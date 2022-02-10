«Сиверская палитра»: зима, весна, лето, осень

С живописью Ивана
Радюкевича и Станислава Моисеева гатчинцы хорошо знакомы. Эти два художника,
которые любят выставляться в творческом тандеме, - частые гости гатчинских
галерей.
У Ивана Радюкевича и
Станислава Моисеева много общего. Оба художника живут в Сиверском. Их связывает
не только многолетняя дружба, но и творчество, главная тема которого - любовь к
гатчинской земле, вдохновленность ее красотой и многоликостью. При этом у
каждого художника свой стиль и особая манера письма.
Для классических пейзажей
Ивана Радюкевича свойственны мягкий глубинный свет, лиричность и эмоциональное
тепло.
Образы Станислава
Моисеева более импульсивны и энергичны. Художник не боится экспериментировать
со светом и использовать необычные ракурсы.
Разные по стилистике
работы двух мастеров, тем не менее, прекрасно дополняют друг друга в одной
экспозиции, давая зрителю возможность увидеть знакомые пейзажи во всей их
многогранности. Зима, весна, лето, осень — во все времена года Сиверская земля
радует богатством природной палитры, удивляя замечательной игрой света и тени.
И художники прекрасно справляются со своей задачей — встретившись один на один
с родной природой, передать в красках и образах ее тихое, но глубокое послание
всем, кто на ней живет.
Выставка живописи
«Сиверская палитра» Ивана Радюкевича и Станислава Моисеева продлится в
Гатчинской городской библиотеке им. А.И. Куприна до 27 февраля.
Юлия Лысанюк