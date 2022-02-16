Проект «Мы Команда» ждет поддержки ленинградцев

У жителей Ленинградской
области есть возможность вместе, единой Командой 47 принять участие в народном
голосовании и вывести областных конкурсантов в победители.
«Мы Команда» - это проект
центра социального и спортивного развития «Амалиэль», объединяющий детей для занятий ледовыми видами спорта: следж-хоккеем, хоккеем и фигурным катанием.
Финалисты основных
номинаций конкурса «Ты в игре!» получат по 300 тысяч рублей на реализацию
проекта, победитель ― Гран-при в размере 1 млн рублей. Призеров определят
экспертный совет и партнёры конкурса, а у жителей России есть возможность
решить, кто выиграет в народном голосовании. Объявление шорт-листа намечено на
28 марта, победителей — 7 апреля.
Чтобы поддержать проект
Ленинградской области «Мы Команда», нужно зайти в раздел «Проекты» по ссылке и
проголосовать за нашего участника.
Всероссийский конкурс
спортивных проектов «Ты в игре!» реализуется при поддержке с министерства
спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта
«Демография».