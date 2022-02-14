Ветерану советских Вооруженных сил – 95!

Глава администрации
Сиверского поселения Дмитрий Румянцев и депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Людмила Тептина поздравили юбиляра со славной датой.
Василий Иванович родом из
большой крестьянской семьи. Его отец ушел на фронт сразу после объявления
войны, а женщины и дети в селе, где жили, взяли на себя все трудовые
обязанности. Ветеран очень дорожит медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны».
1 декабря 1944 года
состоялся последний во время войны призыв в ряды Красной армии, под который
попал и Василий Иванович. Но на передовую он не попал, а в мае 1945 года стал
курсантом Уфимского пехотного училища. После окончания училища куда его только
не направляли на службу – в Германию, Венгрию, Латвию, Одесскую и Калининградскую
область, в Нижний Новгород и на Сахалин.
Оба сына ветерана тоже
стали офицерами.
С юбилеем, уважаемый
Василий Иванович! Здоровья вам и благополучия.