Войсковицкое поселение: вместе мы сможем многое!

Территория, землепользование

В состав Войсковицкого сельского поселения входит 2 поселка - Войсковицы и Новый Учхоз и 3 деревни - Тяглино, Карстолово и Рябизи.

В 2021 году присвоено 38 адресов земельным участкам, жилым домам и другим объектам. В рамках соглашения с комитетом по управлению имуществом Гатчинского района проведено обследование 34 земельных участков.

В целях реализации областного закона № 75-оз по обеспечению земельными участками многодетных семей подготовлено и направлено в Комитет по управлению имуществом предложение по формированию 23 земельных участков в д. Карстолово.

В 2021 году были проведены работы по химической обработке борщевика Сосновского на площади 63,5 гектара. В текущем году планируем увеличить площадь обработки на 38,3 гектара.

Общегосударственные вопросы

За 2021 год в администрацию поселения от граждан поступило 564 письменных обращения, что на 26% больше, чем годом ранее, в том числе 249 обращений по вопросам землеустройства, 209 – по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 38 - по нарушению тишины и покоя граждан в ночное время, 50 - по вопросам выдачи справок и характеристик.

В настоящее время администрация оказывает 39 муниципальных услуг, все услуги можно получить в филиалах многофункционального центра.

В социальной сети ВКонтакте ведется официальная группа администрации Войсковицкого поселения, в которой размещается официальная информация о деятельности органов местного самоуправления и где жители могут оставлять свои предложения. В течение 2021 в социальных сетях администрацией было размещено 386 постов и более 200 ответов на вопросы пользователей сети.

В 2021 году сотрудниками администрации было составлено и направлено в административную комиссию 14 протоколов об административных правонарушениях. Основные нарушения: парковка автотранспорта на газоне, торговля в не отведенных для этого местах, размещение объявлений вне установленных мест и нарушение тишины и покоя в ночное время.

Бюджет, экономика

Одной из главных задач органов исполнительной власти является своевременное и грамотное распоряжение средствами бюджета. Наши основные налогоплательщики: АО «Коммунальные системы Гатчинского района», АО «Племенная птицефабрика Войсковицы», ОДК АО «218 АРЗ», ООО «Торус». На 01.10.2021 г. зарегистрировано 78 юридических лиц и 152 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих деятельность на нашей территории.

Доходная часть бюджета Войсковицкого поселения в 2021 году была исполнена в сумме 57,5 млн руб. Расходная часть бюджета составила 53,8 млн руб.

Объем инвестиций в основной капитал по предприятиям составил более 127 млн рублей. Среднемесячная заработная плата по итогам 9 месяцев выросла до 44 900 руб.

Основная доля продукции сельского хозяйства производится на АО «Племенная птицефабрика Войсковицы». За 9 месяцев 2021 года произведено 75 млн штук яиц с небольшим снижением к аналогичному периоду прошлого года.

Также на нашей территории осуществляют деятельность 5 крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на разведении крупного и мелкого рогатого скота, осетровых рыб и выращивании овощей. В 2021 году рыбоводное хозяйство «Акваферма» открыло цех по переработке рыбы.

Жилищное хозяйство

По подразделу бюджета «Жилищное хозяйство» расходы в 2021 году составили 1366 тыс. руб. Средства пошли на оплату взносов за капитальный ремонт региональному оператору, оплату услуг расчетного центра, содержание и ремонт свободного жилья.

Управляющей компанией МУП ЖКХ «Сиверский» проводились работы по ремонту общедомового имущества многоквартирных домов. Основные виды выполненных работ: промывка и опрессовка внутридомовых систем отопления, локальный ремонт кровельных покрытий, ремонт инженерных сетей, ремонт водосточных систем, ремонт подъездов, герметизация межпанельных стыков и замена домофонов.

Региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области в период 2020 - 2022 г. предусмотрено проведение капитального ремонта крыш в 9-ти многоквартирных домах, расположенных на территории военного городка п. Новый Учхоз и в доме №15 по ул. Ростова в п. Войсковицы. В 2021 году проведены проектно-изыскательские работы по ул. Ростова, д.15. В 2022 году будут проведены проектно-изыскательские работы в остальных 9-ти домах.

Для переноса сроков проведения капитального ремонта кровли и фасада на более ранний период в многоквартирном доме №11 по пл. Манина п. Войсковицы проведено общее собрание собственников. В настоящее время ведется работа по оформлению и передаче пакета документов в комиссию при комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

По результатам обследования дома №10 пл. Манина также установлена неотложная необходимость проведения капитального ремонта кровли и фасада. По заказу управляющей компании выполнены проектные работы, а администрацией готовятся документы в правительство Ленинградской области для получения средств на ремонт дома.

На 1 января 2022 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит 2 семьи. В реестре граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в федеральных, региональных и муниципальных целевых программах, состоят 19 семей.

В 2021 году одна семья в рамках реализации государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» с использованием средств ипотечного кредита приобрела 4-комнатную квартиру. Еще одна семья, как участница основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей», приобрела 3-комнатную квартиру.

Бесплатная приватизация жилья продолжается, и в 2021 году в собственность граждан путем приватизации было передано 7 квартир.

Коммунальное хозяйство

Отопительный сезон на территории Войсковицкого поселения проходит достаточно стабильно, а возникающие неисправности оперативно отрабатываются ресурсоснабжающими предприятиями. В рамках подготовки к отопительному сезону предприятием АО «Коммунальные системы Гатчинского района» были выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту котлов, насосов, теплообменников и контрольно-измерительных приборов. С целью повышения надежности системы холодного водоснабжения были заменены два насоса глубинных скважин. В 2022 году в рамках исполнения концессионного соглашения планируется замена магистрального трубопровода холодного водоснабжения протяженностью 1,8 км от станции второго подъема до жилых домов.

Несмотря на большую работу ресурсоснабжающей организации, управляющей компании и администрации, задолженность населения перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса ежегодно растет и составляет уже более 50 млн рублей. Продолжается претензионная работа с должниками по плате за наем жилого помещения, направляются досудебные уведомления и подаются заявления о взыскании задолженности в судебный участок.

Спустя два года с начала «мусорной реформы» ещё выявляются проблемные вопросы организации сбора и вывоза ТКО. Во всех населенных пунктах поселения установлены контейнерные площадки, а для содержания и уборки площадок администрацией заключен договор на уборку. В декабре 2021 года и начале текущего года выявлялись факты несвоевременного вывоза мусора региональным оператором, соответствующая информация направлялась в профильный комитет правительства Ленинградской области для принятия мер.

Благоустройство

На благоустройство в отчетном году было направлено 10,4 млн руб.

Весной и осенью 2021 были проведены субботники и месячник по благоустройству территории. Весной, в период месячника, проведены работы по санитарной уборке, в клумбы и вазоны было высажено 450 ед. цветов.

Для обеспечения чистоты на территории постоянно работают дворники. Весь летний период скашиванием газонов занимались тракторист и работники с ручными бензокосами.

На организацию уличного освещения и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2021 году было направлено 3657 тыс. руб., из них:

- 1592 тыс. руб. составила плата за электроэнергию;

- 1466 тыс. руб. направлено на техническое обслуживание, модернизацию и ремонт существующих сетей уличного освещения, обустройство новых линий и технологическое присоединение к электросетям;

- 599 тыс. руб. направлено на обустройство уличного освещения хоккейной коробки.

Всего в 2021 году отремонтирован 31 светильник, приобретено и установлено 77 новых светодиодных светильников, смонтировано 1100 пог. м новых линий, установлено 16 новых опор линий уличного освещения.

