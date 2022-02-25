В России пройдёт форум, посвященный будущему детско-юношеского кинотворчества

Крупное образовательное мероприятие станет частью IV Всероссийского фестиваля детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO». При этом, как ожидается, предстоящий форум соберет внушительный пул экспертов, в том числе специалистов профессиональных киностудий, представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти. К слову, роли чиновников на местах, их поддержке талантливых мальчишек и девчонок, а также инициативных групп при открытии киностудий будет посвящен отдельный семинар.

Форум предполагает и офлайн-, и онлайн-форматы, участие в образовательной программе бесплатно. Чтобы присоединиться к масштабному обсуждению будущего российских детей и посетить семинары, необходимо заполнить заявку на сайте зеркалобудущего.рф/forum22, где также можно ознакомиться с подробным расписанием. На форум приглашаются педагоги и наставники детских киностудий, кинообъединений, профильных центров и кружков; руководители организаций, развивающих кинообразование и кинотворчество; представители местных органов власти; деятели культуры и образования; родители, чьи дети занимаются кинотворчеством.

— Сегодня, когда в государстве делается акцент на развитии креативных индустрий, очень важно учитывать вопрос развития детского творчества и, в частности, кинотворчества, потому что именно из детей и подростков вырастают будущие творцы. И нам важно уже сейчас заниматься работой по развитию их профессиональных и личностных компетенций. — отметил президент Федерации современного искусства, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Николай Данн. — Мы ставим перед собой задачу наладить диалог федеральных властей с людьми, которые заинтересованы в развитии кинотворчества в регионах. Хотелось бы создать понятную и доступную дорожную карту по открытию киностудий в муниципальных образованиях на базах школ, детских садов, досуговых центров. Также поговорим о высшем образовании, о том, что ждёт выпускников киностудий, о их мечтах, призвании, профессии.

Организаторами форума являются Федерация современного искусства, Правительство Республики Алтай, Фонд развития творчества «Жизнь и дело», Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО. Форум «Точки роста детско-юношеского кинотворчества в России» проводится на средства гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс».

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