Первый патриотический конкурс детского творчества «Спасибо маленькому
герою» был проведен в 2018 г., и его главными героями стали дети, вставшие на
защиту своей страны в годы войны. За 5 лет проведения расширилась тематика
конкурса, менялись номинации, а общее число участников превысило 70 000 школьников
и педагогов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
«Сегодня слово «война» звучит
настолько часто, что порой стираются смысл и глубина трагедии, которую несут
войны. Конкурс «Мои герои большой войны» дает возможность современным детям
глубже изучить, понять и творчески осмыслить тему ежедневного героизма людей,
которые воевали, работали в тылу, жили в годы войны и восстанавливали страну после
долгожданной Победы», - отметила президент фонда, телеведущая Оксана
Федорова.
«За пять лет проведения
конкурса мы познакомились с огромным количеством талантливых детей нашей
страны. Не скрою, перед каждым новым конкурсом терзают сомнения: а интересно ли
это детям, будут ли они участвовать и будет ли им что рассказать и показать
нам. И каждый раз, когда мы начинаем получать первые работы, все сомнения исчезают.
Нашим детям не просто интересно участвовать, но и важно узнавать и сохранять
историю страны», - говорит руководитель отдела корпоративных коммуникаций макрорегиона
Москва Почты России Надежда Кознева.
Ключевая задача конкурса – сохранение исторической памяти о поколении,
прошедшем войну, содействие в изучении исторических фактов о Великой
Отечественной войне и патриотическом воспитании подрастающего поколения. В
качестве творческой основы участники от 6 до 18 лет могут выбрать историю своей
семьи, края или посвятить свою работу героям, именами которых названы улицы,
поселки, музеи, корабли.
В 2022 конкурс проводится по 4 номинациям: индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-18 лет), индивидуальные
и коллективные работы по номинациям «Видеоролик/Видеорепортаж»
и «Вокал».
Работы
победителей в номинации «Рисунок» по сложившейся доброй традиции станут основой
для серии коллекционных почтовых открыток, которые Почта России выпустит лимитированным
тиражом и представит на Церемонии награждения победителей, а также доставит ветеранам
Великой Отечественной войны.
Работы принимаются
на сайте www.detigeroi.ru в период с 22 февраля по 25 марта 2022 г.,
список победителей будет объявлен 11 апреля, торжественная Церемония
награждения запланирована на 23 апреля
2022 г.
На сайте Музея
Победы будут размещены все работы участников в номинации «Рисунок» и запущено
онлайн-голосование. Лучшие, по мнению посетителей сайта, работы будут
награждены спецпризами.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при
обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.