«Музей в гостях у МФЦ» в Гатчине

Первой мини-экспозицией
стали «Театральные сезоны в Сиверской. Любите ли вы театр?». Она организована
совместно с культурно-выставочным центром «Дачная столица» в МФЦ «Гатчинский»
на улице Карла Маркса, 16а и продлится до 1 апреля.
В планах Гатчинского МФЦ
познакомить своих посетителей с экспозициями музея-усадьбы Рождествено, домика няни
Пушкина Арины Родионовны и усадьбы Ганнибала. В МФЦ рассчитывают, что к проекту
присоединятся и другие районные и частные музеи. Для центров это станет хорошим
наполнением пространства полезной информацией, а для музеев ― привлечением
новых посетителей для знакомства с их экспозициями.
Напомним, сегодня на
территории Ленинградской области функционирует 37 филиалов МФЦ, 5 бизнес-офисов
и 1 бизнес-окно центра оказания услуг. В МФЦ Ленинградской области оказывается
более 600 государственных, муниципальных и дополнительных услуг. В 2021 году
областные центры приняли более 4,5 млн обращений граждан и оказали более 1 млн
консультаций.