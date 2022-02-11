Таицкое поселение: от слов – к делу

Бюджет

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического развития поселения служит бюджет.

Поступления в доходную часть бюджета в 2021 году составили 90,7 млн рублей, что на 17,4 млн больше, чем в 2020 году. Из этой суммы на безвозмездные поступления из федерального, областного и районного бюджетов в виде дотаций, субсидий, субвенций и трансфертов приходится 36,9 млн рублей или 41 %.

Собственные доходы, которые включают в себя налоговые и неналоговые поступления, получены в размере 53,8 млн рублей, это составило 109% исполнения к плану и на 6,6 млн рублей больше, чем в 2020 году.

В администрации создана и работает комиссия по сокращению недоимки в местный бюджет. За год было проведено 8 заседаний, в том числе 1 выездная районная комиссия с участием представителей заинтересованных структур. В результате работы комиссий недоимка в бюджеты всех уровней снизилась на 5,4 млн руб.

Большая работа в 2021 год проведена по взысканию с должников арендной платы за пользование земельными участками. Администрацией были направлены требования об уплате задолженности в адрес 42 арендаторов на общую сумму более 5 млн рублей. 19 требований на общую сумму более 300 тыс. рублей были удовлетворены в добровольном порядке, в отношении остальных должников взыскание происходит в судебном порядке.

Эффективная организация системы муниципальных закупок позволяет экономить бюджетные средства и увеличить возможности муниципального бюджета. В 2021 году экономия средств по результатам проведения электронных аукционов и конкурсов составила 4 млн рублей. Эти средства направлены на благоустройство и ремонт дорог.

Расходная часть бюджета на 2021 год была утверждена в размере 96,3 млн руб., исполнение составило 94,6 млн рублей или 98%.

ЖКХ

На жилищно-коммунальное хозяйство в 2021 году было израсходовано 19 млн руб.

На оплату электроэнергии, израсходованной на уличное освещение, было затрачено 2,7 млн руб. Это значительно меньше, чем могли бы затратить, благодаря заключенному в 2020 году энергосервисному контракту сроком на 6 лет. В рамках этого контракта подрядчик заменил 1255 светильников уличного освещения на светодиодные лампы, что позволило снизить потребление электроэнергии более чем на 70%.

Для комфортного передвижения населения по улицам в темное время суток, в прошлом году администрация продолжила работы по улучшению освещенности дорог и дворовых территорий поселения. Так, были выполнены работы по освещению пер. Ягодного в дер. Большие Тайцы и пер. Железнодорожного в пос. Тайцы. В д. Малая Ивановка закончена замена уличных светильников ДРЛ на светодиодные.

В двух массивах, где участки были предоставлены многодетным семьям (ул. Молодежная в дер. Нижняя и ул. Дудергофская, ул. Можайская и ул. А. Невского), в которых освещение отсутствовало полностью, были установлены светодиодные светильники. На данные работы израсходовано 500 тыс. руб.

В рамках финансовой поддержки депутатов Законодательного собрания, из областного бюджета была выделена субсидия в размере 1 млн рублей.

Средства были направлены на благоустройство дворовых территорий пяти многоквартирных домов, расположенных в дер. Большие Тайцы, ул. Санаторская, д. 10 «а», «б», «в», «г», «д». Выполнены работы по ремонту подходов к подъездам многоквартирных домов, обустройству проездов и организации парковочных мест в щебеночном исполнении, а также установлены четыре дополнительные опоры освещения и произведен монтаж четырех светодиодных светильников. Это только начало преображения в этом микрорайоне. В 2022 году планируем продолжить благоустройство: будут обустроены пешеходные дорожки с зонами отдыха, ведущие от этих домов к детскому садику и поликлинике.

Это стало возможно после того, как мы в очередной раз стали победителем отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство сельских территорий Ленинградской области» Комитета по агропромышленному комплексу Ленинградской области.

По просьбе жителей были приобретены и установлены 4 скамейки возле домов 8 и 9 по ул. Санаторской.

Большое внимание уделяется вопросам благоустройства территории поселения и оздоровлению экологической обстановки - это уборка стихийных свалок, спил аварийных деревьев, окашивание территорий и др. На это было израсходовано 2,1 млн руб.

В рамках участия в государственной программе «Охрана окружающей среды Ленинградской области» администрация продолжает строить новые контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов. В прошлом году было построено 7 типовых площадок на сумму 1,6 млн рублей, в том числе средства областного бюджета – 1,4 млн рублей.

