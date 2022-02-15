Гатчина без луж – это реально?

- По закону мы не обязаны заниматься ливневкой, но поскольку она попадает в большом количестве в наши сети, а схемой водоснабжения и водоотведения города Гатчины предусмотрено раздельное канализование в районах Въезд и Аэродром - мы помогаем администрации навести порядок в этом вопросе, - объяснил Станислав Петрович. - С этого года мы заключили договор с администрацией на прием ливневых стоков в центральной части города. К сожалению, в исторической части Гатчины ливневую канализацию не проложить. И во время дождей временные проблемы с лужами будут повторяться, пока наша сеть не пропустит ливневые воды. А в новых районах – Въезд и Аэродром - все будет сделано цивилизованно. По Аэродрому и Въезду мы разработали задание на проектирование строительства двух отдельных ливневых очистных сооружений.
На Аэродроме инвестирование и проектирование будет проведено за счет
застройщиков. МУП «Водоканал» будет контролировать работы, в том числе
обеспечивать технический надзор. Кто будет эксплуатировать – следующий вопрос.
Пока нужно запроектировать и построить, и тогда львиная доля стоков, которая
нагружает городские сооружения, сети, насосные станции – пойдет отдельно: с отдельной
очисткой и сбросом в реку Колпанку.
- На Въезде уже есть «дорожная карта» по сооружению ливневых очистных.
Застройщик квартала IQ взял проектирование на себя. В течение года проект
должен быть готов. Где брать средства на строительство въездных очистных,
решает администрация Гатчинского района. Наша задача – исключить попадание
поверхностного стока осадков в нашу сеть, т.к. она не рассчитана на
максимальное количество осадков – дождя, паводка, и перегружаясь, не может
обеспечивать проход основных стоков, - сказал Станислав Солоп.
Рассказывая об итогах минувшего года, Станислав Солоп отметил, что
2021 год для гатчинского «Водоканала» был ознаменован важным событием – полным
завершением второго этапа реконструкции канализационных очистных сооружений в
рамках международного проекта. В конце года была одобрена заключительная
реконструкция этих сооружений и принято решение о реализации третьего этапа,
что уже одобрено финансистами.
- Третий этап включает в себя объем инвестиций в размере 255 млн рублей. Мы сегодня готовим документы по этому этапу, начало его реализации – 2023 год. Кредитование рассчитано на 10-летний период, - сообщил Станислав Солоп.
Также в 2021 году, по заданию администрации района, «Водоканалом» были
разработаны и утверждены в правительстве Ленобласти две инвестиционные
программы - по водоснабжению и водоотведению. После чего было получено
разрешение на взимание платы за подключение к сетям гатчинского «Водоканала».
Теперь любой потребитель, который хочет подключиться к сетям, заключает договор
по подключению. Тарифы (по мощности и протяженности) также утверждены и
действуют. Это сделано для того, чтобы изыскать средства, задействовав не
только международные, собственные средства предприятия, средства бюджета, но и
потенциальных инвесторов, которые ведут строительство. Теперь и строители будут
вкладывать деньги в модернизацию сетей и увеличение их мощности.
Также Станислав Солоп отметил, что в 2021 году предприятие за счет
собственных средств произвело текущих и капитальных ремонтов на сумму 37 млн
рублей, что значительно превышает плановые показатели. Были выполнены крупные
работы по замене сетей, насосного оборудования.
- Финансовые итоги года уже подведены. Мы отработали с положительным
результатом, который превышает результат предыдущего года, - сказал Станислав
Солоп.
Татьяна Можаева
Фото Вадима Касьянова