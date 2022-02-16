«Музей в гостях у МФЦ» в Гатчине

«Музей в гостях у МФЦ» в Гатчине

МФЦ и музейные организации Ленинградской области открывают серию выставок в центрах госуслуг «Музей в гостях у МФЦ».

Рубрики : Культура     16 Feb 2022

Первой мини-экспозицией стали «Театральные сезоны в Сиверской. Любите ли вы театр?». Она организована совместно с культурно-выставочным центром «Дачная столица» в МФЦ «Гатчинский» на улице Карла Маркса, 16а и продлится до 1 апреля.

В планах Гатчинского МФЦ познакомить своих посетителей с экспозициями музея-усадьбы Рождествено, домика няни Пушкина Арины Родионовны и усадьбы Ганнибала. В МФЦ рассчитывают, что к проекту присоединятся и другие районные и частные музеи. Для центров это станет хорошим наполнением пространства полезной информацией, а для музеев ― привлечением новых посетителей для знакомства с их экспозициями.

Напомним, сегодня на территории Ленинградской области функционирует 37 филиалов МФЦ, 5 бизнес-офисов и 1 бизнес-окно центра оказания услуг. В МФЦ Ленинградской области оказывается более 600 государственных, муниципальных и дополнительных услуг. В 2021 году областные центры приняли более 4,5 млн обращений граждан и оказали более 1 млн консультаций.

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