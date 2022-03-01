Проститутка за полмиллиона

Вечером 27-го февраля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 37-летний мужчина. Три дня назад он, сидя дома, в квартире в Мариенбурге, решил воспользоваться услугами девушки легкого поведения. Нашел в интернете телефон, позвонил, договорился и перевел предоплату – 15400 рублей. После этого ему стал названивать мужчина и угрожать проблемами, потому что, якобы, по вине «клиента» произошел сбой.

Испугавшись, молодой человек принялся переводить в счет компенсации деньги. Сколько всего перевел, не помнит, но около 500 тысяч рублей. Точная сумма ущерб будет установлена после получения банковской выписки.