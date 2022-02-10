«Сиверская палитра»: зима, весна, лето, осень

С живописью Ивана Радюкевича и Станислава Моисеева гатчинцы хорошо знакомы. Эти два художника, которые любят выставляться в творческом тандеме, - частые гости гатчинских галерей.

У Ивана Радюкевича и Станислава Моисеева много общего. Оба художника живут в Сиверском. Их связывает не только многолетняя дружба, но и творчество, главная тема которого - любовь к гатчинской земле, вдохновленность ее красотой и многоликостью. При этом у каждого художника свой стиль и особая манера письма.

Для классических пейзажей Ивана Радюкевича свойственны мягкий глубинный свет, лиричность и эмоциональное тепло.

Образы Станислава Моисеева более импульсивны и энергичны. Художник не боится экспериментировать со светом и использовать необычные ракурсы.

Разные по стилистике работы двух мастеров, тем не менее, прекрасно дополняют друг друга в одной экспозиции, давая зрителю возможность увидеть знакомые пейзажи во всей их многогранности. Зима, весна, лето, осень — во все времена года Сиверская земля радует богатством природной палитры, удивляя замечательной игрой света и тени. И художники прекрасно справляются со своей задачей — встретившись один на один с родной природой, передать в красках и образах ее тихое, но глубокое послание всем, кто на ней живет.

Выставка живописи «Сиверская палитра» Ивана Радюкевича и Станислава Моисеева продлится в Гатчинской городской библиотеке им. А.И. Куприна до 27 февраля.

Юлия Лысанюк