Гатчинские дзюдоисты отличились в Мурино

В столице Ленинградской области – городе Гатчине - сегодня прошло отчётное заседание совета депутатов, посвященное итогам социально-экономического развития города в 2021 году. Глава администрации города Гатчины Людмила Нещадим подвела итоги своей деятельности и деятельности администрации района за 2021 год.