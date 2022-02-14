Сусанинское поселение: инициативность даёт результат

В состав Сусанинского
сельского поселения входят три поселка и пять деревень, в которых проживают
7778 человек, в том числе 460 из них имеют временную регистрацию. В летний период
население увеличивается почти в три раза. К сожалению, мы наблюдаем
естественную убыль населения: в 2021 году родилось 28 ребенка, умерло 107
человек.
Из числа постоянных
жителей численность трудоспособного населения составляет 46 % (3772 человека),
старше трудоспособного возраста - 38% (3116 человек). Около 80 % трудоспособных жителей выезжают на
работу в Санкт-Петербург.
В 2021 году от граждан
поступило 544 письменных обращения, еще 67 человек пришли на личный прием главы
администрации. Более половины из числа поступивших вопросов относились к
благоустройству населенных пунктов.
Администрацией
оказывается 39 наименований муниципальных услуг. В 2021 году за их получением
обратились 565 человек, в том числе 235 – через МФЦ.
В социальной сети «ВКонтакте»
работает официальная группа администрации поселения, в которой размещается
информация о деятельности органов местного самоуправления, там же жители могут
высказывать свои предложения.
Экономика
На территории
Сусанинского поселения зарегистрировано 21 юридическое лицо, из числа которых
только одно – СПК «Кобраловский» относится к категории малых предприятий, а 20
– это микропредприятия. Самые известные из них – это ЗАО «Северное», ЗАО
«Микеланджело» и ООО «С.К.С.». Также на территории поселения ведут свою
деятельность 12 фермерских хозяйств и 119 индивидуальных предпринимателей.
На начало 2021 года в
поселении функционировало 26 стационарных магазинов, в том числе 5 сетевых. Во
всех трех крупных населенных пунктах поселения - в поселках Сусанино, Семрино и
Кобралово - выделены места под нестационарную торговлю. В поселке Кобралово
открылась долгожданная аптека.
В 2021 году завершены
работы по внесению сведений в государственную информационную систему «Единое
окно информационного модуля по сбору показателей о социально-экономическом
состоянии сельских территорий и агломераций Минсельхоза России», что даст
возможность поселению в 2022 году принять участие в программе агропромышленного
комплекса.
Жилищная
политика
По состоянию на
31.12.2021 года в Сусанинском поселении в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий состояло 47 семей, из них 15 - по договорам социального найма,
32 семьи участвующих в федеральных, региональных и муниципальных жилищных
программах по улучшению жилищных условий (в том числе 8 многодетных семей).
В 2021 году одна семья
включена в подпрограмму «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в
результате пожара муниципального жилищного фонда» государственной программы
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
для получения субсидии в 2022 году.
Всего на территории Сусанинского сельского
поселения находится 87 многоквартирных жилых домов, 83 % жилого фонда
приватизировано. В 2021 году межведомственной комиссией, созданной при
администрации, были признаны аварийными два многоквартирных дома в поселке
Семрино. Всего в поселении признано аварийными 10 МКД.
В 2021 году два ветерана войны
из числа бывших несовершеннолетних узников получили субсидию на ремонт своих
частных домов в рамках реализации областного закона.
В рамках реализации
областных законов №105-оз и № 75-оз «О бесплатном предоставлении земельных
участков для индивидуального жилищного строительства», в 2021 году на
территории Сусанинского поселения было предоставлено 2 земельных участка. В
2021 году администрацией направлена в Комитет по управлению имуществом
администрации Гатчинского района информация о 20 земельных участков для
выделения многодетным семьям, 10 из которых поставлены на кадастровый учет. В
настоящее время 19 многодетных семей нашего поселения стоят на очереди.
Коммунальное
хозяйство
В 2021 году жители
поселения продолжали подключать свои дома к построенным газопроводам. Всего
было газифицировано более 180 индивидуальных домов в п. Сусанино.
На территории
Сусанинского сельского поселения остаются не газифицированными две деревни -
Красницы и Заборье, а также часть поселка Кобралово.
В настоящее время
администрацией разработаны и утверждены в АО «Газпром газораспределение
Ленинградской области» схемы газоснабжения, получены технические условия на
технологическое присоединение к сетям действующего газоснабжения деревни
Заборье и части поселка Кобралово, что в дальнейшем даст возможность
администрации принять участие в программе «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на 2021-2025 года.
Ведется работа по
газификации многоквартирного дома, расположенного в п. Сусанино, Павловский
проспект, д. 60.
АО «Коммунальные системы
Гатчинского района» разработана проектно-сметная документация на строительство
системы водоотведения и водоснабжения в п. Сусанино к жилым домам,
расположенным на Павловском проспекте. После получения положительного
заключения экспертизы будет решаться вопрос о финансировании
строительно-монтажных работ.
