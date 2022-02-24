Ленинградская область активно привлекает инвесторов

Завершены строительство и перенос основных производственных мощностей холдинговой компании «Пигмент» из Санкт-Петербурга на площадку в Ленинградской области. В церемонии открытия нового производства принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона поблагодарил компанию, инвесторов и строителей за создание в Янино нового предприятия и поздравил их. «Для нас важно, что это новое современное производство сохраняет лучшие традиции завода «Пигмент» советского времени ― собственные научные исследования и лаборатории, производство красок и материалов, продолжается сотрудничество с крупнейшими российскими компаниями в судостроительном и оборонном комплексе. Важно, что предприятие уже видит перспективы развития. Желаю успехов в Ленинградской области», ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Объем инвестиций в создание нового предприятия на территории Ленинградской области составил более 2 млрд рублей. На производстве создано 240 рабочих мест. Помощь в реализации проекта оказывало Агентство экономического развития Ленинградской области.

Мощность производственного комплекса, в состав которого входят завод по производству порошковых красок и химический завод жидких лакокрасочных материалов, составит до 25 тысяч тонн в год. Здесь будут производить порошковые лакокрасочные материалы, алкидные и модифицированные лаки, отвердители различного назначения, судовые, антикоррозионные и специальные малотоннажные лакокрасочные материалы. Продукция производства востребована практически во всех сферах: судостроение и судоремонт, строительство, нефтяная и газовая промышленность, комбинаты черной и цветной металлургии, транспорт, машино- и приборостроение, производство бытовой техники, аэрокосмический, оборонный комплексы и другие. Среди потребителей – крупнейшие российские предприятия «Северсталь», «Сургутнефтегаз», «Нефтяная компания «Лукойл», «НК «Роснефть», «Татнефть», «Компания Сухой» и другие.

Производственный комплекс в Янино и научно-исследовательский институт, осуществляющий разработку новых лакокрасочных материалов, входят структуру холдинга «Пигмент».

На площадке Экспертного клуба обсудили вопросы инвестиционной политики Ленинградской области, в частности, усилия, предпринимаемые регионом по привлечению на территорию субъекта новых, высокотехнологичных производств, повышения инвестиционной привлекательности новых территорий.

Вероника Каторгина, председатель комиссии по образованию, молодёжной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной Палаты Ленинградской области, пояснила:

- Флагманами наукоемких производств в Ленинградской области всегда были Сосновый Бор, Гатчина и Всеволожск. Мы понимаем, что для высокотехнологичных производств и кадры нужны высокопрофессиональные, и логистика удобная, энергетические мощности, достаточные земельные площади для размещения, много можно перечислять составляющих успеха. Безусловно, Ленинградская область, ближайший сосед нашего мегаполиса, обладает в этой части высочайшей привлекательностью. Открытие новых производств на территории области в любом случае - значительный вклад в развитие экономики и в социальное развитие.

Хотелось бы в большей степени задействовать в инвестиционной деятельности Лодейнопольский и Сланцевский районы Ленинградской области как наиболее удаленные от активно развивающихся территорий.

Возможно, могло бы содействовать интенсивному привлечению инвесторов формирование единого понятного и достаточно прозрачного свода нормативных актов (Инвестиционный Кодекс Ленинградской области), регулирующих этот вид деятельности, по аналогии с принятым и действующим в области Социальным Кодексом, где были бы урегулированы порядки и сроки оформления разрешительных документов на земельные участки, размеры тарифов, льгот и другие вопросы взаимодействия с потенциальными и действующими инвесторами.