В рамках прочих мероприятий по благоустройству было использовано 5,9 млн. руб., эти средства пошли на следующие цели:

- заработная плата работников по благоустройству;

- закупка инструмента, инвентаря и хозяйственных товаров, содержание и ремонт техники, приобретение ГСМ;

- ликвидация несанкционированных свалок и вывоз ТКО;

- проведение акарицидной (противоклещевой) обработки кладбищ и общественных пространств;

- произведен спил 18 аварийных деревьев, проведена обрезка и кронирование более 360 деревьев и кустарников;

- отремонтировано покрытие контейнерной площадки в

п. Н. Учхоз.

В рамках реализации областного закона «О старостах» обустроены контейнерные площадки в дер. Карстолово, ул. Дачная, д. 2 и ул. Фабричная, д. 2.

По результатам конкурсного отбора, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области, наш проект детской спортивно-игровой площадки по пл. Манина 1-6 в п. Войсковицы вошел в число победителей и будет реализован в 2022 году.

Ремонт и содержание дорог

Финансирование дорожной деятельности в 2021 году по разделу бюджета «Дорожное хозяйство» составило 5,7 млн руб.

В рамках содержания автомобильных дорог, дворовых территорий и пешеходных тротуаров регулярно проводились работы по устранению ямочности и подметанию, а в зимний период - по уборке снега и антигололедной обработке.

Продолжалась работа по ремонту щебеночных и грунтовых дорог в частном секторе. В мае 2021 был выполнен ремонт ул. Полевой и участка дороги ул. Солнечной, в июне - ремонт участков дорог улиц Авиационной и Озерной в п. Войсковицы, участка дороги пер. Старый в д. Карстолово. Всего отремонтировано 1 450 пог. м дорог в щебне на сумму 1,9 млн руб.

На ремонт дворовой территории и сетей уличного освещения дома №5 в п. Новый Учхоз было направлено 630 тыс. руб. из средств местного бюджета,

937 тыс. руб. из средств депутатского фонда депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Т.В. Бездетко и

А.В. Русских. Выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия на площади 1430 кв. м, установлено 312 пог. м. бордюрного камня и обустроен газон.

В рамках реализации областного закона № 3-оз на сумму 598 тыс. руб. обустроены пешеходные тротуары протяженностью 225 пог. м в п. Войсковицы по пл. Манина от дома №2 до домов 14, 15 и до контейнерной площадки, на ул. Молодежной до дома №8 и тротуар к детскому саду.

При проведении работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дорог для контроля качества применяемых материалов и соблюдения технологии производства работ привлекались специалисты технического надзора. Пробы всех используемых подрядными организациями строительных материалов прошли лабораторные испытания.

В 2022 году планируется большой объем ремонтных работ в п. Войсковицы на ул. Молодежной - это ремонт дворовых территории домов 4 и 6, а также ремонт дороги к дому 8.

Культура, спорт, молодёжная политика

В структуре расходной части местного бюджета 2021 года на культуру, спорт и молодежную политику направлено более 18 млн руб.

В 2021 году Войсковицкий центр культуры и спорта продолжил вести активную работу по обеспечению досуга и развитию физической культуры и спорта для населения всех возрастов и категорий с учетом действующих ограничений.

С целью дальнейшего участия в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году закончена работа по разработке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы на капитальный ремонт фасада нашего учреждения и стадиона, сметная стоимость работ составляет 160 млн рублей. Финансирование на строительство рассчитываем получить в 2023-2025 гг.

13 октября 2021 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил с рабочим визитом центр культуры и спорта. В рамках реализации мероприятий государственных программ по развитию сельских территорий, за счет средств областного и местного бюджетов уже профинансированы работы по капитальному ремонту Дома культуры на общую сумму более 43 млн рублей.

В конкурсе молодых семей Гатчинского района «Все начинается с семьи» семья Соловьевых достойно представила наше поселение и заняла третье место.

Продолжалась работа по героико-патриотическому воспитанию детей и молодежи. С учетом ограничений проводились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню снятия блокады и памятным датам.