В 2021 году АО
«Коммунальные системы Гатчинского района» завершили строительство новой
блок-модульной газовой котельной в п. Кобралово, что повысит надежность
теплоснабжения поселка и позволит жителям круглогодично пользоваться горячей
водой.
Бюджет
Доходная часть бюджета
Сусанинского поселения в 2021 г. составила 124 млн рублей, что на
3 % выше, чем в 2020
году. В структуре доходов наибольший удельный вес занимают налоговые и
неналоговые доходы – 74 % или 91,2 млн рублей. Как и в прежние годы, бюджет
Сусанинского поселения является дотационным. Доля безвозмездных поступлений
уменьшилась на 22% к предыдущему году и составила 26% в структуре доходных
источников – это 31,3 млн руб., в том числе из бюджета Гатчинского района
поступило 4,2 млн рублей, из бюджета Ленинградской области - 27,1 млн рублей.
Расходная часть бюджета
по итогам 2021 года исполнена в сумме 127,4 млн рублей, что на 27,9 млн рублей
больше, чем годом ранее. Администрация Сусанинского поселения продолжила работу
в рамках программного бюджета. За год на территории поселения была реализована
муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального
образования «Сусанинское сельское поселение», которая включает в себя десять
подпрограмм, сумма расходов по которым составила 103 млн рублей.
Для повышения
эффективности расходования бюджетных средств в 2021 году на электронной
площадке «Портал Госзакупок» проведено 4 электронных конкурса и 1 электронный
аукцион. Сумма заключенных контрактов составила 37,7 млн рублей, получена
экономия в сумме 2,4 млн рублей.
Благоустройство
В 2021 году затраты на
благоустройство составили 21 млн руб. Перечень работ по благоустройству
формируется совместно с депутатами, общественными советами, старостами и
жителями поселения. Именно в диалоге определяются первоочередные работы и планы
на перспективу.
В 2021 году были
организованы работы по спиливанию и кронированию 50 аварийных деревьев, более
половины из их числа – по заявкам жителей поселения. На эти работы
израсходовано 353 тыс. руб.
Продолжены работы по
замене светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные. В
2021 году на территории поселения отремонтировано, заменено и установлено более
250 фонарей уличного освещения, включая 150 светодиодных. Построены сети
уличного освещения в д. Красницы на улицах Центральная, Солнечная, Весенняя,
Счастливая. Установлены светодиодные светильники с подключением к действующей
сети по улице Береговой в д. Красницы. Модернизировано уличное освещение на
Центральной дороге Урожай-2 в п. Кобралово.
В истекшем 2021 году
проведены работы:
- по реновации детской
площадки с обустройством покрытия и установкой нового оборудования в п.
Сусанино, Петровский пр., д. 22,
– по устройству детской площадки с установкой
нового оборудования в п. Семрино, 4 линия,
- по реновации детской
площадки с обустройством покрытия и установкой нового оборудования в п.
Кобралово, ул. Лесная,
- по устройству
пешеходной дорожки к Кобраловской школе,
- по ремонту пешеходной
дорожки с реконструкцией водопропускной трубы в п. Кобралово, ул. Вокзальная,
- по устройству пешеходной
дорожки от дома № 20 до дома №2 по улице Центральной в п. Кобралово,
- установлены спортивные
тренажеры на территории детской площадки в д. Ковшово у дома № 32б,
- установлен спортивный
комплекс «Воркаут» в п. Кобралово на ул. Городской,
- оборудована парковка в
щебёночном исполнении на территории п. Кобралово вблизи хоккейной площадки.
Совместно с инициативными
жителями, Молодёжным советом и подростковыми трудовыми бригадами проведены
работы по благоустройству парков в поселках Сусанино и Кобралово, а также
ремонту и покраске элементов детских площадок.
Летом в поселках
Кобралово и Сусанино трудились две подростковые бригады в количестве 27
человек. Финансирование трудовых бригад производилось из бюджетов двух уровней.
В 2021 году были
продолжены работы по очистке дренажных канав. В посёлках Семрино, Сусанино,
Кобралово расчищено с вывозом грунта 11 км дренажных канав. Заменено и уложено
32 дренажные трубы, а также 8 бетонных лотков.
Уже пятый год на
территории поселения проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского.
Весной 2021 года при обследовании территории в п. Кобралово и д. Красницы были
выявлены новые очаги его распространения. Была увеличена площадь обработки до
28 га.
На протяжении последних
лет в весенне-летний период проводилась акарицидная обработка (уничтожение
клещей) наиболее посещаемых населением участков (парков, кладбищ, мест
массового отдыха), общая площадь обрабатываемой территории - 7,8 га.
