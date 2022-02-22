Неофициально переболевшие COVID-19 могут получить QR-код в МФЦ
Сегодня вступил в силу приказ Минздрава РФ об изменении условий получения СOVID-сертификата - теперь QR-код можно получить не только после вакцинации, перенесенного заболевания COVID-19 или на основании медотвода, но и в случае получения положительного теста на антитела.
Анализ на антитела
необходимо сдать в любой сертифицированной лаборатории. При себе нужно иметь
паспорт, снилс и полис ОМС. Результат анализа на Госуслуги передает медицинское
учреждение, где сдавалась кровь. После того, как сведения будут внесены в
систему, в течение трех дней на портале Госуслуг появится информация о
получении сертификата. Такой QR-код будет действовать в течение полугода.
В МФЦ Ленинградской области
QR-код можно получить в бумажном виде. Время доказало, что эта актуальна для
граждан, которые не зарегистрированы на портале Госуслуг либо не имеют
технической возможности самостоятельно распечатать сертификаты. Обратиться за
услугой в МФЦ могут все граждане РФ, в том числе несовершеннолетние, а также
иностранные граждане и лица без гражданства.