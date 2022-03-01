У областной прокуратуры – новый руководитель
Представление нового главы надзорного ведомства при участии губернатора состоялось в зале заседаний прокуратуры Ленинградской области.
Вновь назначенный прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский представлен коллективу региональной прокуратуры заместителем генерального прокурора Российской Федерации Анатолием Разинкиным по поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.
Выступая с приветственным словом, глава региона Александр Дрозденко отметил, что органы исполнительной власти совместно с прокуратурой планируют сделать особый акцент на работе с обращениями ленинградцев.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 февраля 2022 года Сергей Жуковский, ранее занимавший должность заместителя прокурора Санкт-Петербурга, назначен прокурором Ленинградской области на 5-летний срок.
Сергей Жуковский с 2006 года проходит службу в органах прокуратуры Российской Федерации. Награжден грамотами генерального прокурора РФ, благодарностью президента РФ и благодарностью губернатора Санкт-Петербурга.