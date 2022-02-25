Сегодня – последний день голосования за благоустройство

На портале вМесте.рф сделали свой выбор уже почти 80 тысяч ленинградцев. Жители определяют, какие из 315 территорий во всех районах важно благоустроить первыми. В перечне ― парки, набережные, площади, пространства для занятий спортом, игр с детьми, тихого отдыха. Можно не только определить, где появятся новые точки притяжения, но и предложить их функциональное наполнение: от лавочек и освещения до тренажеров и качелей. Все проекты благоустройства будут разработаны с учетом пожеланий жителей.

Напомним, голосование на региональной платформе организовали комитет по ЖКХ Ленинградской области и Центр компетенций Ленинградской области. Оно проходит с 7 по 25 февраля. Итоги голосования со всеми победившими территориями будут опубликованы в начале марта.