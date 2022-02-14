Сусанинское поселение: инициативность даёт результат

В состав Сусанинского сельского поселения входят три поселка и пять деревень, в которых проживают 7778 человек, в том числе 460 из них имеют временную регистрацию. В летний период население увеличивается почти в три раза. К сожалению, мы наблюдаем естественную убыль населения: в 2021 году родилось 28 ребенка, умерло 107 человек.

Из числа постоянных жителей численность трудоспособного населения составляет 46 % (3772 человека), старше трудоспособного возраста - 38% (3116 человек). Около 80 % трудоспособных жителей выезжают на работу в Санкт-Петербург.

В 2021 году от граждан поступило 544 письменных обращения, еще 67 человек пришли на личный прием главы администрации. Более половины из числа поступивших вопросов относились к благоустройству населенных пунктов.

Администрацией оказывается 39 наименований муниципальных услуг. В 2021 году за их получением обратились 565 человек, в том числе 235 – через МФЦ.

В социальной сети «ВКонтакте» работает официальная группа администрации поселения, в которой размещается информация о деятельности органов местного самоуправления, там же жители могут высказывать свои предложения.

Экономика

На территории Сусанинского поселения зарегистрировано 21 юридическое лицо, из числа которых только одно – СПК «Кобраловский» относится к категории малых предприятий, а 20 – это микропредприятия. Самые известные из них – это ЗАО «Северное», ЗАО «Микеланджело» и ООО «С.К.С.». Также на территории поселения ведут свою деятельность 12 фермерских хозяйств и 119 индивидуальных предпринимателей.

На начало 2021 года в поселении функционировало 26 стационарных магазинов, в том числе 5 сетевых. Во всех трех крупных населенных пунктах поселения - в поселках Сусанино, Семрино и Кобралово - выделены места под нестационарную торговлю. В поселке Кобралово открылась долгожданная аптека.

В 2021 году завершены работы по внесению сведений в государственную информационную систему «Единое окно информационного модуля по сбору показателей о социально-экономическом состоянии сельских территорий и агломераций Минсельхоза России», что даст возможность поселению в 2022 году принять участие в программе агропромышленного комплекса.

Жилищная политика

По состоянию на 31.12.2021 года в Сусанинском поселении в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 47 семей, из них 15 - по договорам социального найма, 32 семьи участвующих в федеральных, региональных и муниципальных жилищных программах по улучшению жилищных условий (в том числе 8 многодетных семей).

В 2021 году одна семья включена в подпрограмму «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» государственной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» для получения субсидии в 2022 году.

Всего на территории Сусанинского сельского поселения находится 87 многоквартирных жилых домов, 83 % жилого фонда приватизировано. В 2021 году межведомственной комиссией, созданной при администрации, были признаны аварийными два многоквартирных дома в поселке Семрино. Всего в поселении признано аварийными 10 МКД.

В 2021 году два ветерана войны из числа бывших несовершеннолетних узников получили субсидию на ремонт своих частных домов в рамках реализации областного закона.

В рамках реализации областных законов №105-оз и № 75-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства», в 2021 году на территории Сусанинского поселения было предоставлено 2 земельных участка. В 2021 году администрацией направлена в Комитет по управлению имуществом администрации Гатчинского района информация о 20 земельных участков для выделения многодетным семьям, 10 из которых поставлены на кадастровый учет. В настоящее время 19 многодетных семей нашего поселения стоят на очереди.

Коммунальное хозяйство

В 2021 году жители поселения продолжали подключать свои дома к построенным газопроводам. Всего было газифицировано более 180 индивидуальных домов в п. Сусанино.

На территории Сусанинского сельского поселения остаются не газифицированными две деревни - Красницы и Заборье, а также часть поселка Кобралово.

В настоящее время администрацией разработаны и утверждены в АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» схемы газоснабжения, получены технические условия на технологическое присоединение к сетям действующего газоснабжения деревни Заборье и части поселка Кобралово, что в дальнейшем даст возможность администрации принять участие в программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на 2021-2025 года.

Ведется работа по газификации многоквартирного дома, расположенного в п. Сусанино, Павловский проспект, д. 60.

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» разработана проектно-сметная документация на строительство системы водоотведения и водоснабжения в п. Сусанино к жилым домам, расположенным на Павловском проспекте. После получения положительного заключения экспертизы будет решаться вопрос о финансировании строительно-монтажных работ.

