Проект «Мы Команда» ждет поддержки ленинградцев

Проект «Мы Команда» ждет поддержки ленинградцев

Проект «Мы Команда» вошёл в лонг-лист Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре!». Эксперты отобрали заявку из Ленинградской области в числе 50 лучших в номинации «Дети в спорте» из более чем четырех тысяч, поданных на конкурс.

Рубрики : Команда47     16 Feb 2022

У жителей Ленинградской области есть возможность вместе, единой Командой 47 принять участие в народном голосовании и вывести областных конкурсантов в победители.

«Мы Команда» - это проект центра социального и спортивного развития «Амалиэль», объединяющий детей для занятий ледовыми видами спорта: следж-хоккеем, хоккеем и фигурным катанием.

Финалисты основных номинаций конкурса «Ты в игре!» получат по 300 тысяч рублей на реализацию проекта, победитель ― Гран-при в размере 1 млн рублей. Призеров определят экспертный совет и партнёры конкурса, а у жителей России есть возможность решить, кто выиграет в народном голосовании. Объявление шорт-листа намечено на 28 марта, победителей — 7 апреля.

Чтобы поддержать проект Ленинградской области «Мы Команда», нужно зайти в раздел «Проекты» по ссылке и проголосовать за нашего участника.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре!» реализуется при поддержке с министерства спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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