В рамках содержания муниципального жилого фонда был проведен ремонт освободившейся муниципальной однокомнатной квартиры в доме 92 по ул. Юного Ленинца. Продолжены ремонтные работы в многоквартирном жилом доме по адресу: дер. Большая Ивановка, пер. Совхозный, д. 9: проведен капитальный ремонт кровли и произведена замена окон. На эти цели было израсходовано 1,8 млн рублей.

Всего на содержание муниципального фонда, в том числе бани, а также перечисления в региональный фонд капитального ремонта было израсходовано 5,4 млн руб.

В течение года проводилась ревизия пожарных водоемов и пожарных гидрантов. В дер. Тихвинка был обустроен новый пожарный водоем.

По просьбе жителей деревень Тихвинка и Истинка, при финансовой поддержке депутата Законодательного собрания Ленобласти А.В. Русских и силами ООО «ГазСервис» (директор Роман Александрович Марунов) был обустроен подход к братскому захоронению в дер. Тихвинка.

Дороги

Одна из важнейших составляющих благоустройства населенных пунктов – это ремонт дорог. В 2021 году на содержание и ремонт дорог было израсходовано 16,1 млн рублей, в том числе средства областного и районного бюджетов составили 7,2 млн рублей. Всего отремонтировано порядка 4 км дорожного полотна, площадью более 17 тыс. кв. м.

На средства дорожного фонда были отремонтированы:

- в сплошном асфальтовом исполнении: в рамках реализации областного закона № 3-оз - часть ул. Советской (от Гатчинского шоссе до ул. Юного Ленинца).

- с применением щебеночно-песчаной смеси: ул. Новая, ул. Озерная, а также с привлечением средств в рамках реализации областного закона № 147-оз - ул. Ореховая горка в дер. Истинка.

Выполнен ямочный ремонт на улицах Евгеньевская, Железнодорожная, Юного Ленинца, Советская, Калинина, Пушкина, Островского. Площадь ремонта составила более 1000 кв. м.

По просьбам жителей проведены работы по благоустройству части ул. Карьерной путем укладки верхнего слоя дороги песчано-щебеночной смесью с уплотнением дорожного полотна.

Силами подрядной организации выполнены работы по приведению в удовлетворительное состояние пер. Александровский.

За счет экономии денежных средств по результатам проведенных конкурсных процедур нам удалось дополнительно выполнить ремонт в щебеночном исполнении подъезда к индивидуальным жилым домам в дер. Истинка, а также ремонт в асфальтовом исполнении подъезда к многоквартирному дому

№ 33 по ул. Юного Ленинца, являющегося также выездом от многоквартирного дома № 14 А по ул. Советской.

В рамках адресной программы «Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер» субсидии областного бюджета при софинансировании местного бюджета были направлены на ремонт ул. Ушаковской, включая подъезд к железнодорожному переезду ст. Тайцы 34 км. Сумма затрат на данные работы составила 2,3 млн рублей.

За счет средств районного бюджета выполнены работы по устройству дорожного покрытия в щебеночном исполнении с применением ЩПС по ул. Купеческой пос. Тайцы, расположенной в массиве земельных участков, предоставленных многодетным семьям под ИЖС. Обустройство дороги позволит еще 12 собственникам начать возведение домов.

Самым главным объектом благоустройства в 2021 году стала Привокзальная площадь. Произведен сплошной ремонт проезжей части площади, с целью беспрепятственного проезда пассажирского транспорта расширен круговой проезд, организованы дополнительные парковочные места. В целях безопасности движения пешеходов обустроен тротуар, установлен светофор Т7, оборудована посадочная площадка автобусной остановки, заменен павильон ожидания. Сумма затрат по данным работам составила 3,8 млн рублей.

В целях организации безопасности дорожного движения была нанесена дорожная разметка пешеходных переходов по ул. Санаторской и знаков «Дети» по ул. Садовой, установлены утраченные дорожные знаки по улицам Советская и Железнодорожная.

За истекший период проведено два заседания комиссии по безопасности дорожного движения с участием представителей ГИБДД, собственников автомобильных дорог, представителей РЖД, заинтересованных лиц. Темами комиссионных обследований послужили следующие вопросы:

- нарушение скоростного режима транспортных средств при движении по ул. Песочной (направлено обращение в адрес областного комитета по информатизации о необходимости установки комплекса видеофиксации скоростного режима и нарушений ПДД);

- строительство в границах дер. Нижняя тротуара, устройство искусственных неровностей с целью снижения скоростного режима (обращение направлено в адрес собственника дороги – комитет по дорожному хозяйству);

- согласование съезда с автомобильной дороги общего пользования регионального значения дер. Новая – Старицы на территорию массива Западный (получены технические условия);

- организация дорожного движения на Привокзальной площади. В этом году здесь будут установлены дорожные знаки, а также радиоуправляемый шлагбаум, для ограничения движения и парковки машин на пешеходной зоне;

- обращения граждан по вопросам благоустройства улиц, устройства искусственных неровностей, согласования реконструкции въездов на частные территории, установки дорожных знаков. По каждому из поставленных в обращениях вопросов заявителям направлены мотивированные ответы.