В 2021 году АО «Коммунальные системы Гатчинского района» завершили строительство новой блок-модульной газовой котельной в п. Кобралово, что повысит надежность теплоснабжения поселка и позволит жителям круглогодично пользоваться горячей водой.

Бюджет

Доходная часть бюджета Сусанинского поселения в 2021 г. составила 124 млн рублей, что на

3 % выше, чем в 2020 году. В структуре доходов наибольший удельный вес занимают налоговые и неналоговые доходы – 74 % или 91,2 млн рублей. Как и в прежние годы, бюджет Сусанинского поселения является дотационным. Доля безвозмездных поступлений уменьшилась на 22% к предыдущему году и составила 26% в структуре доходных источников – это 31,3 млн руб., в том числе из бюджета Гатчинского района поступило 4,2 млн рублей, из бюджета Ленинградской области - 27,1 млн рублей.

Расходная часть бюджета по итогам 2021 года исполнена в сумме 127,4 млн рублей, что на 27,9 млн рублей больше, чем годом ранее. Администрация Сусанинского поселения продолжила работу в рамках программного бюджета. За год на территории поселения была реализована муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение», которая включает в себя десять подпрограмм, сумма расходов по которым составила 103 млн рублей.

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2021 году на электронной площадке «Портал Госзакупок» проведено 4 электронных конкурса и 1 электронный аукцион. Сумма заключенных контрактов составила 37,7 млн рублей, получена экономия в сумме 2,4 млн рублей.

Благоустройство

В 2021 году затраты на благоустройство составили 21 млн руб. Перечень работ по благоустройству формируется совместно с депутатами, общественными советами, старостами и жителями поселения. Именно в диалоге определяются первоочередные работы и планы на перспективу.

В 2021 году были организованы работы по спиливанию и кронированию 50 аварийных деревьев, более половины из их числа – по заявкам жителей поселения. На эти работы израсходовано 353 тыс. руб.

Продолжены работы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные. В 2021 году на территории поселения отремонтировано, заменено и установлено более 250 фонарей уличного освещения, включая 150 светодиодных. Построены сети уличного освещения в д. Красницы на улицах Центральная, Солнечная, Весенняя, Счастливая. Установлены светодиодные светильники с подключением к действующей сети по улице Береговой в д. Красницы. Модернизировано уличное освещение на Центральной дороге Урожай-2 в п. Кобралово.

В истекшем 2021 году проведены работы:

- по реновации детской площадки с обустройством покрытия и установкой нового оборудования в п. Сусанино, Петровский пр., д. 22,

– по устройству детской площадки с установкой нового оборудования в п. Семрино, 4 линия,

- по реновации детской площадки с обустройством покрытия и установкой нового оборудования в п. Кобралово, ул. Лесная,

- по устройству пешеходной дорожки к Кобраловской школе,

- по ремонту пешеходной дорожки с реконструкцией водопропускной трубы в п. Кобралово, ул. Вокзальная,

- по устройству пешеходной дорожки от дома № 20 до дома №2 по улице Центральной в п. Кобралово,

- установлены спортивные тренажеры на территории детской площадки в д. Ковшово у дома № 32б,

- установлен спортивный комплекс «Воркаут» в п. Кобралово на ул. Городской,

- оборудована парковка в щебёночном исполнении на территории п. Кобралово вблизи хоккейной площадки.

Совместно с инициативными жителями, Молодёжным советом и подростковыми трудовыми бригадами проведены работы по благоустройству парков в поселках Сусанино и Кобралово, а также ремонту и покраске элементов детских площадок.

Летом в поселках Кобралово и Сусанино трудились две подростковые бригады в количестве 27 человек. Финансирование трудовых бригад производилось из бюджетов двух уровней.

В 2021 году были продолжены работы по очистке дренажных канав. В посёлках Семрино, Сусанино, Кобралово расчищено с вывозом грунта 11 км дренажных канав. Заменено и уложено 32 дренажные трубы, а также 8 бетонных лотков.

Уже пятый год на территории поселения проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского. Весной 2021 года при обследовании территории в п. Кобралово и д. Красницы были выявлены новые очаги его распространения. Была увеличена площадь обработки до 28 га.

На протяжении последних лет в весенне-летний период проводилась акарицидная обработка (уничтожение клещей) наиболее посещаемых населением участков (парков, кладбищ, мест массового отдыха), общая площадь обрабатываемой территории - 7,8 га.

Дорожная деятельность

В 2021 году на содержание и развитие улично-дорожной сети на территории Сусанинского сельского поселения было израсходовано 48,1 млн руб.

