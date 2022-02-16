Войсковицкое поселение: вместе мы сможем многое!

Территория,
землепользование
В состав Войсковицкого
сельского поселения входит 2 поселка - Войсковицы и Новый Учхоз и 3 деревни -
Тяглино, Карстолово и Рябизи.
В 2021 году присвоено 38
адресов земельным участкам, жилым домам и другим объектам. В рамках соглашения
с комитетом по управлению имуществом Гатчинского района проведено обследование
34 земельных участков.
В целях реализации
областного закона № 75-оз по обеспечению земельными участками многодетных семей
подготовлено и направлено в Комитет по управлению имуществом предложение по
формированию 23 земельных участков в д. Карстолово.
В 2021 году были
проведены работы по химической обработке борщевика Сосновского на площади 63,5
гектара. В текущем году планируем увеличить площадь обработки на 38,3 гектара.
Общегосударственные
вопросы
За 2021 год в
администрацию поселения от граждан поступило 564 письменных обращения, что на
26% больше, чем годом ранее, в том числе 249 обращений по вопросам
землеустройства, 209 – по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства, 38 - по нарушению тишины и покоя граждан в ночное время, 50 -
по вопросам выдачи справок и характеристик.
В настоящее время
администрация оказывает 39 муниципальных услуг, все услуги можно получить в
филиалах многофункционального центра.
В социальной сети
ВКонтакте ведется официальная группа администрации Войсковицкого поселения, в
которой размещается официальная информация о деятельности органов местного
самоуправления и где жители могут оставлять свои предложения. В течение 2021 в
социальных сетях администрацией было размещено 386 постов и более 200 ответов
на вопросы пользователей сети.
В 2021 году сотрудниками администрации было составлено и направлено
в административную комиссию 14 протоколов об административных правонарушениях.
Основные нарушения: парковка автотранспорта на газоне, торговля в не отведенных
для этого местах, размещение объявлений вне установленных мест и нарушение
тишины и покоя в ночное время.
Бюджет,
экономика
Одной из главных задач
органов исполнительной власти является своевременное и грамотное распоряжение
средствами бюджета. Наши основные налогоплательщики: АО «Коммунальные системы
Гатчинского района», АО «Племенная птицефабрика Войсковицы», ОДК АО «218 АРЗ»,
ООО «Торус». На 01.10.2021 г. зарегистрировано 78 юридических лиц и 152
индивидуальных предпринимателя, осуществляющих деятельность на нашей
территории.
Доходная часть бюджета
Войсковицкого поселения в 2021 году была исполнена в сумме 57,5 млн руб.
Расходная часть бюджета составила 53,8 млн руб.
Объем инвестиций в
основной капитал по предприятиям составил более 127 млн рублей. Среднемесячная
заработная плата по итогам 9 месяцев выросла до 44 900 руб.
Основная доля продукции
сельского хозяйства производится на АО «Племенная птицефабрика Войсковицы». За
9 месяцев 2021 года произведено 75 млн штук яиц с небольшим снижением к
аналогичному периоду прошлого года.
Также на нашей территории
осуществляют деятельность 5 крестьянских (фермерских) хозяйств,
специализирующихся на разведении крупного и мелкого рогатого скота, осетровых
рыб и выращивании овощей. В 2021 году рыбоводное хозяйство «Акваферма» открыло
цех по переработке рыбы.
Жилищное
хозяйство
По подразделу бюджета
«Жилищное хозяйство» расходы в 2021 году составили 1366 тыс. руб. Средства
пошли на оплату взносов за капитальный ремонт региональному оператору, оплату
услуг расчетного центра, содержание и ремонт свободного жилья.
Управляющей компанией МУП
ЖКХ «Сиверский» проводились работы по ремонту общедомового имущества
многоквартирных домов. Основные виды выполненных работ: промывка и опрессовка
внутридомовых систем отопления, локальный ремонт кровельных покрытий, ремонт
инженерных сетей, ремонт водосточных систем, ремонт подъездов, герметизация
межпанельных стыков и замена домофонов.
