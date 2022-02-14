15 февраля отключат свет в Гатчине

15.02.22 с 09:00 до 12:00
г. Гатчина:
ул. Генерала Кныша д. 7А; ул.
Слепнёва д. 15А; ул. Новосёлов д. 7, 8, 9; детский сад№8.
15.02.22 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Коли Подрядчикова д. 12,
14, 16; ул. Академика Константинова д. 4, 6; ул. Крупской д. 9.
15.02.22 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Достоевского д. 13, 15;
ул. Карла Маркса д. 27А, 31, 32, 34, 36А, 39.
16.02.22 с 08:30 до 17:00
г. Коммунар:
ул. Гатчинская д. 8, 10, 12,
12А, 14; ул. Садовая д. 10А, 8, 10, 12; ул. Западная д. 1, 5А.
Пудостьское СП:
д. Пеушалово,
д. Лайдузи,
д. Кезелево.
22.02.22 с 09:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.