Готовим пиццу дома: Банк России посчитал «Индекс пиццы» в Ленобласти

Начнем с самой простой и, пожалуй, самой популярной в России пиццы – «Маргарита», которая считается настоящей классикой. В ее состав входит минимальный набор ингредиентов: тесто, томатный соус, сыр моцарелла и помидоры. И обошлась такая пицца жителям области в январе 2022 года на 7,2% дороже, чем в январе 2021 года. Это вызвано подорожанием основных ингредиентов: муки и оливкового масла – для теста; помидоров и сыра – для начинки. Пшеничная мука подорожала из-за повышения мировых спроса и цен на зерно, а удорожание масла обусловлено сокращением урожая оливок в результате непогоды в основных странах-поставщиках. На изменение стоимости томатов повлияло увеличение затрат тепличных хозяйств на семена и удобрения. В то же время у производителей и переработчиков молока выросли издержки на фоне повышения цен на корма и упаковку. Как следствие, подорожали сыры.

Следующая не менее популярная в России пицца со жгучим итальянским темпераментом – «Пепперони». Название говорит само за себя: основной ингредиент этого блюда – острая колбаса пепперони. Она и внесла значительный вклад в удорожание пиццы. Сказался рост затрат мясопереработчиков из-за повышения стоимости мясного сырья. В целом за год стоимость приготовления такой пиццы выросла на 8,1%.

Ароматная пицца со слабосоленой семгой и сыром – еще один отличный вариант для быстрого, при этом изысканного ужина или перекуса. Расходы на приготовление пиццы с рыбой для жителей Ленобласти выросли за год на 8,5%. На рост стоимости начинки в основном повлияло удорожание семги из-за повышения логистических затрат поставщиков.

Для тех, кто любит сладкое, идеально подойдет пицца с фруктами. Если взять наиболее популярные из них – яблоки, груши, бананы и апельсины, то, по расчетам, стоимость приготовления такой сладкой пиццы в годовом выражении выросла на 8,6%. Расширение предложения яблок на региональном рынке, вызванное рекордным урожаем 2021 года на юге России, привело к снижению их стоимости. А в связи с увеличением объемов поставок цитрусовых из-за рубежа за год также подешевели и апельсины. Вместе с тем непогода в некоторых странах-поставщиках и перебои в поставках морских грузов повлияли на сокращение предложения груш и бананов. В результате в годовом выражении они подорожали более заметно.

Цены на продукты, используемые для приготовления пиццы, за год изменились по-разному: что-то подорожало, что-то, наоборот, снизилось в цене. Специалисты Отделения Ленинградское Банка России напоминают, что об инфляции нельзя судить по изменению цен на отдельные товары и услуги. Та инфляция, которую человек «ощущает», может отличаться от официальной, ведь у каждого свой набор наиболее часто покупаемых товаров. Росстат наблюдает за ценами и рассчитывает инфляцию на основании стоимости «потребительской корзины», которая включает почти 560 различных товаров и услуг.

По данным Росстата, годовая инфляция в январе 2022 года в Ленинградской области составила 8,3%, что ниже, чем в целом по России – 8,7%.

Основные причины изменения цен на товары и услуги объясняются в ежемесячно публикуемых на сайте Банка России информационно-аналитических материалах об инфляции в регионах.

Узнать, как изменилась стоимость личной потребительской корзины, можно с помощью калькулятора инфляции на сайте «Финансовая культура».

Для комфортной жизни людей и экономического развития страны Банк России считает оптимальной инфляцию в целом по стране вблизи 4% в год и стремится ее удерживать.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по России снизится до 5,0-6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

Пресс-служба Отделения Банка России по Ленинградской области