Региональной программой
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области в период 2020
- 2022 г. предусмотрено проведение капитального ремонта крыш в 9-ти
многоквартирных домах, расположенных на территории военного городка п. Новый
Учхоз и в доме №15 по ул. Ростова в п. Войсковицы. В 2021 году проведены
проектно-изыскательские работы по ул. Ростова, д.15. В 2022 году будут
проведены проектно-изыскательские работы в остальных 9-ти домах.
Для переноса сроков
проведения капитального ремонта кровли и фасада на более ранний период в
многоквартирном доме №11 по пл. Манина п. Войсковицы проведено общее собрание
собственников. В настоящее время ведется работа по оформлению и передаче пакета
документов в комиссию при комитете по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области.
По результатам
обследования дома №10 пл. Манина также установлена неотложная необходимость
проведения капитального ремонта кровли и фасада. По заказу управляющей компании
выполнены проектные работы, а администрацией готовятся документы в
правительство Ленинградской области для получения средств на ремонт дома.
На 1 января 2022 года на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, состоит 2 семьи. В реестре граждан, признанных нуждающимися
в улучшении жилищных условий для участия в федеральных, региональных и
муниципальных целевых программах, состоят 19 семей.
В 2021 году одна семья в
рамках реализации государственной программы «Формирование городской среды и
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» с
использованием средств ипотечного кредита приобрела 4-комнатную квартиру. Еще
одна семья, как участница основного мероприятия «Улучшение жилищных условий
молодых семей», приобрела 3-комнатную квартиру.
Бесплатная приватизация жилья продолжается, и
в 2021 году в собственность граждан путем приватизации было передано 7 квартир.
Коммунальное
хозяйство
Отопительный сезон на
территории Войсковицкого поселения проходит достаточно стабильно, а возникающие
неисправности оперативно отрабатываются ресурсоснабжающими предприятиями. В
рамках подготовки к отопительному сезону предприятием АО «Коммунальные системы
Гатчинского района» были выполнены работы по техническому обслуживанию и
ремонту котлов, насосов, теплообменников и контрольно-измерительных приборов. С
целью повышения надежности системы холодного водоснабжения были заменены два
насоса глубинных скважин. В 2022 году в рамках исполнения концессионного
соглашения планируется замена магистрального трубопровода холодного
водоснабжения протяженностью 1,8 км от станции второго подъема до жилых домов.
Несмотря на большую
работу ресурсоснабжающей организации, управляющей компании и администрации,
задолженность населения перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса
ежегодно растет и составляет уже более 50 млн рублей. Продолжается
претензионная работа с должниками по плате за наем жилого помещения,
направляются досудебные уведомления и подаются заявления о взыскании
задолженности в судебный участок.
Спустя два года с начала
«мусорной реформы» ещё выявляются проблемные вопросы организации сбора и вывоза
ТКО. Во всех населенных пунктах поселения установлены контейнерные площадки, а
для содержания и уборки площадок администрацией заключен договор на уборку. В декабре
2021 года и начале текущего года выявлялись факты несвоевременного вывоза
мусора региональным оператором, соответствующая информация направлялась в
профильный комитет правительства Ленинградской области для принятия мер.
Благоустройство
На благоустройство в
отчетном году было направлено 10,4 млн руб.
Весной и осенью 2021 были
проведены субботники и месячник по благоустройству территории. Весной, в период
месячника, проведены работы по санитарной уборке, в клумбы и вазоны было
высажено 450 ед. цветов.
Для обеспечения чистоты
на территории постоянно работают дворники. Весь летний период скашиванием
газонов занимались тракторист и работники с ручными бензокосами.
На организацию уличного
освещения и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в 2021 году было направлено 3657 тыс. руб., из них:
- 1592 тыс. руб.
составила плата за электроэнергию;
- 1466 тыс. руб.
направлено на техническое обслуживание, модернизацию и ремонт существующих
сетей уличного освещения, обустройство новых линий и технологическое
присоединение к электросетям;
- 599 тыс. руб.
направлено на обустройство уличного освещения хоккейной коробки.
Всего в 2021 году
отремонтирован 31 светильник, приобретено и установлено 77 новых светодиодных
светильников, смонтировано 1100 пог. м новых линий, установлено 16 новых опор
линий уличного освещения.