Жильё и земля

В прошлом году завершилось строительство многоквартирного жилого дома 107 по ул. Калинина на 75 квартир. В настоящее время на территории Таицкого поселения строительство многоквартирных домов не ведется, однако, в целях сбалансированного повышения объемов жилищного строительства для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, администрацией ведутся работы по изысканию и подготовке земельных участков для последующего строительства многоквартирных домов и социальных объектов.

В 2021 году одна семья реализовала свое право на приобретение жилого помещения, как участница мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем».

Основное строительство на территории нашего поселения – это строительство индивидуальных жилых домов. По сведениям Росреестра, на территории Таицкого поселения за 2021 год поставлено на государственный кадастровый учет более 150 жилых домов.

Но стоит отметить, что такое строительство в основном ведется в новых массивах, принадлежащих частным лицам, которые, в свою очередь, реализуют продажу земельных участков. В связи с незаинтересованностью таких частных лиц в инфраструктурном развитии территории, в настоящее время возникает социальная напряженность, связанная с отсутствием дорог и уличного освещения в таких массивах. Данная проблема возникла в связи с тем, что земельные участки, оставленные для обеспечения доступа к участкам ИЖС, находятся в частной собственности. На основании неоднократно проведенных переговоров с собственниками некоторые земли удалось перевести в муниципальную собственность, а именно: массив Ключевой – 6 земельных участков; массив Западный – 8 земельных участков; ул. Веселая в п. Тайцы (вблизи д. Александровка). По данным участкам администрацией проводятся мероприятия по приведению их в соответствие требованиям законодательства для дальнейшей возможности строительства дорог и уличного освещения за счет бюджетных средств.

Земельные участки по улицам Красносельская, Балтийская, Западная, Высокая, Тихая, Альпийская, Композиторов переданы частично, таким образом, указанные земельные участки находятся в общей долевой собственности физического лица и Таицкого поселения, в связи с чем оставшемуся собственнику направлено предложение об отказе от права собственности в пользу муниципального образования.

Земельные участки, служащие подъездами к домам по улицам Фестивальная, Земская, Духовная в собственность муниципального образования не передавались.

В рамках исполнения поручения губернатора Ленинградской области по оформлению подъездных дорог к садоводческим товариществам, администрацией были проведены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет подъездных дорог к 4 садоводствам (СНТ Дача, Тайберри, Природа, Большие Тайцы) в качестве бесхозяйных. В IV квартале 2022 года планируется передача указанных дорог в муниципальную собственность Гатчинского района.

Определены границы в отношении 25 земельных участков под многоквартирными жилыми домами, которые относятся к общему имуществу многоквартирных домов.

Поставлено на кадастровый учет 37 автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В целях вовлечения неиспользуемых объектов в хозяйственный оборот, а также приведения таких объектов в надлежащий вид, администрацией выявлены и поставлены на учет в качестве бесхозяйных следующие объекты недвижимости:

- нежилое здание (бывший совхозный клуб) в д. Большие Тайцы, д.56;

- насосная станция по Совхозному переулку вблизи дома №9;

- нежилое здание №57а по ул. Юного Ленинца (керосинка);

- квартиры в многоквартирном жилом доме №26 по ул. Комсомольской.

По истечении 12 месяцев со дня постановки данных объектов на учет в качестве бесхозяйных, администрацией будут приняты меры по оформлению указанных объектов в муниципальную собственность.

В рамках муниципального земельного контроля администрацией было проведено 6 проверок в отношении физических лиц, возбуждено 3 дела об административном правонарушении. Общая сумма наложенных штрафов составила более 15 тыс. руб.

Проведены три публичных слушания по вопросам, касающимся градостроительной деятельности. Исходя из мнения жителей поселения, выступающих против застраивания жилых зон коммерческими объектами, было отказано двум заявителям в предоставлении запрашиваемых разрешений.

Между Комитетом по строительству Ленобласти и администрацией Таицкого поселения заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на площади

5,95 га в массиве вблизи д. Александровка (п. Тайцы, ул. Дудергофская, ул. Александра Невского, ул. Можайская)» в размере 8,2 млн руб. В рамках этого соглашения будет разработана проектно-сметная документация для возможности последующего строительства дорог и сетей газо- и водоснабжения. В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение вышеуказанных работ, срок окончания запланирован на конец 2023 года.