Выполнены работы:

1) по ремонту дорожного покрытия в щебеночном исполнении дороги в п. Кобралово, ул. Ленинградская и ул. Дорожная;

2) по ремонту дорожного покрытия дороги в п. Семрино, Малый проспект от 1-й до 5-й линии;

3) по устройству асфальтобетонного покрытия дороги в п. Кобралово, ул. Дорожная;

4) по устройству асфальтобетонного покрытия дороги в п. Семрино, 5 линия;

5) по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги в п. Кобралово, ул. Зеленая, от участка 32 до пересечения с ул. Лесной;

6) ремонт картами дворовой территории и проездов в асфальтовом исполнении у многоквартирных домов № 6 и 8 по Большому проспекту в п. Семрино;

7) ремонт картами в асфальтовом исполнении от 3-й до 7-й линии по Петровскому проспекту в п. Сусанино.

Хочу поблагодарить за активную работу инициативные комиссии, общественные советы и старост нашего поселения. Каждый год они участвуют в областных программах, привлекая в бюджет поселения дополнительные средства.

В 2021 году в рамках областного закона № 3-оз «Об инициативных комиссиях» проведен ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги в щебеночно-песчаном исполнении в пос. Сусанино, 3-я линия.

В рамках областного закона № 147-оз «О старостах» проведен ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги в Кобралово, ул. Урожай-1 от границ земельного участка № 23 по ул. Солнечной до границ земельного участка № 136 по ул. Урожай-1.

Большое внимание уделено мерам по безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения. Установлены искусственные дорожные неровности с дорожными знаками «Искусственная неровность» на

ул. Лесной и на ул. Дорожной. Установлены дорожные знаки «Уступи дорогу» в поселках Кобралово, Семрино, Сусанино.

Культура

На базе Сусанинского КДЦ работает 21 кружок, который объединил 298 участников разного возраста.

В 2021 году, из-за пандемии коронавирусной инфекции, многие мероприятия в нашем поселении прошли в режиме онлайн, благодаря этому, наши жители не оказались изолированными от общественной жизни.

Мы достойно отметили 76-ую годовщину со Дня Победы. Ежегодно администрацией Сусанинского поселения с привлечением активных жителей, а также подрастающего поколения проводится благоустройство воинских захоронений, расположенных на нашей территории. К Дню Победы работниками культуры были подготовлены концертные программы. У дома каждого ветерана, а их осталось всего 3 человека, были исполнены песни военных лет.

Несмотря на сложную, с эпидемиологической точки зрения, ситуацию, работниками культуры Сусанинского сельского поселения ко всем памятным датам и государственным праздникам были организованы и проведены мероприятия. Например, к Дню защиты детей была проведена игровая программа с конкурсами и спортивными эстафетами. В День медицинского работника праздничный концерт транслировался в режиме онлайн, его посмотрели более 2800 человек. В 2021 году для жителей поселения организован и проведен фотоконкурс «Сусанинские фотопрогулки».

В августе 2021 года на территории регионального курорта «Gatchina Gardens» прошёл ежегодный областной фестиваль «День детства». Мероприятие проходило в рамках проекта «Крепкая семья». В этом мероприятии приняла участие и наша многодетная семья Мамедовых, которая воспитывает 10 детей, шесть из которых являются детьми-сиротами и находятся под ее опекой.

Два наших активных жителя - Нина Степановна Елисеева и Виталий Викторович Гжибовский приняли участие в ежегодных конкурсах Гатчинского района «Женщина года» и «Человек слова и дела».

Делегация поселения приняла участие в ежегодном конкурсе «Подворье». Фаина Ивановна Петрова и Борис Иванович Калиненок заняли призовые места в номинациях «Самый лучший участок» и «Ветеранское подворье» . Жители нашего поселения приняли участие в районном конкурсе творческих работ «Традиции празднования Масленицы».

В 2021 году семья Павловых награждена дипломом за участие в конкурсе «Почетная семья Гатчинского муниципального района».

Спорт и молодёжная политика

Администрация содействует созданию условий для развития спорта и физической культуры с учётом пожеланий жителей. В течение 2021 года приобретался спортинвентарь (мячи, шайбы и т.д.), призы для победителей различных турниров, оплачивался проезд участников к месту соревнований.

На территории Сусанинского сельского поселения тренируются:

- 3 футбольные команды (в т.ч. одна детская),

- 3 хоккейные команды (в

п. Кобралово и п Семрино, в т.ч. одна детская),

- ветеранская команда по волейболу (старше 40 лет),

- сборная команда по стрельбе.