В рамках прочих
мероприятий по благоустройству было использовано 5,9 млн. руб., эти средства
пошли на следующие цели:
- заработная плата
работников по благоустройству;
- закупка инструмента,
инвентаря и хозяйственных товаров, содержание и ремонт техники, приобретение
ГСМ;
- ликвидация
несанкционированных свалок и вывоз ТКО;
- проведение акарицидной
(противоклещевой) обработки кладбищ и общественных пространств;
- произведен спил 18
аварийных деревьев, проведена обрезка и кронирование более 360 деревьев и
кустарников;
- отремонтировано
покрытие контейнерной площадки в
п. Н. Учхоз.
В рамках реализации
областного закона «О старостах» обустроены контейнерные площадки в дер.
Карстолово, ул. Дачная, д. 2 и ул. Фабричная, д. 2.
По результатам
конкурсного отбора, в рамках государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий Ленинградской области, наш проект детской спортивно-игровой
площадки по пл. Манина 1-6 в п. Войсковицы вошел в число победителей и будет
реализован в 2022 году.
Ремонт
и содержание дорог
Финансирование дорожной
деятельности в 2021 году по разделу бюджета «Дорожное хозяйство» составило 5,7
млн руб.
В рамках содержания
автомобильных дорог, дворовых территорий и пешеходных тротуаров регулярно
проводились работы по устранению ямочности и подметанию, а в зимний период - по
уборке снега и антигололедной обработке.
Продолжалась работа по
ремонту щебеночных и грунтовых дорог в частном секторе. В мае 2021 был выполнен
ремонт ул. Полевой и участка дороги ул. Солнечной, в июне - ремонт участков
дорог улиц Авиационной и Озерной в п. Войсковицы, участка дороги пер. Старый в
д. Карстолово. Всего отремонтировано 1 450 пог. м дорог в щебне на сумму 1,9
млн руб.
На ремонт дворовой
территории и сетей уличного освещения дома №5 в п. Новый Учхоз было направлено
630 тыс. руб. из средств местного бюджета,
937 тыс. руб. из средств
депутатского фонда депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
Т.В. Бездетко и
А.В. Русских. Выполнены
работы по замене асфальтобетонного покрытия на площади 1430 кв. м, установлено
312 пог. м. бордюрного камня и обустроен газон.
В рамках реализации
областного закона № 3-оз на сумму 598 тыс. руб. обустроены пешеходные тротуары
протяженностью 225 пог. м в п. Войсковицы по пл. Манина от дома №2 до домов 14,
15 и до контейнерной площадки, на ул. Молодежной до дома №8 и тротуар к
детскому саду.
При проведении работ по
ремонту асфальтобетонных покрытий дорог для контроля качества применяемых
материалов и соблюдения технологии производства работ привлекались специалисты
технического надзора. Пробы всех используемых подрядными организациями
строительных материалов прошли лабораторные испытания.
В 2022 году планируется
большой объем ремонтных работ в п. Войсковицы на ул. Молодежной - это ремонт
дворовых территории домов 4 и 6, а также ремонт дороги к дому 8.
Культура,
спорт, молодёжная политика
В структуре расходной
части местного бюджета 2021 года на культуру, спорт и молодежную политику
направлено более 18 млн руб.
В 2021 году Войсковицкий
центр культуры и спорта продолжил вести активную работу по обеспечению досуга и
развитию физической культуры и спорта для населения всех возрастов и категорий
с учетом действующих ограничений.
С целью дальнейшего
участия в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»
в 2021 году закончена работа по разработке проектно-сметной документации и
прохождению государственной экспертизы на капитальный ремонт фасада нашего
учреждения и стадиона, сметная стоимость работ составляет 160 млн рублей.
Финансирование на строительство рассчитываем получить в 2023-2025 гг.
13 октября 2021 года
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил с рабочим визитом
центр культуры и спорта. В рамках реализации мероприятий государственных
программ по развитию сельских территорий, за счет средств областного и местного
бюджетов уже профинансированы работы по капитальному ремонту Дома культуры на
общую сумму более 43 млн рублей.
В конкурсе молодых семей
Гатчинского района «Все начинается с семьи» семья Соловьевых достойно
представила наше поселение и заняла третье место.
Продолжалась работа по
героико-патриотическому воспитанию детей и молодежи. С учетом ограничений
проводились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню снятия блокады
и памятным датам.
