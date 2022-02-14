15 февраля отключат свет в Гатчине

22.02.22 с 09:00 до 17:00

16.02.22 с 08:30 до 17:00

15.02.22 с 09:00 до 17:00

ул. Коли Подрядчикова д. 12, 14, 16; ул. Академика Константинова д. 4, 6; ул. Крупской д. 9.

15.02.22 с 09:00 до 17:00

15.02.22 с 09:00 до 12:00

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