Победа гатчинских самбистов

В соревнованиях золото получила Лидия Улитина, серебро заслужили Ксения Копачева и Матвей Фролов, а бронзу – Егор Тимофеев и Даниил Андреев. По итогам соревнований, команда Гатчинского района вошла в число призеров и завоевала третье общекомандное место.

Среди спортсменов 2006-2007 г.р. золото завоевали Александр и Владислав Шарангия, Валерия Сомрякова. Серебро получил Николай Величко, а бронза досталась Даниилу Андрееву. В командном первенстве Гатчинский район на 1 месте.

Поздравляем ребят и тренеров с успешным выступлением и желаем победы на СЗФО.