Культура и спорт

Успешное развитие любой территории зависит от создания условий для организации досуга, развития культуры, спорта и молодежной политики.

Для решения данных вопросов на территории поселения созданы все условия, работает Таицкий культурно-досуговый центр и Молодежный центр поселка Тайцы, на функционирование которых из бюджета было выделено почти 24 млн руб.

Второй год работа этих двух учреждений проходит в условиях ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Но это не повлияло на количество и качество проведенных мероприятий.

Так, сотрудниками Таицкого культурно-досугового центра в 2021 году были подготовлены и проведены концерты ко всем праздничным датам. Особенно запоминающимися стали праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, а также Дню России и Дню поселка.

На странице «ВК» Таицкого КДЦ маленьких жителей поселка продолжила радовать полюбившаяся программа «В гостях у бабушки Клавы», а 31 декабря прошлого года была запущена новая программа «Детское телевидение».

Продолжен выпуск видеорассказов об истории нашего поселка, которые созданы совместно с Таицкой поселковой библиотекой.

В 2021 года два коллектива культурно-досугового центра отметили юбилей. Это ВИА «Пульс», которому исполнилось 25 лет, и творческое объединение «Судари и Сударушки», которые отметили свой 5-летний юбилей.

В течение прошлого года воспитанники студий и коллективы активно принимали участие в фестивалях и конкурсах различного уровня от областных до международных и становились призерами и победителями.

Для создания более комфортных условий для занятий в здании КДЦ ведутся ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы. Закуплено кино-, видео- и звуковое оборудование. Новыми сценическими костюмами и обувью пополнилась костюмерная.

В прошлом году началось строительство 2-й очереди культурно-досугового центра под размещение музыкальной школы им. Римского-Корсакова, окончание работ – конец 2023 года. Работы ведутся в соответствии с графиком. Построенное здание будет полностью укомплектовано необходимым оборудованием, в том числе и музыкальными инструментами.

Второй год идет капитальный ремонт здания бизнес-инкубатора, где располагался наш Молодежный центр. Это, конечно, вызывает немало трудностей, но работа спортивных секций продолжается. Сотрудники и воспитанники учреждения принимают активное участия в соревнования различного уровня, от районных до международных, где занимают призовые места.

Летом на территории поселения было организовано временное трудоустройство 20 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, с получением заработной платы. Подростковые бригады были заняты благоустройством поселка.

Немаловажную роль в деятельности муниципального образования играют общественные организации. Ярким примером эффективного взаимодействия служат Совет ветеранов под руководством Людмилы Анатольевны Ашмариной и подростковый клуб «Тайро» под руководством Елены Юрьевны Никоновой. Ежегодно они совместно проводят различные акции, направленные на патриотическое воспитание молодежи, прививают уважительное отношение к старшему поколению.

Итоги и планы

Позади еще один год напряженной работы. Не все, но многое удалось сделать. Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, требующие долговременной перспективы, но всегда их решение направлено на выполнение важнейшей задачи - повышение качества жизни наших жителей.

Уважаемые жители! Многие из вас знают, что мы не один год стремились попасть в программу «Формирование комфортной городской среды» с проектом по благоустройству территории вокруг футбольного поля на ул. Некрасова. И вот, благодаря вашему участию и поддержке, данный проект попал в число победителей. Уже этой весной начнутся мероприятия по преображению данной территории.

Также среди задач на 2022 год:

- ремонт и содержание дорог, планируется строительство тротуаров по ул. Евгеньевской, части ул.Железнодорожной, части ул. Юного Ленинца, а также ремонт части ул. Калинина;

- начало ремонта дворовых территорий около многоквартирных домов по ул. Пушкина;

- продолжение строительства новых и реконструкция существующих контейнерных площадок для сбора ТКО;

- оформление прав собственности на земельные участки в новых массивах индивидуальной жилой застройки;

- подача заявки на участие в программе агропромышленного комплекса Ленинградской области по развитию сельских территорий на 2021-2023 гг. по двум объектам: строительство детских игровых площадок в дер. Тихвинка и дер. Александровка.

Выражаю благодарность депутатам Законодательного собрания Ленинградской области, администрации Гатчинского муниципального района, Совету депутатов Таицкого поселения, всем руководителям предприятий, организаций, предпринимателям поселения за понимание и поддержку в решении вопросов экономического и социального развития нашей территории, за успешную работу и взаимопонимание в совместной деятельности.

Уважаемые жители! Администрация всегда прислушивалась и будет прислушиваться к вашим советам, помогать в решении проблем. Но мы также рассчитываем на вашу поддержку и на ваше деятельное участие в жизни нашего поселения. Благодарю за ваше неравнодушие к судьбе нашей малой родины!