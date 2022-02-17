«Тебе, Россия, наша песня!»

Народный самодеятельный коллектив – ансамбль русской песни «Горница» под руководством заслуженного работника культуры РФ Владимира Алексеевича Павлова в прошлом году отметил 20-летие.

Когда на сцену выходит ансамбль «Горница», его долго не могут отпустить. Видно, что люди соскучились по настоящему, традиционному искусству. Как бы это высокопарно ни звучало, но именно такие коллективы на своем уровне спасают русскую культуру.

За плечами создателя и бессменного руководителя коллектива Владимира Павлова более 45 лет творческой деятельности. Первым местом работы после окончания дирижерско-хорового отделения Псковского музыкального училища в 1971 году стала только что открывшаяся музыкальная школа на родине

М. Мусоргского у села Карево Псковской области. В этом же году был призван в ряды Советской Армии, а после службы принят на работу в Гатчинское педагогическое училище преподавателем по классу баяна-аккордеона. Тогда же Владимир Павлов начал работать руководителем хорового коллектива в клубе Гатчинского УПП ПО «Свет». Затем совмещал эту работу с преподавательской и культурно-массовой деятельностью в различных учреждениях культуры Гатчинского района. Несколько лет преподавал в Войсковицкой музыкальной школе, был руководителем вокального ансамбля клуба завода «Дружная Горка», художественным руководителем ДК совхоза «Пламя», хормейстером народного коллектива «Хор русской песни» Гатчинского городского ДК.

Владимир Алексеевич Павлов окончил Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской по специальности «руководитель народного хора». Пел в камерном хоре Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Владислава Чернушенко. Более 25 лет является певчим Павловского собора Гатчины.

Владимир Алексеевич уверен, что хороший коллектив – как семья, где важен каждый.

- У нас, как в семье, всякое бывает, и хорошее, и не очень хорошее, но стараемся, чтобы было взаимопонимание. В ансамбле ведь главное - взаимодействие. У нас в «Горнице» даже Устав есть, где прописано: я - потом, а сначала коллектив», - говорит Владимир Алексеевич.

Основные этапы, связанные с развитием коллектива, В.А. Павлов то ли в шутку, то ли всерьез связывает с деятельностью руководителей ЦТЮ. А за 20 лет творческой жизни «Горницы» сейчас в ЦТЮ работает пятый директор. И как с благодарностью подчеркивает Владимир Алексеевич, «каждый для «Горницы» приносил что-то хорошее и доброе».

- Я очень благодарен первому директору, которого мы здесь застали – это Ольга Константиновна Пименова. Она первая предоставила нам временное помещение, в котором мы могли репетировать. Для нас это было очень важно. Коллектив родился на базе хора. Мы стали самостоятельной единицей, а репетировать было негде. И вот у нас появилось место, где мы могли встретиться и учить концертную программу. Мы были счастливы! Дальше каждый директор приносил свой плюсик в жизнь нашего коллектива. Елене Давыдовне Бояковой мы очень благодарны за то, что у нас появилось собственное помещение - кабинет №53. Мы сами его обустроили и весело справили новоселье. Надежда Владимировна Корбут помогла сшить хорошие костюмы. И мы приобрели баянчик. Огромную помощь оказала Анна Владимировна Козлова. При ней мы расцвели. Все началось, как только она заступила в должность. В этот день у нас был концерт, и она увидела «Горницу» в действии, а не на бумаге. Видимо, ей понравилось. Она подошла и сразу спросила: «Что вам нужно?» Я, не задумываясь, перечислил все, а потом написал целый список в две графы: минимум и максимум. И не веря в серьезность происходящего, понес ей на подпись. А она подписала. После чего прошел год-полтора (там просьбы были не ежесекундные), и мы весь список этот выполнили.

Пять лет назад в ансамбль пришел молодой, талантливый музыкант - баянист Павел Сергеевич Макаев, и ансамбль зазвучал по-новому. А главное - у руководителя появилась возможность взглянуть на работу коллектива со стороны, из концертного зала, откуда видны все плюсы и минусы творческого процесса.

Владимир Алексеевич показал, как посветлел рабочий кабинет «Горницы» - настоящее место силы для народной песни.

- Здесь все не случайно, мы же народным творчеством занимаемся. Вот – и русская печь. Это моя мечта. Ну, какая изба без русской печки – она же центр всего. А как умело сделана. Потом Анна Владимировна выделила нам комнату под костюмерную. А до этого мы концертные костюмы из дома носили. При Анне Владимировне купили большой концертный инструмент. Это мечта баяниста: берешь в руки – он сам играет. Новый директор ЦТЮ Ольга Николаевна Цуканова тоже не обошла стороной насущные нужды коллектива, она обеспечила рабочий кабинет «Горницы» необходимой оргтехникой. Получилось, что при каждом директоре мы как-то по-новому расцветали. Очевидно, это тоже оценка нашего творческого труда, - заключил Владимир Алексеевич.

Очередная «пятилетка» для «Горницы» была не простой, особенно последние два года.

- Всех нас, как и весь мир, подкосила пандемия. Очень все нарушилось и ударило по творческим коллективам. Некоторые перестали существовать, ушли из жизни руководители. У нас тоже и здоровье подорвано, и репетиций не было, и концертов. Сложности есть. Но мы остались на плаву. Главное, что мы живы – в прямом и широком смысле. Мы живы как творческий коллектив. И это дорогого стоит. Я благодарен всем членам коллектива. Мы продолжаем трудиться во славу нашей малой Родины – Гатчины. Всегда присутствуем на всех областных фестивалях. И не без гордости могу сказать, что выходим победителями. В прошлом году мы стали лауреатами 1 степени Ленинградского областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» в номинации «Лучший народный коллектив самодеятельного художественного творчества». Хочется верить, что коллектив сохранится. К нам приходят новые люди. И это окрыляет! – говорит Владимир Алексеевич.

Юбилейный концерт ансамбля русской песни «Горница» состоится 19 февраля в концертном зале Центра творчества юных. Начало в 15 часов. Добро пожаловать!

Татьяна Можаева