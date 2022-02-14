Ветерану советских Вооруженных сил – 95!

Глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина поздравили юбиляра со славной датой.

Василий Иванович родом из большой крестьянской семьи. Его отец ушел на фронт сразу после объявления войны, а женщины и дети в селе, где жили, взяли на себя все трудовые обязанности. Ветеран очень дорожит медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

1 декабря 1944 года состоялся последний во время войны призыв в ряды Красной армии, под который попал и Василий Иванович. Но на передовую он не попал, а в мае 1945 года стал курсантом Уфимского пехотного училища. После окончания училища куда его только не направляли на службу – в Германию, Венгрию, Латвию, Одесскую и Калининградскую область, в Нижний Новгород и на Сахалин.

Оба сына ветерана тоже стали офицерами.

С юбилеем, уважаемый Василий Иванович! Здоровья вам и благополучия.