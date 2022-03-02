Победа гатчинских самбистов
В Санкт-Петербурге прошли отборочные соревнования среди младших юношей и девушек 2008-2010 г.р., победители которых примут участие в Первенстве Северо-Западного Федерального округа по самбо. Гатчинский район представляли воспитанники спортивного клуба «СОКОЛ» и Районной ДЮСШ.
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В соревнованиях золото получила Лидия Улитина, серебро заслужили Ксения Копачева и Матвей Фролов, а бронзу – Егор Тимофеев и Даниил Андреев. По итогам соревнований, команда Гатчинского района вошла в число призеров и завоевала третье общекомандное место.
Среди спортсменов 2006-2007 г.р. золото завоевали Александр и Владислав Шарангия, Валерия Сомрякова. Серебро получил Николай Величко, а бронза досталась Даниилу Андрееву. В командном первенстве Гатчинский район на 1 месте.
Поздравляем ребят и тренеров с успешным выступлением и желаем победы на СЗФО.
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