Новая работа гатчинского скульптора

Любая значимая историческая личность многогранна. Одна из граней в жизнедеятельности Павла Ивановича ярко проявилась в чине генерал-прокурора Правительствующего сената (1722-1726;1730-1735). Петр I ценил в своем подданном прямоту, честность, неподкупность и неутомимость в работе. Борьба с казнокрадством была главной задачей и того времени. Вынося приговор, Павел Иванович с иронической улыбкой приговаривал: «…заигрался голубчик, пора и ответствовать любезный».

Природная смекалка, внешние данные, весёлый нрав, незакомплексованность - все эти качества позволили Ягужинскому органично вписаться в бурную придворную жизнь. В разные годы он успешно выполнял обязанности: пажа, камер-пажа, денщика Петра I. Это способствовало быстрому росту по служебной лестнице: капитан Преображенского полка, камергер, обер-шталмейстер, генерал-аншеф. Как у любого человека, у Павла Ивановича были свои пристрастия - это танцы и слабость к урожаю виноградной лозы. Но все это проявлялось в свободное от работы время и не влияло на принятие важных решений. Ведь умный человек умен и в работе, и в веселье.

Но вернемся к скульптурному портрету, созданному Валерием Шевченко. Официальный заказ продиктовал образ официозного государственного деятеля, дипломата, орденоносца Св. Андрея Первозванного, Св. Александра Невского - сподвижника Петра I. Благо сохранился превосходный живописный портрет П.И. Ягужинского. Написан с натуры, он явно идеализированный, что было свойственно для художников того времени, повинуясь прихоти заказчиков.

Скульптурный портрет по психологическому состоянию суров. Для такого героя в приоритете только закон и ничего личного. Современный заказчик не приемлет «вольтеровской улыбки» на устах.

Отрадно, что ваятель - наш современник за многолетний период своего творчества создал обширную галерею культурных портретов: Е. Пугачева, А. Ринальди, В. Бренна, А. Ганнибала, Н. Львова, А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, А. Чехова, Л. Толстого, П. Щербова, М. Ипполитова-Иванова, Джека Лондона, М. Задорнова.

В этом ряду достойное место займет и скульптурный портрет П.И. Ягужинского.

Валерий Мачульский