальная экономика», подразделу «Дорожное хозяйство» израсходовано 22,7 млн рублей (областной бюджет – 5,2 млн рублей, бюджет Гатчинского района – 2,2 млн рублей, местный бюджет – 15,3 млн рублей), в том числе:

- В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области» отремонтированы дороги общего пользования местного значения: ул. Привокзальная пос. Мыза-Ивановка и дорога в дер. Скворицы;

- Согласно решению Совета депутатов Гатчинского района проведен ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования улицы Рябиновая в дер. Лайдузи;

- В рамках реализации областного закона №147-оз «О старостах…» проведен ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования в дер. Покизен-Пурская ул. Речная и пер. Зеленый, в пос. Мыза-Ивановка ул. Парковая и в дер. Ахмузи;

- В рамках областного закона №03-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления…» отремонтирована улица Полевая в пос. Пудость;

- В рамках реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» проведен ремонт дворовых территорий в пос. Терволово по ул. Ленинградской, дома 3 и 9.

Также денежные средства по подразделу «Дорожное хозяйство» израсходованы на:

- содержание автодорог (расчистка от снега, подсыпка песком);

- разработку и экспертизу смет по ремонту дорог и дворовых территорий;

- технический надзор за выполнением работ;

- разработку паспортов и технических планов на автодороги;

- диагностику и оценку технического состояния автодорог;

- мероприятия по безопасности дорожного движения (изготовлены и установлены дорожные знаки);

- ремонт участка дороги на ул. Полевой в пос. Терволово;

- ремонт участка дороги ул. Центральной в дер. Корпиково;

- обустройство тротуара по ул. Школьной в пос. Терволово;

- ямочный ремонт в пос. Пудость, ул. Зайончковского у домов 2, 3, 4, 5, на площади в дер. Ивановка, в дер. Мута-Кюля, в дер. Котельниково и у здания банно-прачечного комбината в пос. Пудость;

- ремонт пожарного проезда в пос. Пудость между улицами Солнечная и Молодежная.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» израсходовано 673 тыс. рублей, в том числе на кадастровые работы, формирование схем расположения земельных участков, межевые планы, технические планы сооружений, проведение рыночной оценки недвижимости и другое.

В 2021 году по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу «Благоустройство» израсходовано 17,9 млн рублей (из бюджета Ленинградской области 2,2 млн рублей; из бюджета Гатчинского района – 200 тысяч рублей; из местного бюджета – 15,5 млн рублей), что позволило выполнить следующие работы:

- в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» обустроена спортивная площадка в дер. Большое Рейзино (2,3 млн рублей);

- обустроена пешеходная дорожка в пос. Пудость (584,8 тыс.рублей);

- отремонтированы настилы пешеходных мостов в дер. Корпиково и пос. Пудость (521 тыс. рублей);

- сделаны основания для детских площадок в пос. Мыза-Ивановка и дер. Алапурская (746 тыс. рублей);

- приобретено детское игровое оборудование на площадки (859,3 тыс. рублей);

- на оплату уличного освещения населенных пунктов, обслуживание сетей уличного освещения, приобретение энергосберегающих уличных светильников израсходовано 4,9 млн рублей;

- на изготовление и установку семи контейнерных площадок для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов израсходовано 1,4 млн рублей, работы выполнены по адресам: пос. Мыза-Ивановка, ул. 4-я Тяговая, ул. Шоссейная у домов 32 и 32а, между улицами Инкубаторная и Красная; дер. Кямяря напротив дома 9; дер. Малая Оровка напротив дома 25; дер. Большое Рейзино напротив дома 60; дер. Покизен-Пурская ул. Речная;

- выполнена опиловка аварийных деревьев (418,9 тыс. рублей);

- на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского израсходовано 772 тысячи рублей;

- на скашивание травы израсходовано 652,3 тысячи рублей;

- прочие мероприятия по благоустройству выполнены на сумму 4,7 млн рублей, в том числе выполнены работы по содержанию и уборке территории от мусора, выполнена акарицидная обработка территории от клещей, приобретены скамьи и урны с логотипом в пос. Пудость и пос. Терволово, приобретена рассада цветов на мемориал «Гвоздика», установлен автобусный павильон с обустройством посадочной площадки в пос. Терволово, составлена сметная документация для ремонта дорог, выполнены работы по содержанию хоккейных коробок и другое.