Они достойно выступают на соревнованиях различного уровня и достигают высоких результатов.

В январе 2021 года впервые в п. Сусанино провели лыжный забег «Сусанинская лыжня». Его участниками стали дети и их родители.

В 2021 году в поселении впервые начал работу кружок по игре в дартс, проведено личное первенство Сусанинского сельского поселения.

В поселении активно развивается скандинавская ходьба. Этим видом спорта занимаются около 30 жителей нашего поселения.

В сфере молодежной политики администрация поселения работает в тесном контакте с районной комиссией по делам несовершеннолетних, образовательными учреждениями, активно привлекает к общественной жизни подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В целях патриотического воспитания школьников, в октябре 2021 года администрацией Сусанинского поселения была организована поездка на мемориал «Призрачная деревня», который является символом полностью уничтоженных 38 селений и деревень Ленинградской области. Памятник расположен на территории военно-исторического мемориала «Невский пятачок».

В поселении развивается волонтерское движение. В период пандемии волонтеры «Мы Вместе» помогали пожилым и малообеспеченным людям с доставкой продуктов и лекарств, распространяли медицинские маски.

Активисты движения «Волонтеры Победы» в течение 2021 года принимали участие в торжественно-траурных митингах. Участвовали в мероприятии по закладке «капсулы времени», куда было помещено послание поколению, которое встретит 100-летие Великой Победы в 2045 году.

В ознаменование Всемирного дня охраны окружающей среды и Дня эколога волонтеры Сусанинского поселения провели работы по благоустройству парка, осуществили посадку саженцев сирени, дубов, клёнов, приняли участие в акции «Сад памяти». Теперь на интерактивной карте проекта имеется гео-точка нашей мемориальной посадки.

Также наши волонтеры приняли участие в организации забега по пересеченной местности «Сусанинская тропа» (Susanino Trail, бег по бездорожью 5, 13 и 22 км и детский старт на 400 м). Волонтерский корпус на своих вездепроходимых машинах помогал с расстановкой навигации и пунктов питания, следили за состоянием трассы. Сусанинская тропа включена в серию забегов «GATCHINA RUN».

Планы на 2022 год

Администрация поселения планирует продолжить работы по благоустройству территории и ремонту дорог местного значения. Планируется:

1. В поселке Семрино:

- устройство дорожного покрытия в асфальтобетонном исполнении на 1-й линии,

- обустройство автомобильной стоянки в щебеночном исполнении напротив футбольного поля,

- ремонт крыши спортивного зала на улице Хвойной.

2. В поселке Сусанино:

- устройство дорожного покрытия в асфальтобетонном исполнении на 3-й линии,

- обустройство тротуаров на 5-й линии.

3. В поселке Кобралово:

-устройство дорожного покрытия в асфальтобетонном исполнении по ул. Ленинградской,

- расширение детской площадки по ул. Лесной,

- обустройство освещения автомобильной дороги по улицам Ленинградская - Дорожная.

Планируется ремонт дорожного покрытия в щебеночно-песчаном исполнении автомобильной дороги в деревне Виркино, центральная дорога.

Продолжится работа по замене ламп уличного освещения ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники в п. Сусанино и п. Кобралово.

Будут частично переоборудованы места накопления ТКО, на эти цели бюджетом запланированы 5, 5 млн рублей.

В 2022 году администрация ставит перед собой амбициозные цели по вхождению в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области». Уже подготовлен пакет документов по проекту комплексного развития Сусанинского поселения, который в настоящее время прошел отбор в Комитете АПК Ленинградской области. Проектом предусматривается строительство ФОКа в п. Семрино, строительство ДК и стадиона в п. Кобралово, прокладка оптоволоконных линий для раздачи интернета в деревнях Сусанинского поселения. Планируемый объем финансирования составляет 375 млн рублей.

Хочу поблагодарить всех, кто помогает нам в решении текущих вопросов, определяющих качество жизни нашего населения. Это правительство Ленинградской области, администрация Гатчинского муниципального района, депутаты всех уровней, сотрудники нашей администрации, руководители предприятий и учреждений, Совет ветеранов и Молодежный совет, волонтеры, старосты, члены инициативных комиссий, общественных советов и все неравнодушные жители. Каждый из нас отдает частичку своей души, вносит свой неоценимый вклад в развитие нашего поселения.