Во многих мероприятиях,
проводимых на территории нашего поселения и Гатчинского района, принимает
участие Молодежный совет Войсковицкого поселения. В 2021 году две команды
Молодежного совета участвовали в
IV открытой Спартакиаде молодежных советов
Гатчинского района и по итогам года в двух возрастных категориях заняли первые
места.
Команда нашего
Молодежного совета прошла отборочные туры и вышла в финал XIII Фестиваля
молодых избирателей Ленинградской области.
В летний период были
временно трудоустроены 26 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет.
В череде культурных
событий жителям запомнится XXIV Открытый конкурс детской эстрадной песни
«Золотой ключ», который проходил 15 мая в большом зрительном зале Дома
культуры. Высокопрофессиональное жюри, по традиции, возглавлял заслуженный
артист РФ, народный артист Республики Татарстан Альберт Асадуллин.
На сцене Войсковицкого
ЦКС состоялось открытие 113-го театрального сезона областного театра «На
Литейном» премьерным спектаклем «Звезды в черной дыре».
В октябре 2021 года
ансамбль «С песней по жизни» принял участие в международном вокальном конкурсе
«Хрустальное созвучие» в дистанционном формате. Ансамбль получил дипломы 1 и 2
степени.
Продолжают радовать
своими успехами участники спортивных секций в разных направлениях. В 2021 году
команда Войсковицкого поселения по мини-футболу вышла в суперлигу города
Гатчины. Осенью 2021 года в Доме культуры прошел турнир по волейболу на кубок
главы администрации Войсковицкого поселения среди команд Гатчинского
муниципального района, в котором наша команда заняла 1 место.
В рамках Всероссийской
акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса «Мы вместе» молодежь
Войсковицкого поселения с готовностью пришла на помощь жителям в качестве
волонтеров. Акция «Мы вместе» призвана оказать посильную помощь всем людям,
оказавшимся на самоизоляции. Волонтеры совместно со специалистами центра
культуры и спорта принимали в этой акции активное участие, за что были
награждены благодарственными письмами Ресурсного добровольческого центра
Ленинградской области.
Задачи
на 2022-2026 г.
1. Завершить внесение
изменений в документы территориального планирования, что позволит продолжить
развитие промышленной зоны в п. Войсковицы и обеспечить участками под застройку
многодетные семьи.
2. Строительство
амбулатории в п. Войсковицы. Общими усилиями удалось сдвинуть этот вопрос с
места, выполнены предпроектные работы, подготовлено заключение обоснования
инвестиций. Необходимо включение объекта в областную программу.
3. В ближайшие годы мы
планируем завершить капитальный ремонт Центра культуры и спорта и
отремонтировать стадион.
4. Завершение ремонта
всех дворовых территорий многоквартирных домов на нашей территории.
5. Планируем продолжение строительства
современных детских игровых и спортивных площадок, теперь уже на дворовых
территориях. В 2022 году оборудуем площадку в «стариках», на очереди площадка
на ул. Молодежной.
7. Завершены проектные
работы, и в ближайшие годы планируется приступить к обустройству общественных
территорий в п. Войсковицы рядом с Центром культуры и спорта и в п. Новый Учхоз
«Танковая аллея».
8. В ближайшие годы
считаем необходимым завершить ремонт районных автодорог на нашей территории,
это подъезд к д. Карстолово и д. Карстолово - д. Рябизи.
9. В связи с открытием
военного городка в Новом Учхозе начинается передача имущества от Министерства
обороны в муниципальную собственность. Приведение в порядок этой территории
потребует от нас много сил и средств.
10. Без газа остается
только один населенный пункт в поселении, в 2022 году при активном участии
старосты и жителей деревни рассчитываем газифицировать д. Рябизи. В рамках
реализации поручения президента в течение двух лет планируется догазификация 58
домовладений.
Несмотря на все
сложности, вызванные пандемией, на нашей территории сохраняется стабильная
социально-экономическая ситуация, а по учреждениям бюджетной сферы проводятся
масштабные ремонтные работы. Все это говорит о слаженной и плодотворной работе
на территории Войсковицкого поселения органов власти, предприятий, учреждений и
каждого жителя. Впереди у нас новые дела и цели, вместе мы сможем многое!