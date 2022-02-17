Первый патриотический конкурс детского творчества «Спасибо маленькому герою» был проведен в 2018 г., и его главными героями стали дети, вставшие на защиту своей страны в годы войны. За 5 лет проведения расширилась тематика конкурса, менялись номинации, а общее число участников превысило 70 000 школьников и педагогов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Сегодня слово «война» звучит настолько часто, что порой стираются смысл и глубина трагедии, которую несут войны. Конкурс «Мои герои большой войны» дает возможность современным детям глубже изучить, понять и творчески осмыслить тему ежедневного героизма людей, которые воевали, работали в тылу, жили в годы войны и восстанавливали страну после долгожданной Победы», - отметила президент фонда, телеведущая Оксана Федорова.

«За пять лет проведения конкурса мы познакомились с огромным количеством талантливых детей нашей страны. Не скрою, перед каждым новым конкурсом терзают сомнения: а интересно ли это детям, будут ли они участвовать и будет ли им что рассказать и показать нам. И каждый раз, когда мы начинаем получать первые работы, все сомнения исчезают. Нашим детям не просто интересно участвовать, но и важно узнавать и сохранять историю страны», - говорит руководитель отдела корпоративных коммуникаций макрорегиона Москва Почты России Надежда Кознева.

Ключевая задача конкурса – сохранение исторической памяти о поколении, прошедшем войну, содействие в изучении исторических фактов о Великой Отечественной войне и патриотическом воспитании подрастающего поколения. В качестве творческой основы участники от 6 до 18 лет могут выбрать историю своей семьи, края или посвятить свою работу героям, именами которых названы улицы, поселки, музеи, корабли.

В 2022 конкурс проводится по 4 номинациям: индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-18 лет), индивидуальные и коллективные работы по номинациям «Видеоролик/Видеорепортаж» и «Вокал».

Работы победителей в номинации «Рисунок» по сложившейся доброй традиции станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые Почта России выпустит лимитированным тиражом и представит на Церемонии награждения победителей, а также доставит ветеранам Великой Отечественной войны.

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru в период с 22 февраля по 25 марта 2022 г., список победителей будет объявлен 11 апреля, торжественная Церемония награждения запланирована на 23 апреля 2022 г.

На сайте Музея Победы будут размещены все работы участников в номинации «Рисунок» и запущено онлайн-голосование. Лучшие, по мнению посетителей сайта, работы будут награждены спецпризами.