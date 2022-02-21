На Госуслугах теперь можно получить сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19

Его можно оформить только
один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский
сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации
Перед сдачей анализа
убедитесь, что лаборатория передает результаты на Госуслуги. С собой нужно
будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).
Для оформления
сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител
(иммуноглобулинов G). Действует он 6 месяцев.
«Медицинский сертификат
по результатам анализов на антитела появится в личном кабинете на Госуслугах
после подачи заявления. Документ будет доступен, как на русском, так и на
английском языке. Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые
имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской
помощью», — комментирует заместитель министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.
На Госуслугах также
начала работать функция по формированию сертификатов на основании медицинских
противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Сведения о наличии противопоказаний
также передаются из соответствующего реестра Минздрава, а сертификат, в
зависимости от типа медотвода, действует либо 30 дней, либо бессрочно.
Кроме того, Минцифры
совместно с Минздравом реализовали функцию оформления медицинского сертификата
для несовершеннолетних. До 14 лет его можно получить в МФЦ, после 14 — на Госуслугах
при наличии подтвержденной учетной записи.