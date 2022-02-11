«Работаем не на прибыль, а на чистоту»

В течение двух месяцев «Гатчинская правда» мониторила контейнерную площадку в Гатчине, расположенную около редакции – на ул. Хохлова, д.19. Эту площадку благоустроили в конце прошлого года. Но отсек для крупногабаритного мусора так и стоял пустой, без бака, и захламлялся. Переполненную клетку с пластиком, символизировавшую начало раздельного сбора мусора, вообще не вывозили как минимум месяц. Существующие 5 контейнеров переполняются за полдня после вывоза, и в итоге мусор в пакетах стоит вокруг баков. Время от времени мусор вместе со снегом сгребают в кучу – почти под окна дома. И все это пахнет. Пару раз была замечена уборка на контейнерной площадке, а вокруг под снегом продолжал накапливаться мусор. Почему? Нужно больше баков, вывозить чаще? Кто это должен решать?

Эти вопросы мы адресовали участникам пресс-конференции заранее – чтобы получить полный ответ, подкрепленный фактами. За день до пресс-конференции, 8 февраля, на площадке была не только проведена генеральная уборка, но и поставлены новые баки и, наконец, появился контейнер для крупногабаритного мусора. Что бы это значило?

Почему сменился перевозчик?

Во время пресс-конференции, отвечая на вопросы по вывозу мусора, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Гатчинского района Александр Супренок напомнил, что до реформы мусор вывозили местные перевозчики. Когда решением правительства Ленобласти был определен единый региональный оператор по всем мусорным вопросам, то для вывоза ТКО на территории Гатчины и района он выбрал единого перевозчика – петербургскую компанию «Спецтранс №1», которая, в свою очередь заключила договора субподряда с местными предприятиями – УБДХ и МУП ЖКХ г. Гатчины.

- С тех пор наши предприятия по вывозу мусора работают где-то в ноль, а где-то в минус, - прокомментировал Александр Алексеевич. - Но мы изначально прогнозировали, что ситуация будет сложная. И мы ее в какой-то степени решаем. На сегодняшний день из-за крайне низких тарифов, которые дали на субподряд, МУП ЖКХ г. Гатчины, которое обслуживало примерно половину города, ушло в убыток… Мы попросили руководство «Спецтранса №1» заключить на эти объемы дополнительное соглашение с УБДХ, и они пошли нам навстречу.

Как отметил Александр Супренок, ситуация по контейнерной площадке на ул. Хохлова, д. 19 администрации известна. В таком состоянии площадки были по всему городу, где работал предыдущий перевозчик. УБДХ начало работать только с 1 февраля, и первыми шагами его была замена мусорных баков на тех площадках, которые переданы ему на обслуживание. В 2022 году будут получены и установлены еще 150 новых контейнеров.

Что касается контейнера для крупногабаритного мусора – то, как отметил Александр Супренок, еще предстоит научить жителей выкидывать туда только крупногабаритный мусор, а не все подряд. И это тема для отдельного разговора.

А вот переполненные контейнеры для сбора пластика – вина «Спецтранса №1», который отвечает за раздельный сбор мусора, но не вывозит его с Нового года. В начале февраля во время совещания по видеоконференцсвязи об этом было доложено руководителям регионального оператора. Но ответа пока нет.

- Мы приняли решение с руководителем УБДХ контейнеры для раздельного сбора временно убрать. Как только прояснится ситуация по их обслуживанию, сразу поставим обратно, - пояснил Александр Супренок.

Вместо прибыли - убыток

Кто же отвечает за уборку вокруг контейнерной площадки, и как часто она должна выполняться?

- Тяжело убирать двор, когда не ты там являешься перевозчиком ТКО, - отметил Владимир Рящин. – У дворника кратность уборки контейнерной площадки - 26 раз в месяц. То есть он 26 раз в месяц должен подобрать за перевозчиком мелкий мусор. Но когда возле контейнерной площадки лежит, скажем, 10 кубов мусора – что тут может сделать дворник? Мусор разлетается по двору, и убирать его – опять дворнику. А вот если бы тот перевозчик, который не вовремя вывез мусор, сам бы и убирал дворы – другое дело: пусть сам бы и мучился.

Теперь принято решение: полностью за УБДХ закреплена вся центральная часть Гатчины. Плюс все окраины города, ул. Киевская, Тосненская ветка, Загвоздка. УБДХ остался перевозчиком на Аэродроме на четырех площадках, с остальных площадок мусор вывозит «Спецтранс №1». Из микрорайона Мариенбург УБДХ ушло – там теперь перевозчик «Стройтранс».

- Это путь пробный. Посмотрим, как получится. Но пока, за первую неделю, нам работать в центре стало легче, - заметил Владимир Рящин.

Журналистов интересовало, насколько прибыльно вывозить мусор. Как сказал Владимир Рящин, за 2021 год затраты предприятия на эти работы составили 19 млн рублей, а выручка – 18 млн. То есть на 1 млн предприятие ушло в убыток.

Поинтересовались журналисты и размером тарифа на вывоз мусора для субподрядчика.

- Что касается тарифа, то мы получаем 200 рублей за кубический метр, и в таких условиях работаем не на прибыль, а на чистоту, - сказал Владимир Рящин.

Татьяна Можаева





На фото контейнерная площадка на ул. Хохлова, 19. Фото до и после уборки