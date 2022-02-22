Неофициально переболевшие COVID-19 могут получить QR-код в МФЦ

Анализ на антитела необходимо сдать в любой сертифицированной лаборатории. При себе нужно иметь паспорт, снилс и полис ОМС. Результат анализа на Госуслуги передает медицинское учреждение, где сдавалась кровь. После того, как сведения будут внесены в систему, в течение трех дней на портале Госуслуг появится информация о получении сертификата. Такой QR-код будет действовать в течение полугода.

В МФЦ Ленинградской области QR-код можно получить в бумажном виде. Время доказало, что эта актуальна для граждан, которые не зарегистрированы на портале Госуслуг либо не имеют технической возможности самостоятельно распечатать сертификаты. Обратиться за услугой в МФЦ могут все граждане РФ, в том числе несовершеннолетние, а также иностранные граждане и лица без гражданства.