У областной прокуратуры – новый руководитель

Вновь назначенный прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский представлен коллективу региональной прокуратуры заместителем генерального прокурора Российской Федерации Анатолием Разинкиным по поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

Выступая с приветственным словом, глава региона Александр Дрозденко отметил, что органы исполнительной власти совместно с прокуратурой планируют сделать особый акцент на работе с обращениями ленинградцев.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 февраля 2022 года Сергей Жуковский, ранее занимавший должность заместителя прокурора Санкт-Петербурга, назначен прокурором Ленинградской области на 5-летний срок.

Сергей Жуковский с 2006 года проходит службу в органах прокуратуры Российской Федерации. Награжден грамотами генерального прокурора РФ, благодарностью президента РФ и благодарностью губернатора Санкт-Петербурга.