Во многих мероприятиях, проводимых на территории нашего поселения и Гатчинского района, принимает участие Молодежный совет Войсковицкого поселения. В 2021 году две команды Молодежного совета участвовали в

IV открытой Спартакиаде молодежных советов Гатчинского района и по итогам года в двух возрастных категориях заняли первые места.

Команда нашего Молодежного совета прошла отборочные туры и вышла в финал XIII Фестиваля молодых избирателей Ленинградской области.

В летний период были временно трудоустроены 26 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

В череде культурных событий жителям запомнится XXIV Открытый конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ», который проходил 15 мая в большом зрительном зале Дома культуры. Высокопрофессиональное жюри, по традиции, возглавлял заслуженный артист РФ, народный артист Республики Татарстан Альберт Асадуллин.

На сцене Войсковицкого ЦКС состоялось открытие 113-го театрального сезона областного театра «На Литейном» премьерным спектаклем «Звезды в черной дыре».

В октябре 2021 года ансамбль «С песней по жизни» принял участие в международном вокальном конкурсе «Хрустальное созвучие» в дистанционном формате. Ансамбль получил дипломы 1 и 2 степени.

Продолжают радовать своими успехами участники спортивных секций в разных направлениях. В 2021 году команда Войсковицкого поселения по мини-футболу вышла в суперлигу города Гатчины. Осенью 2021 года в Доме культуры прошел турнир по волейболу на кубок главы администрации Войсковицкого поселения среди команд Гатчинского муниципального района, в котором наша команда заняла 1 место.

В рамках Всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса «Мы вместе» молодежь Войсковицкого поселения с готовностью пришла на помощь жителям в качестве волонтеров. Акция «Мы вместе» призвана оказать посильную помощь всем людям, оказавшимся на самоизоляции. Волонтеры совместно со специалистами центра культуры и спорта принимали в этой акции активное участие, за что были награждены благодарственными письмами Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области.

Задачи на 2022-2026 г.

1. Завершить внесение изменений в документы территориального планирования, что позволит продолжить развитие промышленной зоны в п. Войсковицы и обеспечить участками под застройку многодетные семьи.

2. Строительство амбулатории в п. Войсковицы. Общими усилиями удалось сдвинуть этот вопрос с места, выполнены предпроектные работы, подготовлено заключение обоснования инвестиций. Необходимо включение объекта в областную программу.

3. В ближайшие годы мы планируем завершить капитальный ремонт Центра культуры и спорта и отремонтировать стадион.

4. Завершение ремонта всех дворовых территорий многоквартирных домов на нашей территории.

5. Планируем продолжение строительства современных детских игровых и спортивных площадок, теперь уже на дворовых территориях. В 2022 году оборудуем площадку в «стариках», на очереди площадка на ул. Молодежной.

7. Завершены проектные работы, и в ближайшие годы планируется приступить к обустройству общественных территорий в п. Войсковицы рядом с Центром культуры и спорта и в п. Новый Учхоз «Танковая аллея».

8. В ближайшие годы считаем необходимым завершить ремонт районных автодорог на нашей территории, это подъезд к д. Карстолово и д. Карстолово - д. Рябизи.

9. В связи с открытием военного городка в Новом Учхозе начинается передача имущества от Министерства обороны в муниципальную собственность. Приведение в порядок этой территории потребует от нас много сил и средств.

10. Без газа остается только один населенный пункт в поселении, в 2022 году при активном участии старосты и жителей деревни рассчитываем газифицировать д. Рябизи. В рамках реализации поручения президента в течение двух лет планируется догазификация 58 домовладений.

Несмотря на все сложности, вызванные пандемией, на нашей территории сохраняется стабильная социально-экономическая ситуация, а по учреждениям бюджетной сферы проводятся масштабные ремонтные работы. Все это говорит о слаженной и плодотворной работе на территории Войсковицкого поселения органов власти, предприятий, учреждений и каждого жителя. Впереди у нас новые дела и цели, вместе мы сможем многое!