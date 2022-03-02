Домовые книги будут оцифрованы

«Единый информационно-расчётный центр Ленинградской области» (ЕИРЦ) начал оцифровку домовых книг собственников индивидуальных жилых домов в регионе.

На сегодняшний день в региональную государственную информационную подсистему «Поквартирная карта Ленинградской области» уже внесены данные более чем о 800 000 жилых помещений в многоквартирных домах и проживающих гражданах. Теперь к этой базе данных присоединят и жителей частных домов. Это позволит им получать в МФЦ, в ЕИРЦ и на региональном портале Госуслуг жилищный документ – региональную альтернативу справке «форма № 9», привычной в обиходе и хорошо знакомой российским гражданам. Жилищный документ содержит сведения о регистрации граждан в жилых помещениях, и, как правило, требуется для совершения сделок с недвижимостью, оформления ряда льгот и социальных услуг.

Для актуализации данных собственникам индивидуальных жилых домов необходимо обращаться в территориальное управление «ЕИРЦ ЛО» по месту нахождения объекта недвижимости. При себе необходимо иметь правоустанавливающие документы на объект недвижимости, нотариальную доверенность, если интересы собственника представляет иное лицо, паспорт и домовую книгу. Ее сканирование займет не более 15 минут в момент обращения, затем данные будут внесены в электронную картотеку «Поквартирная карта Ленинградской области». Если домовой книги нет, то специалисты ЕИРЦ помогут написать заявление о предоставлении необходимых данных.

Напомним, ранее сведения о регистрации жители области получали в управляющих компаниях и ТСЖ, которые оказывали свои услуги в ограниченные периоды времени, что создавало значительные неудобства. С 15 декабря 2021 года услуга по выдаче жилищного документа предоставляется в областных МФЦ, а с 21 января – на региональном портале Госуслуг.