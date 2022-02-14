Готовим пиццу дома: Банк России посчитал «Индекс пиццы» в Ленобласти

Начнем с самой
простой и, пожалуй, самой популярной в России пиццы – «Маргарита», которая
считается настоящей классикой. В ее состав входит минимальный набор ингредиентов:
тесто, томатный соус, сыр моцарелла и помидоры. И обошлась такая пицца жителям
области в январе 2022 года на 7,2% дороже, чем в январе 2021 года. Это вызвано
подорожанием основных ингредиентов: муки и оливкового масла – для теста;
помидоров и сыра – для начинки. Пшеничная мука подорожала из-за повышения
мировых спроса и цен на зерно, а удорожание масла обусловлено сокращением
урожая оливок в результате непогоды в основных странах-поставщиках. На
изменение стоимости томатов повлияло увеличение затрат тепличных хозяйств на
семена и удобрения. В то же время у производителей и переработчиков молока
выросли издержки на фоне повышения цен на корма и упаковку. Как следствие,
подорожали сыры.
Следующая не менее
популярная в России пицца со жгучим итальянским темпераментом – «Пепперони».
Название говорит само за себя: основной ингредиент этого блюда – острая колбаса
пепперони. Она и внесла значительный вклад в удорожание пиццы. Сказался рост
затрат мясопереработчиков из-за повышения стоимости мясного сырья. В
целом за год стоимость приготовления такой пиццы выросла на 8,1%.
Ароматная пицца со
слабосоленой семгой и сыром – еще один отличный вариант для быстрого, при этом
изысканного ужина или перекуса. Расходы на приготовление пиццы с рыбой для
жителей Ленобласти выросли за год на 8,5%. На рост стоимости начинки в основном
повлияло удорожание семги из-за повышения логистических затрат поставщиков.
Для тех, кто любит
сладкое, идеально подойдет пицца с фруктами. Если взять наиболее популярные из
них – яблоки, груши, бананы и апельсины, то, по расчетам, стоимость
приготовления такой сладкой пиццы в годовом выражении выросла на 8,6%. Расширение
предложения яблок на региональном рынке, вызванное рекордным урожаем 2021 года
на юге России, привело к снижению их стоимости. А в связи с увеличением объемов
поставок цитрусовых из-за рубежа за год также подешевели и апельсины. Вместе с
тем непогода в некоторых странах-поставщиках и перебои в поставках морских
грузов повлияли на сокращение предложения груш и бананов. В результате в
годовом выражении они подорожали более заметно.
Цены на продукты,
используемые для приготовления пиццы, за год изменились по-разному: что-то
подорожало, что-то, наоборот, снизилось в цене. Специалисты Отделения
Ленинградское Банка России напоминают, что об инфляции нельзя судить по
изменению цен на отдельные товары и услуги. Та инфляция, которую человек
«ощущает», может отличаться от официальной, ведь у каждого свой набор наиболее
часто покупаемых товаров. Росстат наблюдает за ценами и рассчитывает инфляцию
на основании стоимости «потребительской корзины», которая включает почти 560
различных товаров и услуг.
По данным
Росстата, годовая инфляция в январе 2022 года в Ленинградской области составила
8,3%, что ниже, чем в целом по России – 8,7%.
Основные причины
изменения цен на товары и услуги объясняются в ежемесячно публикуемых на сайте
Банка России информационно-аналитических материалах об инфляции в регионах.
Узнать, как
изменилась стоимость личной потребительской корзины, можно с помощью
калькулятора инфляции на сайте «Финансовая культура».
Для комфортной
жизни людей и экономического развития страны Банк России считает оптимальной
инфляцию в целом по стране вблизи 4% в год и стремится ее удерживать.
С учетом
проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по России
снизится до 5,0-6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В
дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.
Пресс-служба Отделения Банка России по Ленинградской области