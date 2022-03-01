Столичному городу – столичное развитие

Председатель комитета финансов Любовь Орехова рассказала об исполнении консолидированного бюджета Гатчинского района. Председатель комитета по управлению имуществом Александр Аввакумов в своем докладе подчеркнул значение муниципального имущества с точки зрения функционирования города и района. Так, в реестре Гатчинского района числится муниципальное имущество на сумму более 9,5 миллиардов. Только объектов недвижимости – 2363 штуки. В реестре собственности города Гатчины – 3972 объекта, почти половина из которых – жилой фонд социального использования.

Постоянно проводится работа по оптимизации состава муниципального имущества. Объекты, находящиеся в надлежащем состоянии, предоставляются по гражданско-правовым договорам. Требующие ремонта объекты включаются в прогнозный план приватизации. В рамках реализации прогнозных планов приватизации муниципального имущества в прошлом году в городе и районе было продано 12 объектов на сумму более 20 миллионов рублей. Средства поступили в бюджет.

На 1 января 2022 года в Гатчине действовал 91 договор аренды нежилых помещений, и 31 – в районе.

Кому старинный дом за рубль?

Администрация Гатчинского района активно взаимодействует с федеральными структурами по вопросам безвозмездной передачи в муниципалитеты объектов, находящихся в собственности РФ. Например, планируется передача в муниципальную собственность здания бывшего пожарного депо и складов на ул. Рошаля, обелиска и площади Коннетабля, усадьбы Штакеншнейдера в деревне Мыза-Ивановка.

Принимаются меры по восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. В рамках исполнения поручения губернатора Ленинградской области в Гатчине начата работа по переводу в нежилой фонд многоквартирных домов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. На сегодняшний день пять жилых домов на улицах Чкалова и К. Маркса полностью расселены. После перевода в нежилой фонд планируется передача домов в собственность Ленинградской области для создания Правительственного квартала.

Кроме того, в прошлом году советами депутатов города и района приняты положения по предоставлению в аренду на льготных условиях объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии. Идея заключается в следующем: арендатор получает помещение, фактически, даром, и полностью восстанавливает. Здания передаются в аренду сроком на 25 лет по цене один рубль в год с условием, что они будут восстановлены в течение семи лет с момента заключения договора. Объекты, о которых идет речь, находятся в центре города. Уже объявлен прием заявок на участие в аукционе в отношении дома № 3 по ул. Киргетова. Это бывшее здание военкомата. Аналогичным образом на аукцион будет выставлен дом № 6 на ул. Красной, известный как дом Ольдерогге.

На 2022 год ставится задача передать эти два дома, входящие в ансамбль госпитального городка, в долгосрочную аренду за рубль в год, а также усадьбу Рукавишникова в Сяськелево.

Гатчина – лидер по НДФЛ

Илья Носков ответил на вопросы «Гатчинской правды». В частности, о том, какие поселения Гатчинского района вносят самый большой вклад в бюджетную копилку.

- На примере одного источника – налога на доходы физических лиц: с территории Гатчинского района – со всех 17 поселений – поступило в консолидированный бюджет порядка 5,7 млрд рублей. В поселениях осталось порядка 670 млн. Все остальные средства ушли в бюджет района и Ленинградской области.

Тройка лидеров: Гатчина – собрано 2,9 млрд налогов на доходы физлиц, Сиверское поселение – 473 млн рублей и Коммунар – 371 млн рублей. Аутсайдеры – Рождественское, Кобринское и Дружногорское поселения. Так что по основному доходному источнику Гатчина занимает лидирующую позицию.

- В чем вы видите перспективы экономического развития Гатчины?

- В связи с тем, что мы стали столицей региона, у нас открываются очень широкие перспективы. В рамках проектной инициативы мы готовимся защитить паспорт проекта «Гатчина – столица Ленинградской области». Предусмотрен большой комплекс мероприятий, связанных с градостроительством и инвестиционной политикой. Задействована и транспортная, и социальная инфраструктура. Безусловно, идет речь о новых территориях, которые надо будет включать в границы города, о новых транспортных магистралях, без которых столичному городу развиваться сложно. И еще необходима реновация объектов, связанных с коммунальной инфраструктурой, потому что без нее развитие экономики застопорится.

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой