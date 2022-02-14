15 февраля отключат свет в Гатчине

15 февраля отключат свет в Гатчине

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и районе.

Рубрики : ЖКХ     14 Feb 2022

15.02.22 с 09:00 до 12:00

г. Гатчина:

ул. Генерала Кныша д. 7А; ул. Слепнёва д. 15А; ул. Новосёлов д. 7, 8, 9; детский сад№8.

 

15.02.22 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Коли Подрядчикова д. 12, 14, 16; ул. Академика Константинова д. 4, 6; ул. Крупской д. 9.

 

15.02.22 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Достоевского д. 13, 15; ул. Карла Маркса д. 27А, 31, 32, 34, 36А, 39.

 

16.02.22 с 08:30 до 17:00

г. Коммунар:

ул. Гатчинская д. 8, 10, 12, 12А, 14; ул. Садовая д. 10А, 8, 10, 12; ул. Западная д. 1, 5А.

 

15.02.22 с 09:00 до 17:00

Пудостьское СП:        

д. Пеушалово,

д. Лайдузи,

д. Кезелево.

 

22.02.22 с 09:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.

 

 

 

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