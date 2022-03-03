Гатчинские дзюдоисты отличились в Мурино
Федерация дзюдо и самбо города Мурино впервые организовала детские соревнования «Открытый Кубок города Мурино» по дзюдо, в которых приняли участие более 400 спортсменов из 20 клубов СПб и Ленинградской области.
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Спортсмены клуба «Сокол» участвовали в трех возрастных группах, где среди спортсменов 2010-2011 г.р. Илья Михайлов (42 кг) стал чемпионом и завоевал кубок города Мурино.
Среди спортсменов 2012-2013 г.р. Джасур Насридинов и Михаил Ковалев завоевали две бронзовые награды.
Поздравляем ребят и тренера Алексея Сергеевича Михайлова с успешным выступление!
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