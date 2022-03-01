Встречи в Карташевском сельском клубе

Как всегда бывает на мероприятиях, организованных Анной Градович, и на этот раз возникла удивительно тёплая атмосфера, а зал украшен картинами сиверской художницы Елены Курчатовой. Творчество её многогранно и разнопланово, она прекрасно освоила как портретную живопись, так и пейзажную. Успех имеют и её натюрморты, исполненные в удивительно мягкой, уютной манере, где преобладают весёлые яркие оттенки различный цветов. Эти картины, оказавшись в любом доме, могут радовать глаз, повышать настроение. Е. Курчатова широко представила своё творчество на личной странице ВКонтакте, там есть и её новые работы, выполненные в необычной, я бы сказала, сюрреалистической манере.

К этому вечеру Елена Курчатова выставила и портрет Зои Бобковой, написанный давно, но подошедший к теме первого в этом году творческого вечера, который так и был анонсирован в программе: «Презентация новой книги прозы Зои Бобковой «Вчера и завтра встретились сегодня».

Поддержать автора и представить песни на её стихи приехали гатчинские друзья: композитор этих песен Светлана Дубинина и певица Наталья Веретенникова.

Анна Аркадьевна открыла вечер, представив присутствующим гостей из Гатчины. Как было и задумано, вечер начала Наталья Веретенникова песнями «Вечерний Петербург» и «Ода Балтийскому краю». Песни – серьёзные, гимновые. Слушателям понравились. Хозяйка вечера даже попросила подарить партитуру и текст одной из них Карташевскому ансамблю Н.Ф.Петунина, чтобы вокалисты смогли включить песню в свой репертуар. Этот ансамбль уже широко известен и отмечен многими наградами. Так что предложение было почётным.

Представлять книгу прозы чрезвычайно тяжело, это не то, что почитать стихи. И поэтому в паузах автора выручила хозяйка вечера Анна Градович, которая уже прочитала книгу и много чего смогла о ней сказать.

А как она рассказывает - это надо слышать! Даже не знаю, какие слова к этому подобрать: искромётно, заразительно, волшебно, увлекательно, вдохновенно. У неё великий разговорный дар. И чувствуется, что ей новая книга Зои Бобковой очень понравилась. От одного рассказа она лишилась сна, другой настолько её вовлёк в сопереживание героям, что она всё время забегала вперёд в надежде, что герои рассказа всё-таки останутся живыми. Некоторые рассказы она предложила не показывать мужчинам, поскольку в них, может быть, и слишком раскрывается суть женского естества, а женщина – это всё-таки тайна.

После такого эмоционального представления все привезённые книги Зои Бобковой были вмиг раскуплены.

Книга «Вчера и завтра встретились сегодня» вышла из печати в конце декабря 2021 года, но на неё уже написано четыре рецензии литературных критиков, одна из них из Минска. Значит, книга задевает за живое, она ин-тересна и злободневна.

Короткую рецензию петербургского критика Евгении Щегловой мне хочется здесь представить: «Эти рассказы – прежде всего, тёплые. Они этой самой теплотой буквально насыщены. Теплотой мягкого, сострадающего, очень женского взгляда на мир, простым человеческим состраданием – и юмором. А что нужно от прозы, как не человечность, лёгкость и доброта? От рассказов этих получаешь удовольствие: такая это хорошая проза!»

Вечер завершился тоже песнями на стихи Зои Бобковой и музыку Светланы Дубининой «Котик Васька» и «Петербургские каштаны». Наталья Веретенникова развила и продолжила яркий эмоциональный настрой этого творческого вечера. Поскольку это весёлые песни, они и стали заключительной точкой всевозможных восторгов и от книги, и от песен.

Наталья песни не пела, а играла, как в своё время играла песни Алла Пугачёва. От такого исполнения сразу вовлекаешься в действо песен и становишься участником маленьких музыкальных спектаклей. Недаром Наталья ещё и великолепная актриса из творческого коллектива «ТЕАТРиК» при Гатчинском Дворце молодёжи.

Книгу Зои Бобковой можно купить: в гатчинском книжном магазине на ул. Соборной, д. 4/9, а также в киоске «Сиреневая Гатчина» на площадке «Юность», в библиотеках им. А.С. Пушкина (на Аэродроме в Гатчине), им. А.Н. Майкова (п. Сиверский), в «Книжной лавке писателей» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Тамара Борисова