Дорожная
деятельность
В 2021 году на содержание
и развитие улично-дорожной сети на территории Сусанинского сельского поселения
было израсходовано 48,1 млн руб.
Выполнены работы:
1) по ремонту дорожного
покрытия в щебеночном исполнении дороги в п. Кобралово, ул. Ленинградская и ул.
Дорожная;
2) по ремонту дорожного
покрытия дороги в п. Семрино, Малый проспект от 1-й до 5-й линии;
3) по устройству асфальтобетонного покрытия
дороги в п. Кобралово, ул. Дорожная;
4) по устройству
асфальтобетонного покрытия дороги в п. Семрино, 5 линия;
5) по ремонту дорожного
покрытия автомобильной дороги в п. Кобралово, ул. Зеленая, от участка 32 до
пересечения с ул. Лесной;
6) ремонт картами
дворовой территории и проездов в асфальтовом исполнении у многоквартирных домов
№ 6 и 8 по Большому проспекту в п. Семрино;
7) ремонт картами в
асфальтовом исполнении от 3-й до 7-й линии по Петровскому проспекту в п.
Сусанино.
Хочу поблагодарить за
активную работу инициативные комиссии, общественные советы и старост нашего
поселения. Каждый год они участвуют в областных программах, привлекая в бюджет
поселения дополнительные средства.
В 2021 году в рамках
областного закона № 3-оз «Об инициативных комиссиях» проведен ремонт дорожного
покрытия автомобильной дороги в щебеночно-песчаном исполнении в пос. Сусанино,
3-я линия.
В рамках областного
закона № 147-оз «О старостах» проведен ремонт дорожного покрытия автомобильной
дороги в Кобралово, ул. Урожай-1 от границ земельного участка № 23 по ул.
Солнечной до границ земельного участка № 136 по ул. Урожай-1.
Большое внимание уделено
мерам по безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения.
Установлены искусственные дорожные неровности с дорожными знаками
«Искусственная неровность» на
ул. Лесной и на ул.
Дорожной. Установлены дорожные знаки «Уступи дорогу» в поселках Кобралово,
Семрино, Сусанино.
Культура
На базе Сусанинского КДЦ
работает 21 кружок, который объединил 298 участников разного возраста.
В 2021 году, из-за
пандемии коронавирусной инфекции, многие мероприятия в нашем поселении прошли в
режиме онлайн, благодаря этому, наши жители не оказались изолированными от
общественной жизни.
Мы достойно отметили
76-ую годовщину со Дня Победы. Ежегодно администрацией Сусанинского поселения с
привлечением активных жителей, а также подрастающего поколения проводится
благоустройство воинских захоронений, расположенных на нашей территории. К Дню
Победы работниками культуры были подготовлены концертные программы. У дома
каждого ветерана, а их осталось всего 3 человека, были исполнены песни военных
лет.
Несмотря на сложную, с
эпидемиологической точки зрения, ситуацию, работниками культуры Сусанинского
сельского поселения ко всем памятным датам и государственным праздникам были
организованы и проведены мероприятия. Например, к Дню защиты детей была
проведена игровая программа с конкурсами и спортивными эстафетами. В День
медицинского работника праздничный концерт транслировался в режиме онлайн, его
посмотрели более 2800 человек. В 2021 году для жителей поселения организован и
проведен фотоконкурс «Сусанинские фотопрогулки».
В августе 2021 года на
территории регионального курорта «Gatchina Gardens» прошёл ежегодный областной
фестиваль «День детства». Мероприятие проходило в рамках проекта «Крепкая
семья». В этом мероприятии приняла
участие и наша многодетная семья Мамедовых, которая воспитывает 10 детей, шесть
из которых являются детьми-сиротами и находятся под ее опекой.
Два наших активных жителя
- Нина Степановна Елисеева и Виталий Викторович Гжибовский приняли участие в
ежегодных конкурсах Гатчинского района «Женщина года» и «Человек слова и дела».
Делегация поселения
приняла участие в ежегодном конкурсе «Подворье». Фаина Ивановна Петрова и Борис
Иванович Калиненок заняли призовые места в номинациях «Самый лучший участок» и
«Ветеранское подворье» . Жители нашего поселения приняли участие в районном
конкурсе творческих работ «Традиции празднования Масленицы».
В 2021 году семья
Павловых награждена дипломом за участие в конкурсе «Почетная семья Гатчинского
муниципального района».
Спорт
и молодёжная политика
Администрация содействует
созданию условий для развития спорта и физической культуры с учётом пожеланий
жителей. В течение 2021 года приобретался спортинвентарь (мячи, шайбы и т.д.),
призы для победителей различных турниров, оплачивался проезд участников к месту
соревнований.
