Гатчинскому производителю - федеральная поддержка

По оценкам предприятия, в результате реализации проекта мощность производства вырастет на 5% – до 667 млн штук в год, что позволит сократить использование импортной ПЭТ-тары на российском рынке. Главным заказчиком ПЭТ-преформ предприятия выступает завод Coca-Cola, а также «Данон», «ПепсиКо», «Вимм-Билль-Данн» и другие производители напитков. Помимо увеличения мощностей, модернизация поможет расширить линейку преформ, снизить долю брака и повысить качество продукции.

Заем предоставляется в рамках федерально-региональной программы «Проекты развития». Общий бюджет проекта составляет 68 млн рублей, из которых 23,8 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 10,2 млн рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности Ленинградской области.

Напомним, в 2021 году на рассмотрении Фонда развития промышленности были четыре заявки от предприятий Ленинградской области, две из них – на проекты в сфере деревопереработки – одобрены в прошлом году.