Подводя итог проделанной работе по благоустройству, хочу сказать слова благодарности всем, кто участвовал в этой работе, кто не остался в стороне. Это, конечно, наши депутаты, наши старосты, которые всегда помогают нам в работе с населением, обращают внимание на важные проблемы. Мы очень благодарны школьным бригадам и руководителям этих бригад за проделанную работу в 2021 году: уборку мусора, покраску ограждений, благоустройство воинских захоронений и многое другое. Мы благодарны нашим активным местным жителям, которые помогают в работе по благоустройству населенных пунктов и очень надеемся, что все больше людей будут проявлять свою активную позицию в жизни и благоустройстве поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу «Жилищное хозяйство» израсходовано 27,5 млн рублей, в том числе:

- в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» и региональной программы «Обеспечение качественным жильем на территории Ленинградской области» приобретено 8 квартир для переселения граждан из аварийного фонда на сумму 23,7 млн рублей (Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 6,6 млн рублей; бюджет Ленинградской области – 12,8 млн рублей; бюджет Гатчинского района – 4,1 млн рублей; местный бюджет – 179,6 тысяч рублей). С 2015 года благодаря региональным программам и поддержке администрации Гатчинского района удалось расселить 11 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными.

- оплачены взносы в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» на сумму 1378,3 тысяч рублей;

- проведен ремонт в муниципальных квартирах поселения на сумму 1241,4 тысяча рублей;

- проведены работы по сносу двух расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными, на сумму 501,3 тысяча рублей;

- перечислены денежные средства Гатчинскому муниципальному району по переданным полномочиям на осуществление муниципального жилищного контроля и реализацию прав граждан для участия в федеральных, региональных и муниципальных целевых программах, на получение субсидий для приобретения (строительства) жилья в сумме 217 тысяч рублей;

- на прочие работы и услуги израсходовано 481,4 тысяча рублей, в том числе произведены расчеты с АО «ЕИРЦ» МО Гатчинский район за услуги по расчетам начислений за жилой найм от населения, проведено техническое обследование зданий, составлены технические паспорта на муниципальные квартиры, проведены сантехнические работы, замена счетчиков воды и работы по ремонту электропроводки в муниципальных квартирах, произведена оплата за содержание свободных муниципальных жилых помещений.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» израсходовано 18,7 млн рублей (областной бюджет – 17,4 млн рублей; местный бюджет – 1,3 млн рублей), в том числе:

- изготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение для строительства распределительных газопроводов в деревнях Корпиково, Черново, Педлино, Хиндикалово, Пеньково на сумму 17,6 млн рублей;

- оплачено отопление свободного муниципального жилого фонда и свободных помещений здания банно-прачечного комбината, оплачены работы по опрессовке системы отопления и замене приборов учета на системах холодного и горячего водоснабжения здания банно-прачечного комбината, перечислены денежные средства Гатчинскому району по переданным полномочиям, проведена экспертиза сметной документации на капитальный ремонт помещений бани, оплачены работы по строительному надзору, врезке и пуску газа на распределительном газопроводе деревень Покизен-Пурская, Юля-Пурская, Алапурская, оплачены работы по составлению технических планов сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения на сумму 1,1 млн рублей.

В прошедшем году на территории поселения введено в эксплуатацию 6100 квадратных метров жилья.

На 1 января 2022 года задолженность населения за найм жилых помещений составляет 2,1 млн рублей. Ведется претензионная работа с неплательщиками.

Проблемным остается вопрос обеспечения граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями. На учете нуждающихся на 01.01.2022 г. состоят 10 семей нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 39 семей признаны нуждающимися для участия в программах.