На территории
Сусанинского сельского поселения тренируются:
- 3 футбольные команды (в
т.ч. одна детская),
- 3 хоккейные команды (в
п. Кобралово и п Семрино,
в т.ч. одна детская),
- ветеранская команда по
волейболу (старше 40 лет),
- сборная команда по
стрельбе.
Они достойно выступают на
соревнованиях различного уровня и достигают высоких результатов.
В январе 2021 года
впервые в п. Сусанино провели лыжный забег «Сусанинская лыжня». Его участниками
стали дети и их родители.
В 2021 году в поселении
впервые начал работу кружок по игре в дартс, проведено личное первенство
Сусанинского сельского поселения.
В поселении активно
развивается скандинавская ходьба. Этим видом спорта занимаются около 30 жителей
нашего поселения.
В сфере молодежной
политики администрация поселения работает в тесном контакте с районной
комиссией по делам несовершеннолетних, образовательными учреждениями, активно
привлекает к общественной жизни подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В целях патриотического
воспитания школьников, в октябре 2021 года администрацией Сусанинского
поселения была организована поездка на мемориал «Призрачная деревня», который
является символом полностью уничтоженных 38 селений и деревень Ленинградской
области. Памятник расположен на территории военно-исторического мемориала
«Невский пятачок».
В поселении развивается
волонтерское движение. В период пандемии волонтеры «Мы Вместе» помогали пожилым
и малообеспеченным людям с доставкой продуктов и лекарств, распространяли
медицинские маски.
Активисты движения
«Волонтеры Победы» в течение 2021 года принимали участие в
торжественно-траурных митингах. Участвовали в мероприятии по закладке «капсулы
времени», куда было помещено послание поколению, которое встретит 100-летие
Великой Победы в 2045 году.
В ознаменование Всемирного дня охраны
окружающей среды и Дня эколога волонтеры Сусанинского поселения провели работы
по благоустройству парка, осуществили посадку саженцев сирени, дубов, клёнов,
приняли участие в акции «Сад памяти». Теперь на интерактивной карте проекта
имеется гео-точка нашей мемориальной посадки.
Также наши волонтеры
приняли участие в организации забега по пересеченной местности «Сусанинская
тропа» (Susanino Trail, бег по бездорожью 5, 13 и 22 км и детский старт на 400
м). Волонтерский корпус на своих вездепроходимых машинах помогал с расстановкой
навигации и пунктов питания, следили за состоянием трассы. Сусанинская тропа
включена в серию забегов «GATCHINA RUN».
Планы
на 2022 год
Администрация поселения
планирует продолжить работы по благоустройству территории и ремонту дорог
местного значения. Планируется:
1. В поселке Семрино:
- устройство дорожного
покрытия в асфальтобетонном исполнении на 1-й линии,
- обустройство
автомобильной стоянки в щебеночном исполнении напротив футбольного поля,
- ремонт крыши
спортивного зала на улице Хвойной.
2. В поселке Сусанино:
- устройство дорожного
покрытия в асфальтобетонном исполнении на 3-й линии,
- обустройство тротуаров
на 5-й линии.
3. В поселке Кобралово:
-устройство дорожного
покрытия в асфальтобетонном исполнении по ул. Ленинградской,
- расширение детской
площадки по ул. Лесной,
- обустройство освещения
автомобильной дороги по улицам Ленинградская - Дорожная.
Планируется ремонт
дорожного покрытия в щебеночно-песчаном исполнении автомобильной дороги в
деревне Виркино, центральная дорога.
Продолжится работа по
замене ламп уличного освещения ДРЛ на энергосберегающие светодиодные
светильники в п. Сусанино и п. Кобралово.
Будут частично
переоборудованы места накопления ТКО, на эти цели бюджетом запланированы 5, 5
млн рублей.
В 2022 году администрация
ставит перед собой амбициозные цели по вхождению в государственную программу
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области». Уже
подготовлен пакет документов по проекту комплексного развития Сусанинского
поселения, который в настоящее время прошел отбор в Комитете АПК Ленинградской
области. Проектом предусматривается строительство ФОКа в п. Семрино,
строительство ДК и стадиона в п. Кобралово, прокладка оптоволоконных линий для
раздачи интернета в деревнях Сусанинского поселения. Планируемый объем
финансирования составляет 375 млн рублей.
Хочу поблагодарить всех,
кто помогает нам в решении текущих вопросов, определяющих качество жизни нашего
населения. Это правительство Ленинградской области, администрация Гатчинского
муниципального района, депутаты всех уровней, сотрудники нашей администрации,
руководители предприятий и учреждений, Совет ветеранов и Молодежный совет,
волонтеры, старосты, члены инициативных комиссий, общественных советов и все
неравнодушные жители. Каждый из нас отдает частичку своей души, вносит свой
неоценимый вклад в развитие нашего поселения.