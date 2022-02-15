Гатчина без луж – это реально?

- По закону мы не обязаны заниматься ливневкой, но поскольку она попадает в большом количестве в наши сети, а схемой водоснабжения и водоотведения города Гатчины предусмотрено раздельное канализование в районах Въезд и Аэродром - мы помогаем администрации навести порядок в этом вопросе, - объяснил Станислав Петрович. - С этого года мы заключили договор с администрацией на прием ливневых стоков в центральной части города. К сожалению, в исторической части Гатчины ливневую канализацию не проложить. И во время дождей временные проблемы с лужами будут повторяться, пока наша сеть не пропустит ливневые воды. А в новых районах – Въезд и Аэродром - все будет сделано цивилизованно. По Аэродрому и Въезду мы разработали задание на проектирование строительства двух отдельных ливневых очистных сооружений.

На Аэродроме инвестирование и проектирование будет проведено за счет застройщиков. МУП «Водоканал» будет контролировать работы, в том числе обеспечивать технический надзор. Кто будет эксплуатировать – следующий вопрос. Пока нужно запроектировать и построить, и тогда львиная доля стоков, которая нагружает городские сооружения, сети, насосные станции – пойдет отдельно: с отдельной очисткой и сбросом в реку Колпанку.

- На Въезде уже есть «дорожная карта» по сооружению ливневых очистных. Застройщик квартала IQ взял проектирование на себя. В течение года проект должен быть готов. Где брать средства на строительство въездных очистных, решает администрация Гатчинского района. Наша задача – исключить попадание поверхностного стока осадков в нашу сеть, т.к. она не рассчитана на максимальное количество осадков – дождя, паводка, и перегружаясь, не может обеспечивать проход основных стоков, - сказал Станислав Солоп.

Рассказывая об итогах минувшего года, Станислав Солоп отметил, что 2021 год для гатчинского «Водоканала» был ознаменован важным событием – полным завершением второго этапа реконструкции канализационных очистных сооружений в рамках международного проекта. В конце года была одобрена заключительная реконструкция этих сооружений и принято решение о реализации третьего этапа, что уже одобрено финансистами.

- Третий этап включает в себя объем инвестиций в размере 255 млн рублей. Мы сегодня готовим документы по этому этапу, начало его реализации – 2023 год. Кредитование рассчитано на 10-летний период, - сообщил Станислав Солоп.

Также в 2021 году, по заданию администрации района, «Водоканалом» были разработаны и утверждены в правительстве Ленобласти две инвестиционные программы - по водоснабжению и водоотведению. После чего было получено разрешение на взимание платы за подключение к сетям гатчинского «Водоканала». Теперь любой потребитель, который хочет подключиться к сетям, заключает договор по подключению. Тарифы (по мощности и протяженности) также утверждены и действуют. Это сделано для того, чтобы изыскать средства, задействовав не только международные, собственные средства предприятия, средства бюджета, но и потенциальных инвесторов, которые ведут строительство. Теперь и строители будут вкладывать деньги в модернизацию сетей и увеличение их мощности.

Также Станислав Солоп отметил, что в 2021 году предприятие за счет собственных средств произвело текущих и капитальных ремонтов на сумму 37 млн рублей, что значительно превышает плановые показатели. Были выполнены крупные работы по замене сетей, насосного оборудования.

- Финансовые итоги года уже подведены. Мы отработали с положительным результатом, который превышает результат предыдущего года, - сказал Станислав Солоп.

Татьяна Можаева

Фото Вадима Касьянова