В течение 2021 года 19 семей сняты с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по разным основаниям, в том числе трем семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилых помещений.

Газификация

В 2021 году в рамках выполнения программы газификации Ленинградской области построен и введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод ГРС Гатчина - дер. Корпиково, дер. Черново, дер. Педлино с отводом на дер. Хиндикалово и дер. Пеньково. Администрацией поселения в рамках реализации государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» завершены работы по проектированию распределительных газопроводов данных населенных пунктов и получены положительные заключения на проекты.

В 2021 году выполнено проектирование и построен межпоселковый газопровод от дер. Большое Рейзино до пос. Мыза-Ивановка и выполнено проектирование распределительного газопровода по пос. Мыза-Ивановка.

В 2021 году по инициативе и за собственные средства граждан построен и введен в эксплуатацию распределительный газопровод с газопроводами-вводами дер. Покизен-Пурская дер. Юля-Пурская, дер. Алапурская.

Рассматривая перспективу газификации поселения, администрация подала заявку по включению в программу газификации Ленинградской области населенных пунктов: дер. Петрово, дер. Ахмузи, дер. Скворицы, дер. Кезелево, дер. Мута-Кюля, дер. Лайдузи, дер. Пеушалово, дер. Кемпелево, дер. Куйдузи.

Социальная работа

Одним из важных направлений работы администрации является социальная сфера, направленная на улучшение качества жизни населения.

Администрация работает в тесном контакте с Советом ветеранов поселения. Традиционно проводятся мероприятия ко всем памятным датам, ветераны принимают активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, за что мы говорим им огромное спасибо.

Ежегодно на территории поселения проводится благоустройство воинских захоронений. Большую помощь в поддержании данных объектов оказывают подростковые трудовые бригады, школы поселения, Совет ветеранов поселения, ООО «Ритуал». Мы не должны забывать места воинской славы нашего народа. Наша задача – воспитывать патриотизм в наших детях. И все, кто помогает следить за порядком, за чистотой каждого из памятников, отдают дань уважения нашей истории, своим предкам, своей Родине.

В 2021 году рассмотрено два заявления граждан и проведено обследование помещений в многоквартирных домах (МКД) и общего имущества МКД, где проживают инвалиды, в целях их приспособлений и обеспечения условий с учетом потребностей инвалидов. По одному заявлению в декабре 2021 года установлены поручни в общем коридоре первого подъезда многоквартирного дома по адресу: дер. Большое Рейзино, д. 76. Работы выполнены Национальным центром содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий на средства бюджета Ленинградской области. По второму заявлению в 2022 году планируется установить пандус и поручни во втором подъезде многоквартирного дома по адресу: дер. Ивановка, д. 3.

В 2021 г. были приобретены подарки для жителей блокадного Ленинграда и участников Великой Отечественной войны, членов Совета ветеранов поселения, работников учреждений культуры и детей работников учреждений культуры.

Администрация поселения благодарит депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Татьяну Викторовну Бездетко и Сергея Васильевича Коняева, а также индивидуального предпринимателя Александра Свердлина за предоставление наборов канцелярских товаров для первоклассников.

Молодежная политика

В 2021 году по разделу «Образование», подразделу «Молодежная политика» израсходовано 972 тысяч рублей. Основная часть средств была направлена на оплату труда подростковых трудовых бригад (704,6 тыс. рублей). Работали три бригады - 36 подростков и 3 бригадира. Они занимались благоустройством и очисткой населенных пунктов поселения от мусора. На организацию и проведение мероприятий, досуга молодежи в поселении, транспортные услуги по доставке детей и молодежи на мероприятия израсходовано 267,4 тыс. рублей.

Молодежный совет и Клуб молодых семей поселения принимают активное участие в реализации молодежной политики в поселении, привлекают к своей работе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Команда Молодежного совета в 2021 году заняла 2 место в IV открытой Спартакиаде Молодежных советов Гатчинского района, 2 место в XII Районном марафоне молодежного творчества «Время молодых», 2 место в районном фестивале молодых избирателей Гатчинского района, 2 место на межрегиональном этапе XIII Фестиваля молодых избирателей Ленинградской области.

