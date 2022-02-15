«Надежда – детям» круглый год

Сообщество «Надежда - детям» объединяет неравнодушных людей, искренне
поддерживающих семьи, которые противостоят страшному диагнозу – онкология.
Активисты вяжут носки для малышей, собирают средства гигиены для тех, кто проходит
лечение в онкологических центрах.
- С каждым новым сбором к нам присоединяются не только активные
жители, но и организации, и предприниматели. Так, на постоянной основе
оказывают помощь участницы женсовета Таицкого поселения, дети и их родители из
Пригородной школы, крестьянско-фермерское хозяйство Комаров и другие активисты.
В преддверии Нового года был самый крупный сбор, безвозмездно помогли доставить
подарки работники транспортной компании «Кинг Лайн», - говорит Олеся Грачёва.
Помимо средств гигиены и носочков женщины купили новогодние подарки
детям за счёт средств спонсора Виктора Вайника. А также приготовила
индивидуальные подарки жительница Дружногорского поселения Екатерина Беседина.
Каждый сбор сопровождается сладкими угощениями от гатчинского кондитера Елены
Ткач.