Трудовая подростковая бригада поселения заняла 1 место в Спартакиаде трудовых молодежных бригад Гатчинского района.

Спорт

Из бюджета Пудостьского сельского поселения по разделу «Физическая культура и спорт» израсходовано 3,1 млн рублей. Средства были направлены на оплату труда спортинструкторов, оплату заявочных взносов команд на участие в соревнованиях, приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы, проведение спортивных мероприятий, оплату транспортных услуг для доставки команд на соревнования, а также на разработку и экспертизу проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в поселке Терволово.

В прошедшем году наши спортсмены показывали хорошие результаты. Назову некоторые из них:

- мальчики 2012-2013 г.р. заняли 2 место на турнире по мини-футболу среди детей, посвященном памяти В.М. Сеньшинова;

- команда поселения заняла 3 место на зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и 3 место на IV фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди работников государственных и муниципальных организаций Гатчинского района.

В 2021 году были подведены итоги районного смотра-конкурса по организации работы по физической культуре и спорту в поселениях за 2020 год, где наше поселение заняло 1 место.

Культура

По разделу «Культура» в 2021 году израсходовано 27,7 млн рублей.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Пудостьский культурно-спортивный комплекс», в состав которого входят Пудостьский КДЦ, Терволовский СДК, Рейзинский сельский клуб, три библиотеки, проводит работу по организации самодеятельного творчества, организует досуг населения и культурно-массовые мероприятия.

В 2021 году совместно с Таицким поселением, Скворицким евангелическо-лютеранским приходом провели летний праздник финской культуры «ЮХЛА».

Коллективы поселения принимают участие не только в мероприятиях своего поселения, но и в мероприятиях, проводимых Ленинградской областью, Гатчинским районом, Всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. В 2021 году пополнили свои активы новыми наградами ансамбль русской песни «Россияночка», вокально-эстрадная студия «Хорус», хореографический коллектив «Арабески» Пудостьского КДЦ; танцевальный коллектив «В движении», театральная студия «Непоседы», хореографический ансамбль «Первоцвет» Рейзинского сельского клуба; эстрадно-цирковая студия «GoldenStar», хоровой коллектив «С песней по жизни», вокальный ансамбль «Соловушки» Терволовского СДК.

Основные задачи на 2022 год

1. Закончить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в поселке Терволово.

2. Провести ремонт улицы Молодежной в пос. Пудость.

3. Провести ремонт дороги местного значения общего пользования ул. Круговая в дер. Алапурская.

4. Провести ремонт дворовой территории в пос. Пудость,

ул. Зайончковского, д. 10.

5. Продолжить работы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации систем наружного освещения в Пудостьском поселении.

6. Продолжить работу по установке современных детских игровых и спортивных площадок в населенных пунктах поселения.

7. Продолжить работы по газификации населенных пунктов поселения.

8. Продолжить строительство новых контейнерных площадок.

9. Продолжить работы по благоустройству населенных пунктов поселения.

Хочу поблагодарить за сотрудничество в работе правительство Ленинградской области, администрацию Гатчинского муниципального района и руководителей Виталия Андреевича Филоненко и Людмилу Николаевну Нещадим, депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области Татьяну Викторовну Бездетко, Александра Владимировича Русских и Сергея Васильевича Коняева, депутатов нашего поселения во главе с главой муниципального образования Александром Алексеевичем Гордобойновым, старост, членов общественных советов, руководителей предприятий и учреждений, представителей федеральных служб, представителей бизнеса.

Большое спасибо всем участникам конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, прославляющих нашу малую Родину - Пудостьское сельское поселение. Благодарю своих коллег- коллектив администрации поселения за работу и терпение. Желаю всем жителям Пудостьского поселения крепкого здоровья, мира и благополучия.

Главный ресурс и главная ценность нашего поселения – это его жители. И мы должны прилагать все усилия, чтобы делать их жизнь лучше.